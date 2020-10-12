Один из украинских бизнесменов рассказал о растущей популярности среди украинской элиты российской противокоронавирусной вакцины. Пока высшие слои общества интересуются, как раздобыть «Спутник V», официально Украина отрицает возможность закупки российской вакцины

В пятницу 9 октября владелец сети магазинов медицинских товаров «Медтехника» Алексей Давиденко рассказал, что богатые украинцы занялись поиском российской вакцины от коронавируса.

«Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ. Теперь у них новая тема. Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса», — написал он в Facebook.

Сам он с негодованием отметает просьбы посоветовать, у кого можно достать вакцину «Спутник V», поскольку считает россиян «агрессорами», которые отобрали и украинцев «мир и землю».

«А вы после всего этого вот так запросто готовы уколоть себе их вакцину?! Все те кто об этом всерьёз раздумывает, кто не стесняется подобное спрашивать и реально ищет варианты эту вакцину привезти. Знаете. Это так мелко, так мерзко и так низко. Отвечаю всем и сразу: Я считаю лучший способ вам вакцинироваться российской вакциной — это сменить гражданство», — заявил Давиденко. Губернатор Одесской области подхватил коронавирус © Facebook, Виталий Фон Клим

Тем временем на Украине всё громче раздаются голоса, призывающие разрешить ввоз в страну российской вакцины от COVID-19.

Просьбы о вакцине

Во вторник 6 октября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук похвалил российскую вакцину от коронавируса.

«Хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировались я, жена Оксана, наш сын Богдан», — заявил украинский политик.

Медведчук отметил, что он и его семья «очень легко перенесли» вакцинацию. Саму вакцину украинский политик назвал «самым эффективным средством на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом».

В ответ Путин отметил, что Россия могла бы поставить вакцину на Украину. Однако для этого нужен запрос украинских властей.

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, — да, конечно. Ещё раз повторю, почему нет. Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», — указал российский президент, подчеркнув, что сама Россия готова к такому «несмотря ни на какие политические сложности».

Позже разрешить российскую вакцину на Украине призвали и в украинской партии власти — «Слуге народа». Коронавирус: украинские медики сделали неприятное открытие © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», — заявил вечером 9 октября в телеэфире народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

По его словам, Украина и так покупает у России газ, электроэнергию и топливные элементы для атомных электростанций. Качура подчеркнул, что Украина должна воспользоваться возможностью для спасения жизни своих граждан.

Спустя два дня — 11 октября — разрешить российскую вакцину на Украине призвала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

«Я не могу понять, о чём спор о вакцине. Ели бы речь шла о государственной программе бесплатного и повсеместного вакцинирования и выбора поставщика вакцин, я бы еще могла понять. Но об этом речи не идет. Любую поступившую вакцину мы будем покупать по коммерческим ценам сами. И риски нести сами. И преимущества получать также сами. Так почему нам просто не дают возможности самим выбрать: вакцинироваться русской вакциной или нет? Допустите ее ввоз и дайте возможность гражданам самим решать, что с ней делать: использовать или игнорировать», — написала Лукаш в своём Telegram-канале.

В понедельник 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина пока не обращалась к России за вакциной.

«Украина пока не изъявляла желания и не говорила о том, что она хочет и как она хочет», — отметил Песков.

При этом он отметил, что вакцина будет поставляться Украине на платной основе и ни в коем случае не в ущерб россиянам.

Впрочем, украинские власти, несмотря на то, что страна бьёт рекорды по заражению коронавирусом, так и не решились ни на закупку, ни на разрешение продажи российской вакцины в стране.

Выживут только богатые

Несмотря на то, что Украина вот уже который день бьёт рекорды по коронавирусу, а среди заразившихся COVID-19 и одесский губернатор Максим Куцый, и пятый президент страны Пётр Порошенко, не говоря уже о простых людях.

В той же Одессе по состоянию на 10 октября было занято 81 % больничных мест, отведённых для размещения больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Известный украинский певец пожаловался на коронавирус © pre-party.com.ua

И это не худшая ситуация. Одесская область — вторая после Донецкой области, где заполнены 107,8 % коек, т.е. больных больше, чем мест для их лечения.

При этом Одесская область — четвёртая по количеству заразившихся COVID-19 после Киева, Харьковской и Львовской областей.

Тем временем у Зеленского не рассматривают возможности приобретения российской вакцины или разрешения её продажи на Украине.

«Приоритет будет предоставлен государствам-членам Европейского союза на заключение таких соглашений с конкретными компаниями по определенному количеству вакцин. Кстати, мы заявили также определенное базовое количество вакцин для Украины, мы назвали эту цифру — она абсолютно реалистична», — говорится в опубликованном 12 октября интервью замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы агентству «Интерфакс-Украина».

Как заявил Жовква, у Украины есть три пути. Первый — производить вакцину самой. Тем более, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине это по силам, и есть фармацевтические компании, готовые к производству вакцины на Украине.

«Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные возможности, такая вакцина быстрее попадёт на Украину», — отметил чиновник, подчеркнув, что производство будет происходить в связи с соответствующими договорами.

«Второй вариант — если мы говорим даже о вакцине для стран-членов ЕС, прежде всего, то есть возможность у этих государств при наличии избытка вакцины от COVID-19 в их странах, говорить о продаже её для третьих стран, в частности, для Украины», — указал Жовква.

Третий же путь, о котором упомянул чиновник — присоединиться к механизмам госзакупок и стать в очередь стран-партнёров ЕС.

В общем, вариант российской вакцины даже не рассматривается руководством страны. При этом отдельные спикеры, как всё тот же Давиденко, ругают тех украинцев, которые выступают за вакцину из РФ и вообще предлагают им сменить гражданство. Коронавирусная милость. Зачем король Таиланда избавляет страну от украинских "мулов" и скиммеров © CC0, Pixabay

«Алексей, мы в курсе, что для того, чтобы надеяться на помощь и заботу государства, нужно сменить гражданство, что с украинским паспортом в этом смысле ловить нечего. Собственно, очень многие уже обзавелись другим гражданством — кто российским, кто польским, кто израильским. Хотя ещё остались те, у кого на это просто нет денег/возможностей или сентиментальные идиоты типа меня, которые продолжают надеяться на что-то вопреки здравому смыслу. Спасибо что ещё раз напомнили о наивности таких надежд. Не хочешь дохнуть от коронавируса — меняй гражданство», — прокомментировал слова украинского бизнесмена главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Пока одни пытаются подпольно достать действенную российскую вакцину, другие, у кого нет таких средств, находятся под угрозой. В том числе и из-за государственной политики.