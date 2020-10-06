В «Нафтогазе Украины» заявили, что уже этой зимой могут начать экспорт газа в Европу. Сначала об этом сообщил глава компании Андрей Коболев во время визита в Брюссель. По его словам, это позволяют запасы газа в подземных хранилищах, где по состоянию на 29 сентября накопилось почти 28 миллиардов кубометров

"У нас сейчас половина газа в подземных хранилищах не является собственностью "Нафтогаза", что является рекордно высоким показателем. Более 13 миллиардов кубометров принадлежат частным компаниям", — отметил руководитель "Нафтогаза" добавив, что из них примерно 10 миллиардов кубометров — в режиме таможенного склада, то есть они были поставлены на Украину, но не растаможены.

Вполне вероятно, что владельцы этого газа планируют его возвращать в страны Европы.

Спор из-за «Мотор Сичи», Коболев собрался экспортировать газ. Главное в экономике Украины 25 сентября — 2 октября © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк Коболев ответил: "Я думаю, что в экспорте газа сможет участвовать каждый желающий. Если мы будем считать это экономически целесообразным, мы можем рассмотреть такой вариант".

По словам Коболева, экспорт газа может повлиять на снижение цен для населения. Если из Украины начнут экспортировать газ, то "ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения". Тогда украинские потребители будут платить за "голубое топливо" так называемую цену "хаб минус", то есть стоимость газа на газовых хабах ЕС за вычетом из нее цены за транспортировку.

Затем о намерении экспортировать газ в Европу заявил и исполняющий обязанности главы компании (на время болезни Коболева, который заразился ковид) и врио главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

"В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", — цитирует его слова пресс-служба УТГ.

Похоже, сбываются слова экс-премьер министра Владимира Гройсмана, который в 2018 году заявил, что Украина может до 2025 года начать экспортировать природный, став «газовой державой». Стоит напомнить, Гройсман тогда же обещал, что добыча газа на Украине к 2020 году увеличится до 27,6 млрд кубометров, в частности, "Укргаздобыча" будет добывать 20,1 млрд кубометров.

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Удушить конкурентов

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский поясняет, что предпосылки для экспорта газа сложились на внутреннем рынке Украины.

«С одной стороны, это падение промышленности, которая стала потреблять меньше газа. И соответственно, появился избыток газа, который действительно сейчас некуда деть, с точки зрения поставок промышленности. С другой стороны, это конкурентная борьба «Нафтогаза» с облгазами. «Нафтогаз» просто отказывает большей части облгазов в поставке украинского газа. И при этом не выставляет этот газ на продажу на украинской газовой бирже.

И, соответственно, эти излишки газа закачиваются в ПХГ в объемах порядка одного миллиарда кубов в месяц. Вот откуда такие высокие объемы закачки. Они появились из-за того, что Нафтогаз не реализует свой газ на внутреннем рынке. Поэтому в угоду конкурентной борьбе, в угоду собственным амбициям, подкрепленным, понятное дело, финансовым интересом, НАК действует по принципу "Так не доставайся же ты никому!"» — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Валентин Землянский.

По словам эксперта, рынок газа для населения, который заработал на Украине в августе 2020 года, перекошен.

«НАК, полностью подмяв под себя украинский ресурс, не желает продавать его на внутренний рынок по приемлемой цене, которая позволила бы сбалансировать рынок. Не обязательно, чтобы это были прямые поставки облагазам — газ мог бы быть выставленным на биржу. Но сейчас на бирже торгуется только газ, закупленный по контрактам с Европой», — подчеркнул Землянский.

За все заплатят украинцы

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«В 2015 году, еще при премьере Яценюке, Международный валютный фонд рассказывал о том, что высокие тарифы на газ заставят работодателей платить более высокие зарплаты. Но, как мы увидели, этого пока не произошло. Так будет и с экспортом — это никак не отразится на ценах для потребителей. Все равно индикативом будет выступать цена европейского газа. Условно говоря, если у нас на октябрь облгазы выставляет цену 6,5 грн за кубический метр, НАК выставляет цену 4,7 — 5,5 грн. Это означает, что если бы Нафтогаз играл по-честному, то цена для населения была бы около 5,5 грн. Это, по сути, антиконкурентные действия, направленные на вытеснение других игроков.

И эта борьба идет за счет украинских потребителей. То есть, на украинских потребителей «Нафтогазу «в данном случае абсолютно наплевать. Если бы это была честная конкуренция, то Нафтогаз бы отпустил «Укргаздобычу», дав ей возможность самой реализовывать газ. Тем более, что закупки газа Нафтогазом у УГД происходят по внутренней бухгалтерии и где-то по цене 2,5 тысячи грн за тысячу кубометров. Накрутка в два раза! «Укргаздобыча» могла бы сама реализовывать газ, получая дополнительные средства для развития. Почему мы должны переплачивать «Нафтогазу» в два раза больше за газ украинской добычи?» — возмутился Землянский.

Эксперт считает, что Украина становится страной — нетто-экспортером газа за счет собственного населения.

«Мы населению продаем газ по европейским ценам и при этом продаем газ собственной добычи. Это полнейший бред с точки зрения социальной политики государства. С точки зрения бизнеса здесь все логично.

Вся проблема заключается исключительно в том, что государство начало рассматривать свои функции через призму бизнеса. Произошла коммерциализация государственных функций. Вместо того чтобы заниматься защитой населения (своей прямой обязанностью, как у любого нормального государства) украинское государство зарабатывает на населении любыми способами.

Здесь прикрываются лозунгами о рынке и о прочих вещах, но при этом ведут себя не как рыночники. То, что делает НАК, — это не рыночная борьба. Если бы это было так, то Нафтогаз должен был действовать на общих условиях: Укргаздобыча выставила бы газ на биржу. Тогда бы это были равные рыночные условия, и, действительно, к выгоде и продавцов, и потребителей. А так получается перекос — когда у нас большинство потребителей инерционно покупают газ у облгазов, газа на бирже нет, и все игроки, кроме НАКа, находятся в дискриминационном положении. И Европа этого в упор не замечает», — подытожил Землянский.