Как не странно, но в Европе, США и в России разные подходы к формированию элит, считает политический философ Дмитрий Выдрин. США ориентируется на крупный бизнес, Европа - на чиновников, а Россия - на разведку

Делал доверенность в славном городе-курорте Сочи. Обратил внимание на памятку "Мои главные правила", которая висела над столом нотариуса, среди иконостаса дипломов, почетных грамот и благодарностей.

Пункт первый памятки гласил: "Уважай свое министерство". Потом шли пункты, детализирующие механизм работы этого важного юридического органа в условиях коронавируса. Завершал все это благолепие десятый пункт — "Помогай людям". Я восхитился. Нотариус одной строчкой решил все мои сомнения и бесконечные споры о том, по какому пути пошла матушка-Россия.

Зеленский vs Лукашенко. Чеширский кот и компьютерные мыши © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Как более скромная Белоруссия копирует все польское. Благо, белорусы хуже знают польские клубничные угодья, чем украинские батраки. А обожать неизвестное, легче, чем привычное…

Если б мы вдруг свернули на Великий шелковый путь, красовались бы слова "Уважай традицию". И какая-нибудь конфуцианская или даосская заморочка вдогонку про важность фен-шуя.

Ну, а если б страна сделала левый поворот, о котором ныне пишут все модные эксперты, тогда бы первый и десятый пункт поменялись местами.

Хотя такой поворот уже может называться ленским. Поскольку требования современного рабочего люда, скажем, с Норникеля почти полностью совпадают с требованиями расстрелянных трудяг с некогда знаменитых Ленских приисков. И выбор будет такой же: или сажать бузотёров-рабочих или менять форму собственности, а заодно отправлять на поселение владельцев-барыг и крышующих их чиновников.

Выдрин объяснил, почему Путин внимательно смотрел на Лукашенко в Сочи © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк

Как там пела наивная Глюкоza, которую не пускают за ее геополитическую тупость даже на Украину: "…плачь, Европа, а у меня самая красивая ОПА". Детка, это Европа на нас давно положила свою ОПУ. Мы это завизировали у наших нотариусов первым пунктом.

Поэтому уже не вопрос — где мы. Вопрос — выберемся ли мы оттуда.

Красивая такая европейская ОПА!

Я, честно говоря, не верил уже, что выберемся. Нашим чиновникам такая модель нравится. Кому не понравится быть уважаемыми персонами в евроавторитете. Даже их дети давно работают помощниками европейских чиновников и мечтают не вернуться на родину, а забрать к себе престарелых родителей. С деньгами, конечно, накопленных теми непосильным трудом в отечестве. Всем хорошо. А людям? Так их номер — десятый… Но что-то начало сбоить…

Комариный писк и иерихонские трубы геополитических баталий © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Василия Филипповича Маргелова и флаг российской военной разведки. Под его летучей мышью нам и налили ночной кофеек. Усталая барменша объяснила, что Саня из племени летучих мышей — боец спецназа ГРУ. А в кафе иногда собираются его коллеги. Посидеть за чайком (лицензии на спиртное у кафе нет), вспомнить былое, поспорить о будущем. И вот все чаще туда подтягиваются молодые. Салагам интересно все — от специальной техники ножевого боя до географии тайных операций.

Матерые волкодавы рассказывают наивным щенкам как сложно иногда родину любить и как трудно всегда отечество защищать. И все больше их сюда приходит. Хоть ночные клубы закрывай. И столики приходится ставить во дворе под мосластыми вязами.

А дело-то в том, что разведка в России — часть национальной идеи.

Здесь любая престижная деятельность связана с разведкой. Все наши великие путешественники от Миклухо-Маклая до Пржевальского, от Рязанова до Рериха были разведчиками и в прямом и в аллегорическом смысле. Да и великие наши писатели были по сути разведчиками, только не географических и военных секретов, а сумрачных глубин сознания и подсознания. А в самой армии удалые пластуны, матерые егеря, а потом и грушники всегда были элитой войск.

Кстати, об элитах. В тех же Штатах ядром политического класса, вплоть до президентов, являются выходцы из крупного бизнеса. Чаще энергетического, финансового или строительного. В старушке Европе, как мы отметили, во власть кооптировали всегда махровых чиновников. Чаще функционеров партий и номенклатуру присутственных мест. В России же, особенно современной, колоссальную часть высших управленцев, руководителей, лидеров составляют кадровые разведчики. Включая первое лицо страны.

Тачанка времени белоруса Джона Уика © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если разобраться, разведка у нас всегда удаль, лихость, героизм. Помните наш культовый фильм "Подвиг разведчика"?

У партнеров же эту нишу занимают "шпионы ". О них говорят как-то стыдливо. С акцентом на их хитрость, коварство, хитроопость… Короче, Шпион, выйди вон. Шпионские игры, Шпион, который меня кинул… Представители элиты, которые начинали свою деятельность со шпионажа, часто скрывают этот факт как неприличную болезнь, до конца жизни. Тот же Черчилль меньше плена своего стыдился, чем сотрудничества с джеймсами бондами. Или пример посвежее: нынешний посол Штатов на Украине Кид Дейтон, усиленно делает вид, что до карьеры дипломата не был матерым шпионищем. Нет, с ними бы Саня в разведку не пошел. Да и в свое кафе не пригласил бы…

А на журналистском форуме мне посчастливилось познакомиться с самым зрелым из восемьсот участников — главой журналистской делегации из Республики Тыва. Борис Кондулеевич. Оказывается тоже с детства был разведчиком. Еще ребенком разведывал, по каким маршрутам пойдут караваны из Монголии с грузом для фронтов Великой отечественной. Выяснял, где их верблюды будут переходить замершие ручьи и речки. Верблюжьи нескладные и больше привыкшие к пустыням конечности, разъезжалась как у коров на льду. Они падали, брыкались, тормозили.

Под крышей Коперника. Заметки с геопсихологических фронтов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Еще мальчик Боря мечтал жить в белой юрте. У кочевников Монголии в редких белоснежных юртах живут только настоящие воины. А даже самые важный чиновники квартируют в обычных серых юртах. Белая юрта, серая юрта. Кустурица…

Вообще, разведка сильная штука. Посильнее Фауста. Почти как любовь. Только любовь — это победа желания над санкциями. А разведка — победа над санкциями долга. Мы могли бы служить в разведке… Помните?

Я хорошо отношусь к Европе. Преподавал в Америке. Но не нотариус я. Поэтому, как Саня, не люблю барыг, не уважаю чиновников. Мне, как Сане, нравятся простые люди и обыкновенные герои. И белые юрты.