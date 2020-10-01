Политика — это не только борьба за власть, некие законодательные тонкости, различные экономические интересы, но часто и непростые личные взаимоотношения. И порою от личных взаимоотношений политиков зависят судьбы сотен тысяч, а то и миллионов людей

В нынешнем политическом сезоне предвыборная кампания в Харькове шла своим чередом, и подавляющее большинство обозревателей ожидали победы на местных выборах ныне действующего городского головы Геннадия Кернеса и его команды. В пользу данного прогноза свидетельствовали практически все соцопросы, однако в предсказуемое течение жизни вмешался могучий фактор коронавируса. Кернес заболел этой опасной болезнью — в его случае еще более коварной, поскольку в 2014 году здоровье Геннадия Адольфовича было серьезно подорвано тяжелым ранением.

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К такого рода событиям относят и комментарий Кернеса популярному украинскому изданию «Страна. ua» о вступлении в предвыборную гонку Михаила Добкина. Если верить текстовому посланию, Кернес выступает категорически против намерений баллотироваться на пост городского головы своего старого приятеля, бывшего мэра Харькова и известного украинского политика.

«Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков, — заявил в пересланном через своих родственников тексте Геннадий Кернес. — Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой».

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Если содержимое опубликованной отповеди соответствует истинному ходу мысли Геннадия Адольфовича, можно лишь сожалеть, что между старыми друзьями пробежала чёрная кошка. Автор статьи относится к тем людям, которые, искренне желая выздоровления Геннадию Кернесу, уверены в необходимости сохранения в Харькове политической стабильности и продолжения курса на созидание города. Эта задача выше личных привязанностей отдельно взятого человека, если человек несёт ответственность за будущее не только перед своим близким окружением, но и всем городом. И выбор этого условного «наследника» может в значительной степени определить дальнейшую судьбу Харькова.

Высказанная от имени Кернеса резкая тирада предполагает, что он видит своим возможным преемником (не сейчас, так позже) кого-то иного, не Добкина. В этой связи чаще всего вспоминают двух харьковских топ-чиновников: первого вице-мэра Игоря Терехова и секретаря Харьковского горсовета Александра Новака. Причём именно секретарь горсовета берет на себя функции управления городом, если избранный общим голосованием горожан мэр оказывается недееспособным, убывает на другую работу или (случалось и такое) в места заключения.

Ходят настойчивые слухи, что на пост секретаря городского совета следующего созыва претендует Игорь Терехов, которого в подобном случае необходимо рассматривать как возможного преемника Геннадия Кернеса. Злые языки говорят, что интрига с антидобкинским посланием дело рук тех, кто предполагает именно подобный ход событий.

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Городу (и мне уже неоднократно приходилось об этом писать) в принципе необходимо дистанцироваться от безумной экономической и гуманитарной политики майданного Киева. Новым примером больно бьющего по экономическим интересам Харькова майданного безумия является запрет преподавания для иностранных студентов на русском и на английском языках — отныне исключительно на мове. «Как представитель крупного университетского города Харьков, я хочу подчеркнуть, что из-за блокирования законопроекта 3717 мы уже остались без студентов-иностранцев, — безуспешно взывал к коллегам народный депутат Александр Лукашов. — К нам не приехали студенты из стран СНГ, в частности, из среднеазиатских республик и других стран СНГ! Это молодежь из семей, которые поколениями учились в харьковских университетах…»

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От вопиющего идиотизма необходимо спасаться через максимальную децентрализацию, восстановление разорванных экономических связей, предпринимать серьёзнейшие политические усилия в масштабах страны. При всем уважении к Игорю Терехову я не уверен, что масштаб задач под силу городскому чиновнику без опыта общегосударственного управления. Да и захочет ли он связываться с подобным, в чем-то даже опасным заданием — плыть по течению всегда спокойней. Потому на будущее для решения стоящих перед городом по-настоящему стратегических задач кандидатура Михаила Добкина предпочтительней — вне зависимости от личных привязанностей Геннадия Кернеса (ещё раз: дай Бог скорейшего и полного выздоровления).

Если Кернес полностью выздоровеет, вопрос передачи власти не возникнет сразу, но по-любому выплывет потом, как и реальная перспектива разграбления всего созданного Геннадием Адольфовичем различными «активистами». Либо всё же будет запущен процесс сохранение его наследия через обуздание всякого рода вандалов. Важно наследование не по бюрократическому или родственному принципу, а по возможности решить стоящую перед городом сверхзадачу — снова сделать Харьков великим центром экономики, науки, культуры, тем, что мы называем «городом-цивилизацией».

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Совершенно очевидно, что децентрализация уже реализуется де-факто. Большинство регионов Украины демонстрирует свою самостоятельность в решениях, касающихся многих аспектов жизни на местах, например, в стратегии и тактике борьбы с пандемией на местном уровне. Этого ещё недостаточно для исправления чрезвычайно запущенной ситуации, но в общество постепенно приходит понимание, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В этом отношении у Харькова очень сильные стартовые позиции: вменяемая власть, развитая инфраструктура и экономика, высокообразованное население и даже почти свой выход к государственной границе.

Раздрай внутри города категорически неприемлем во время открывающегося коридора возможностей. Перед лицом многочисленных вызовов нашего времени харьковской элите (да и всем настоящим харьковчанам) важно объединиться в защите интересов родного города. А они коренным образом противоречат планам его разграбления, галицизации, низведения до уровня понукаемого городишки.

«Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь так просто». Может, это и не столь просто, как сказано у Льва Толстого, но всё-таки вполне достижимо.