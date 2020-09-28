Высший антикоррупционный суд Украины отказался возобновлять уголовное дело касательно схемы «Роттердам+», на которой наживались экс-президент Петр Порошенко и олигарх Ринат Ахметов. Еще ранее его частично закрыла Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Украина.ру напоминает о том, как развивалась история вокруг преступной схемы

На днях в Центре противодействия коррупции (ЦПК) судья Екатерина Широкая приняла решение не удовлетворять жалобу на решение САП по иску бывшего народного депутата Виктора Чумака. Судью не убедило то, что прокурор САП Пономаренко проигнорировал большинство доказательств при закрытии дела, сослался на экспертизы, которые не опровергли убытки, а написали о «невозможности» сделать вывод. И хотя «антикоррупционеры» пообещали дальнейшую борьбу с теми, кто вытащил миллиарды гривен из карманов граждан, подав жалобу в Апелляционную палату при суде, очевидно, что бенефициары преступной схемы останутся безнаказанными. Карантин глазами простых людей, Доброполье, Украина. Пока Ахметов торгуется с властью, народ винит Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Роттердам+»: как Ахметов и Порошенко наживались на карманах украинцев

«Роттердам+» — это методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях Украины. Стоимость топлива определяет следующая формула: цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину. Транспортировка в украинский порт и железнодорожный транспорт по территории Украины на склады ТЭС входят в стоимость доставки. В рамках формулы стоимость угля определяется как средняя цена на европейском рынке за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой рыночной цены.

Действовать эта формула начала в мае 2016 года. Она стала результатом войны в Донбассе, из-за которой Украина потеряла контроль над большей частью Донецкого угольного бассейна. Донбасским углем стали распоряжаться в непризнанных ДНР и ЛНР, а Киев решил покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда он, в свою очередь, попадает из ЮАР и Южной Америки.

Украинские ТЭС должны были заключить контракты с иностранными контрагентами на поставку антрацитовой марки угля, перевести котлы с антрацитовой группы угля на газовую, которая добывается в Украине. Но дело в том, что большинство ТЭС принадлежит холдингу «ДТЭК» Рината Ахметова. И уголь, который сжигают там, на деле добывался в шахтах, ему принадлежащих либо покупался в непризнанных ДНР и ЛНР. Суть схемы проста: ТЭС покупают уголь на шахтах Донбасса по цене от 600 до 1300 гривен за тонну, однако в тариф вкладывают цену угля как основной составляющей себестоимости 1800-2000 гривен за тонну, внося его как «роттердамский». Учитывая, что большинство добычи угля в Украине также контролирует «ДТЭК», то Ахметов получал огромную выгоду, производя электричество по низкой себестоимости, но продавая его украинцам по завышенным ценам, которые уже превысили европейские.

По данным ГП «Энергорынок», в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии в Оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт·ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт·ч). В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале стоила 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт·ч.

«То есть цена украинского энергорынка на 45% выше цены венгерской биржи. Это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю», — отмечали украинские журналисты.

Президентство Зеленского. К чему пришло расследование схемы?

О коррупционности методики заявляли многие эксперты, депутаты и чиновники. 24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против чиновников Нацкомиссии по регулированию энергетики. Причина — злоупотребление служебным положением в связи с методикой «Роттердам+».

Но в июле того же года Соломенский районный суд города Киева отказался удовлетворить ходатайство детективов НАБУ относительно временного доступа к документам десяти банков, связанных со счетами и движением денег «Центрэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго». Только в сентябре 2017 детективам НАБУ суд разрешил временный доступ к счетам «ДТЭК Днепроэнерго» в «Укрсоцбанке».

Незаконной называл схему и директор НАБУ Артем Сытник, который усмотрел миллиардные убытки для государства. По его словам выгодополучатели схемы присваивали себе не менее 250 млн долларов в год.

В мае 2019 г. после победы на выборах президента Владимира Зеленского НАБУ поначалу возобновила расследования злоупотреблений компании ДТЭК Ахметова. Помимо него бенефициаром схемы в журналистских расследованиях неоднократно называли экс-президента Петра Порошенко.

Тема коррупции и непомерных тарифов в энергетике была ключевой во время предвыборной кампании Зеленского и миллионы граждан, недовольные энергетической политикой государства при Порошенко, отдавали за него голоса в надежде на наведение порядка в этой области. Новый глава государства и члены его команды обещали «не оставить камня на камне» грабежа украинцев. 8 августа 2019 года детективы НАБУ провели первые задержания в рамках уголовного дела в связи с «Роттердам +». Всего под подозрением оказались 6 человек из числа высших чиновников и менеджмента ДТЭК: советник генерального директора «ДТЭК Востокэнерго» Борис Лисовой, руководитель «ДТЭК Сети» Иван Гелюх, заместитель начальника управления Нацкомиссии по энергетике Владимир Бутовский и глава Нацкомисии по регулированию энергетики (НКРЭ) Дмитрий Вовк. Их действия квалифицировали как «Злоупотребление служебным положением». Сытник forever? Как собираются изменить закон о НАБУ © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України

«Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф не электроэнергию, вырабатываемую ТЭС этой группы, расходы, которые на самом деле не осуществлялись. А именно — расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов Европы. В марте 2016 года НКРЭКУ согласилась с таким предложением, предусмотрев несуществующие расходы в форме, по которой рассчитывался тариф для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии, и как следствие — к увеличению тарифов для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей. Все они понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа, в результате чего для конечного потребителя подорожали их услуги и товары, в том числе — первой необходимости», — отмечали в НАБУ.

Тогда же в ведомстве Сытника подсчитали, что только в 2016-2017 гг. внедрение формулы «Роттердам+» принесло государству убытки в размере 18,87 млрд грн, а львиная доля из них утекла в карманы частных компаний. Последние, естественно прямо или опосредованно были аффилированы с Ахметовым и Порошенко.

Несколько раз на допросах правоохранителей побывал и сам донецкий олигарх, но в этом году дело стало рассыпаться на глазах, что очевидно связано с возвращением Ахметовым ключевых позиций в украинской политике — не зря его человек Денис Шмыгаль возглавил правительство в начале марта. А месяц назад САП и вовсе закрыла уголовное дело, так как ее эксперты «не смогли подтвердить нанесение ущерба, понесенных покупателями (потребителями) электроэнергии по состоянию на 01.06.2019 в результате завышения фактической стоимости отпущенной ГП «Энергорынок» электроэнергии с оптового рынка».

Почему бенефициаров «Роттердам+» не накажут

И вот логическая точка: как заявил 24 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда, досудебное расследование в деле «Роттердам+» не установило факты совершения преступления или ущерба от действия этой формулы. Хотя эти слова в корне противоречат озвученным ранее тезисам.

Причину подобного следует искать в двух аспектах: в зависимости Сытника от Порошенко и олигархических играх. Глава НАБУ частично является креатурой Демократической партии США, а также имеет связи с соратником пятого президента Александром Грановским. Обе эти стороны не заинтересованы в уголовном преследовании бывшего гаранта Конституции, поэтому Сытник делает все, чтобы закрыть дело или затянуть следствие. Вот и в деле «Роттердам+» его усилия увенчались успехом — на Порошенко следствие так не вышло. Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Что касается олигархических игр, то обратимся к противостоянию «донецкого» и «днепропетровского» кланов. Президент Зеленский изначально был близок к Игорю Коломойскому, ферросплавные заводы которого являлись одними из главных пострадавших от грабительской схемы. Этим объясняется активность правоохранителей летом и осенью прошлого года. Однако непомерные аппетиты Коломойского привели главу государства к необходимости союза с Ринатом Ахметовым в качестве противовеса, что и было реализовано назначением в правительство Шмыгаля. Теперь схема «Роттердам+» донецкому олигарху не нужна, ибо он получает не меньше прибыли от «зеленого тарифа», а ДТЭК окончательно завершил монополизацию рынка энергетики. С его подачи цены снова выросли на более чем 50%. Стремясь избавиться от зависимости от одного олигарха, Зеленский угодил в ловушку другого.

А проигравшими здесь являются большинство граждан Украины. Ведь на их интересы власти откровенно наплевать.