С 2014 года европейские страны угрожали России санкциями, а российская энергетическая отрасль опасалась, что экспорту, который питал ее много лет, придет конец. Но Европа продолжила покупать российский газ и в последующие годы никаких дыр в экспорте "Газпрома" не образовалось

Это заметило датское издание Berlingske. Напротив, экспорт достиг новых высот. 2015, 2016 и 2017 годы стали рекордными по продажам российского газа в Европу.

А сама Европа стала производить меньше газа, поэтому Дания, которая наращивает импорт российского газа, просто следует общеевропейской тенденции. Об этом говорит Арилд Муэ, старший научный сотрудник норвежского Института Фритьофа Нансена.

Он считает, что это своего рода парадокс: российский экспорт очень вырос за годы после политического кризиса 2014 года. Однако суровая реальность такова, что собственное производство газа в Европе, например североморского, сокращается, и, как ожидается, в ближайшие годы этот процесс только ускорится.

«По всему континенту мы видим одну и ту же картину. Например, Нидерланды, которые производили очень много газа, теперь все больше нуждаются в импорте», — рассуждает эксперт и один из соавторов новой книги о российской энергетической политике. Ожидается, что даже в богатой сырьем Норвегии производство газа останется на прежнем уровне до середины 2020-х годов, а затем начнет сокращаться, если не обнаружатся новые большие месторождения.

У России есть проблемы с санкциями и арктическими месторождениями, которые трудно разрабатывать. Но у этой страны по-прежнему самые большие запасы газа, признает специалист. И этот факт был частью уравнения, когда странам ЕС пришлось договариваться об антироссийских санкциях. «Все битвы будут проиграны»: Рар пояснил, что произойдет, если Германия «сдаст» «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Западные страны в свое время тщательно подчеркивали, что санкции не должны касаться действующих контрактов. Они затронули нефть и отчасти добычу газа — но не поставки. Европа стремилась наказать Россию, а не саму себя», — говорит Арилд Муэ.

В то же время выдвигался аргумент, что сейчас Европа лучше подготовлена к сопротивлению российскому энергетическому оружию, чем во время предыдущих кризисов. С тех пор страны ЕС начали систематически объединять свои газовые сети, чтобы иметь возможность помочь стране, лишенной поставок.

Сейчас положение дел изменилось, и рынок газа начал функционировать как реальный рынок. Новые большие объемы сжиженного газа уронили цены в Европе. «Власть перешла от продавца к покупателю», отмечает эксперт.

Это не значит, что на рынке газа все мирно и радостно. Гигантский «СП-2», который должен соединить Германию и Россию, после конфликта на Украине стал камнем преткновения в Брюсселе.

«Обстановка сейчас такова, что, строго говоря, необходимости в «СП-2» пока нет. У уже существующих трубопроводов есть свободные мощности. Но через несколько лет он может и понадобиться в зависимости от наших нынешних решений», — говорит Арилд Муэ.

По его оценкам, российский экспорт в страны ЕС, вероятно, продолжит расти, но роль газа в общем энергоснабжении сократится. «Северный поток – 2»: США собирают коалицию против проекта, его оператор рассчитывает на защиту Европейской комиссии © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия хочет с помощью газопровода «Северный поток — 2» обойти Украину, но сэкономить на транзитных сборах хотят также и немцы. Об этом в интервью чешскому изданию Seznam zprávy заявил Вели-Пекка Тинккинен, эксперт по энергетике из университета Хельсинки.

Он считает, что этот инфраструктурный проект будет достроен, пусть и с опозданием, вызванным санкциями, которые американцы ввели против компаний, участвующих в строительстве. Однако стоит задать вопрос, может ли «СП-2» выступать в роли чисто экономического проекта. Ведь ходят разговоры о том, что США могут ввести санкции против компаний, которые будут покупать газ из этой трубы.

Противники проекта утверждают, что мощностей имеющихся газопроводов достаточно и что новый проект — только инструмент геополитического влияния России. «СП-2» нужен россиянам из-за Украины, обойти которую они хотят по нескольким причинам. Помимо геополитической, я упомянул бы и геоэкономическую: Россия хочет прямого экономического взаимодействия с Германией. Свою роль играют и транзитные сборы, которые не хочет платить ни Россия, ни Германия. С экономической точки зрения это понятно: бизнесу просто нужно постоянное поступление энергоносителей, а геополитика ему не интересна.

Но если судить только с экономической точки зрения, то забывается главное — значение энергетической мощи и влияния. Помимо экономики, нужно учитывать также аспекты безопасности.

Одной из причин, заставляющих Германию настаивать на запуске газопровода, является тот факт, что в борьбе с климатическими изменениями она останавливает атомные и угольные электростанции. ФРГ, возможно, сможет реализовать свою программу Energiewende ("Энергетический поворот") и без российского газа. В последние годы в Европе и в Германии, в частности, появилось множество инфраструктурных проектов в области возобновляемых источников энергии, возросли их мощности. «Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций © AP, Michael Sohn

Но, с другой стороны, тогда не избежать некоторой отсрочки, поскольку газ рассматривается как замена на время, пока ветряной и солнечной энергии недостаточно.

В 2016 году восемь европейских стран подписали письмо против строительства «СП-2». С самого начала в Финляндии велись оживленные споры на эту тему, однако на нее смотрели как на техническую или узкоспециальную проблему. Обсуждались возможные последствия для окружающей среды.

Но за кулисами все оказалось намного сложнее. Финская энергетическая компания Fortum купила мажоритарную долю в немецкой фирме Uniper (одна из компаний, финансирующих строительство газопровода. — Ред.). Fortum является государственной компанией, и, таким образом, финское государство стало одним из участников проекта.

Поэтому сейчас ситуация очень отличается от положения дел двух- или трехгодичной давности. В Финляндии заметна тенденция еще больше не политизировать и не критиковать этот проект. Fortum инвестировала миллиарды евро в российский энергетический рынок, и, если теперь кто-то будет критиковать «Северный поток — 2», это повлечет проблемы для ее бизнеса в России. Президент Австрии – Зеленскому: Судьбу «Северного потока – 2» решит Европа, а не Вашингтон © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Газ после отказа от угля стал для Европы своего рода переходным средством на время, пока она полностью не перейдет на возобновляемые источники энергии. При этом Европе нужен газ, который считают хорошим источником энергии на случай, если ветра и солнца будет недостаточно.

После «отравления» Навального в ФРГ требуют окончательно или временно остановить спорный проект «Северный поток — 2», констатирует немецкая газета Der Tagesspiegel.

И федеральный канцлер Ангела Меркель, как и министр иностранных дел Хайко Маас, принципиально не исключают такой реакции. Но против «СП-2» высказываются прежде всего те, кто и вначале был против газопровода, например, глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген (ХДС), а также «Зеленые». О смене позиции в рамках коалиции, которая прежде поддерживала проект, информации не было.

Пока что в Берлине считается крайне маловероятным, чтобы федеральное правительство действительно заблокирует этот проект. Первым из членов правительства по этому вопросу высказался вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (СДПГ). Он косвенно высказался против приостановки строительства.

«Северный поток — 2» не является государственным немецким проектом, это коммерческий энергетический проект, в котором участвуют множество компаний», сказал министр финансов в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Наблюдатели считают, что федеральный канцлер, вице-канцлер и министр иностранных дел работают в тесном и хорошем контакте и не похоже, что это было просто личное мнение министра финансов. «Старые шулера». Белорусский эксперт сказал, почему на самом деле Европа не ввела санкции © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

В Берлине ожидают, что в качестве реакции на дело Навального могут быть приняты точечные персональные санкции. Но для этого необходимо согласование с остальными странами ЕС. Недавние споры вокруг европейских санкций против Белоруссии показали, что даже в этом случае быстрое достижение консенсуса в рамках ЕС затруднительно, приходит к выводу газета.

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