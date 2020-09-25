Зеленский, возможно, и неплохой человек, но логика уступок националистам завела его так далеко, что он во многих отношениях обогнал своего предшественника. Раньше речь шла о непопулярных реформах (земельная, административно-территориальная), а теперь дошло и до внешнеполитического позиционирования

Само собой это создаёт для Зеленского существенные внутриполитические проблемы — ведь мир был главным ожиданием от его прихода к власти, вместо этого украинцы увидели американские вертолёты и бомбардировщики. Впрочем, многих такой «мир» устраивает, но голосовать за Зеленского они не будут.

Эпидемия и карантин

На утро 25 сентября в стране заразились коронавирусом 191 671 человек, недельный прирост составил 22 199. На предыдущей неделе прирост составлял 20,7 тыс. По скучной традиции последних недель это очередной абсолютный рекорд за всё время наблюдений.

Количество единовременно болеющих на неделе превысило 100 тыс. человек. Т.о., болеет 25 человек на 10 тыс. Это довольно высокий показатель, но всё же далёкий от эпидемического порога (примерно 60 болеющих на 10 тыс.).

Умерло 3 516 человек, недельный прирост составил 116, при том, что на прошлой неделе — 324 (правда, это был рекордный показатель). Показатель тут вообще неплохой, потому что в первую неделю августа (когда началась нынешняя вспышка) прирост составил 146 умерших, а до августа максимальное число умерших за неделю составляло 131 человек.

В ООН

Есть большой соблазн написать, что президент Зеленский выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН по видеозаписи и… всё.

Но, на самом деле, речь Зеленской, какая бы она ни была краткая, всё же имела в себе некоторое содержание.

Первая тема касалась «российской агрессии»: «человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе». Но самое главное преступление — даже не агрессия против Украины, а это попытка вернуться к разделению сфер влияния в мире.

Тут содержится сразу несколько важных смыслов.

Во-первых, украинский президент повторяет тезисы относительно российской агрессии на Донбассе, которые исключают выполнение Украиной Минских соглашений.

Собственно, никто уже и не сомневается в том, что Украина не будет выполнять Минские соглашения и только очень наивные люди верят, что Украину хоть кто-то за это осудит на Западе. У нас и раньше были основания подозревать, что Германия и Франция подыгрывают Украине, вместо того, чтобы надавить на неё, а после совершенно абсурдной истории с Навальным, даже сомнений в этом не остаётся.

Объективно, впрочем, Германии и Франции выгоднее находиться на стороне России и всегда есть основания надеяться, что здравый смысл всё же возобладает.

Во-вторых, Зеленский подчёркивает, что война пришла в Европу, призывая, очевидно, ЕС и НАТО вступиться за страну, которая не является и не будет являться членом ЕС и НАТО.

Спичрайтеры президента, с одной стороны, явно игнорируют то обстоятельство, что НАТО откровенно рассматривает Украину как «задний двор» России, а Россию, соответственно, как страну, неспособную навести порядок на собственном «заднем дворе» (оба суждения, по-видимому, не совсем верны, но кажутся вполне логичными).

С другой стороны, спичрайтеры президента по-видимому не помнят, что война пришла в Европу гораздо раньше — когда НАТОвские бомбардировщики обрушились на Югославию. Казус Крыма мог возникнуть только благодаря казусу Косово.

Очень мило, что эти самые спичрайтеры забыли упомянуть о «российской агрессии против Грузии». Европа, конечно, скрипя зубами признала всё же, что боевые действия начала Грузия, но… кто сейчас об этом помнит?

В-третьих, Украина на самом высоком уровне заявила, что она последовательный сторонник монополярного мира под руководством США и противник всех, кто позволяет себе сомневаться во всевластии Америки. Как написал Акутагава Рюноскэ: «называть деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно называть рабов рабами».

В-четвёртых, Зеленский вступил в дискуссию с Путиным.

Основной тезис выступления Путина состоял в том, что нельзя допустить пересмотра итогов Второй Мировой войны. Зеленский же заявил, что мы не вынесли главного урока из войны. Значит, уроки войны были несколько иными, чем те, которые имел в виду Путин. В контексте выступления украинского президента понять можно только одним образом — главный урок Второй Мировой войны состояла в том, что «цивилизованному Западу», не смотря на мелкие противоречия, надо было объединиться и напасть на Россию (кстати, Запад был близок к этому, когда Англия и Франция собирались бомбить Баку в знак протеста против советской агрессии в Финляндии).

Вторая тема сводилась к тому, что надо бороться с эпидемией коронавируса и изменением климата, потому что у нас нет «Планеты Б» (почему-то ряд СМИ решил, что у Зеленского нет «плана Б», но они, в общем-то, правы — «плана Б» у него тоже нет).

Учитывая, что изменения климата — тема транснационального капитала и Демократической партии США, Зеленский занял не просто позицию на стороне США, но и позицию на стороне определённой партии в США в сильнейшем, после гражданской войны, политическом кризисе за всю её историю.

В общем, Зеленский в ООН показал себя не просто продолжателем дела Порошенко, но даже более последовательным продолжателем дела Порошенко, чем сам Порошенко.

Остаётся вопрос — осознаёт ли это сам Зеленский?

Местные выборы

Тема местных выборов ознаменовалась довольно жёстким обменом мнениями между главой фракции СН Давидом Арахамией и президентом.

Арахамия в шоу Натальи Влащенко заявил: «получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее — не на нас. Не мы же рулим городом». СН нужно или монобольшинство, или меньшинство.

Арахамия, конечно, вовсе не имел в виду отказа от борьбы вообще. Просто на фоне снижения рейтингов «Слуги народа» и сложной ситуации на местах очевидно, что результат партии власти будет не очень и глава фракции заранее объясняет поражение — дескать, не не могли, а не хотели.

Тем не менее, в партии восприняли его заявление именно так и президенту пришлось делать заявление специально для членов партии, общий смысл которого состоял в том, что они же собирались менять страну, так пусть меняют.

Кажется, выступление президента выглядело не слишком убедительно.

Во-первых, он не стал прямо дискутировать с Арахамией — не назвал его фамилию, не цитировал его высказываний… Понятно, что не последовало и оргвыводов. Нет, в СН всё поняли правильно, но поняли также и то, что Зеленский может и возражает против чересчур резких формулировок Арахамии, но не против самих по себе его идей.

Во-вторых, позиция Зеленского выглядела бы более убедительной, если бы не было последовательной «сдачи» позиций СН на выборах мэров крупнейших городов.

Допустим в Днепропетровске он пытался бороться против Филатова, но ничего не получилось — мэр мост отремонтировал, а накопить против него действительно убийственный компромат не удалось. В Киеве даже этого не было. В Одессе вообще нехорошо получилось — Зеленский фактически выступил на стороне Труханова. Выдвижение же откровенно слабых кандидатур в крупнейших городах страны окончательно убедило всех заинтересованных в том, что партия президента бороться за местное самоуправление собирается сугубо формально, а контроль над ним собирается получать административным и законодательным путём (например, посредством принятия закона о Киеве, который ограничит возможности мэра Кличко).

Представление украинской власти о Минских соглашениях

Это представление изложил в интервью «Главкому» и в выступлении в Верховной Раде вице-премьера Алексея Резникова. Основные его тезисы следующие:

1. Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановление контроля на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть».

Очень характерно, что Резников не говорит о том, что «территорией войны» точно так же остаётся и вся остальная Украина. Для него всё в порядке — наличие людей призывавших убивать и убивавших жителей Донбасса — это норма, никакого «раздора в головах» тут нет.

2. «После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизма переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто ни в коем случае не должен понести наказание по полной».

Тут момент более интересный.

Во-первых, по этой модели реинтеграции никакой амнистии не предполагается, что, разумеется, лежит за пределами Минских соглашений.

Во-вторых, «компенсация жертвам агрессии», как мы понимаем, это контрибуция, которую должен выплатить агрессор, т.е. — Россия.

В-третьих, сам по себе механизм переходного правосудия предполагает, что граждане Украины, живущие на Донбассе, не получат всех общегражданских прав, которые у них должны быть. Т.е., «фильтрационные лагеря» и ускоренное военно-полевое судопроизводство. И моли, чтобы тебя признали заложником, а не пособником.

Отметим, что такой подход предлагался, когда принимали закон о деоккупации Донбасса. Проект, подготовленный фракцией «Самопомощь», как раз и предполагал привлечение к ответственности за коллаборационизм и ограничение в правах жителей ОРДЛО. При Порошенко этот проект категорически отвергли именно потому, что он противоречил общей концепции — если территория оккупированная, то ответственность могут нести только явные коллаборанты. Всеобщая ответственность может быть только в том случае, если мы признаём, что война была гражданской, и мы её выиграли. Сейчас же к этому варианту возвращаются в окружении Зеленского и никаких противоречий не видят.

Кстати, в СССР в очень многих документах была строка относительно пребывания на оккупированных территориях (при получении паспорта, при вступлении в КПСС). Мы провели декоммунизацию и возвращаемся к коммунистическим нормам…

В общем, во всех проявлениях Зеленский выступает худшей "реинкарнацией Порошенко". Это, действительно — его приговор.