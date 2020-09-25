Евросоюз снова дал понять Украине, что законопроект о локализации производства противоречит соглашениям об ассоциации с ЕС и договоренностям о сотрудничестве с ВТО и потребовал от Киева забыть о поддержке отечественной промышленности

Очередное заявление на этот счет сделал посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас. В интервью изданию «РБК-Украина» дипломат сказал, что в условиях «коронакризиса» все государства стремятся защитить свою экономику, однако делать это в обход международных обязательств недопустимо.

Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину © Corum

«Текст законопроекта идет против Соглашения об ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Наш месседж в этом отношении очень ясен. Все страны мира сейчас пострадали от коронавируса, и все правительства ищут пути, как поддержать свои экономики… Но нельзя использовать меры, которые идут против международных обязательств. Здесь ситуация понятна», — заявил посол.

По его словам, протекционизм не работает в условиях глобализации и существующих экономических взаимосвязей, однако из-за кризиса в ЕС все чаще слышат об «украинском типе рыночной экономики», которая не столь «подвержена влиянию» Евросоюза, и это «очень настораживает».

Неугодный законопроект

Евросоюз требует забыть о законопроекте, суть которого достаточно проста. Сейчас для государства основным и единственным критерием в государственных закупках является цена. Чтобы поддержать отечественную промышленность, народные депутаты выбрали четыре подотрасли машиностроения — железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная и спецтехника и энергетическое машиностроение, — в которых добавляется еще один критерий. Это, собственно, локализация, ее уровень должен составлять 25-40%.

Украине не стоит надеяться на скорую интеграцию с ЕС – посол Евросоюза © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Представляя данный законопроект в зале Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что законопроект "о реиндустриализации страны" обеспечит декларацию об экономическом суверенитете.

А один из авторов документа, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский напомнил, что украинские госзакупки являются беспрецедентно открытыми.

"В ЕС и США проникновение импорта в госзакупках 5-7%, на Украине — почти 40%. У нас эпидемия коронавируса и экономический кризис. В свою очередь, законопроект обеспечит рост ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет, сохранение 250 тыс. рабочих мест и создание 62,5 тыс. новых рабочих мест, а также 8%-й рост налоговых поступлений", — сказал он.

Критика ЕС и США

Зеленский предъявил Евросоюзу требование по Украине © president.gov.ua

И реакция не заставила себя ждать. 5 июля посол Евросоюза на Украине обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову. В нем он раскритиковал попытки украинских властей поддержать отечественное машиностроение при помощи принятия законопроекта № 3739.

Несмотря на это, Верховная Рада 21 июля все же приняла этот закон в первом чтении. В документе идет речь о введении обязательных требований по локализации в отношении некоторых товаров с 1 января 2021 года сроком на 10 лет. Иными словами, на протяжении этого срока при проведении госзакупок предпочтение должно отдаваться товарам, произведенным на Украине.

После этого критика со стороны Евросоюза еще более усилилась. Там заявили, что принятый законопроект противоречит Соглашению об ассоциации Украины и ЕС. И предупредили Киев о недопустимости поддержки украинского машиностроения. Кроме того Брюссель пригрозил, что в случае принятия закона европейские банки могут прекратить кредитование украинских компаний и организаций.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что принятый законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. При этом, по его словам, закон необходимо доработать, чтобы соответствовать обязательствам перед Европейским союзом.

Для того, чтобы иметь аргументы в споре с Брюсселем, в пояснительной записке к законопроекту его авторы сослались на два действующих американских закона, которые обязывают американские госкомпании покупать только американские товары.

Речь идет о Buy American Act (принят в 1933 году) и American Recovery and Reinvestment Act (2009). Однако от этого стало только хуже — к критике украинского законопроекта присоединились США.

В письме из администрации президента США объяснили, что американские Buy American Act и American Recovery and Reinvestment Act создают преимущества не только для товаров, произведенных в США, но и в любом государстве Всемирной торговой организации, в том числе Украины. Поэтому, заявили в администрации президента США, законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но и ВТО.

Двойные стандарты

Но пикантность ситуации состоит в том, что партнеры Украины по ВТО и ассоциации с ЕС давно защитили собственное производство подобными мерами.

В исследовании ГП "Укрпромвнешэкспертиза" приведена любопытная информация. На сегодня в США действуют 108 актов о внедрении локализации при госзакупках. В России — 16. В ЮАР — 10. В Индии — восемь. Австралия, Беларусь, Канада, Великобритания, Аргентина, Нигерия — все они защищают свою промышленность. Если брать по отраслям, больше всего защищают как раз машиностроение и транспорт.

В США действует "Проект развития железных дорог" стоимостью $270 млн с тем же правилом "Покупай американское". Турецкий проект развития железных дорог предусматривает 51% местных компонентов и материалов. Канадские судостроители должны локализировать 40% от общей стоимости проекта.

В Европейском союзе ЕС доля импорта в госзакупках не превышает 7,9%, в США — 4,6%. А на Украине доля проникновения импорта в публичные составляет 38%. В секторе машиностроения она еще выше — 46,4%. При этом за последние пять лет Украина потратила на публичных закупках 120 миллиардов гривен, то есть почти половина этих денег ушло на поддержку экономик других стран.

Конечно, подобные решения не нравятся иностранным лоббистам-промышленникам, которым выгодно иметь крупный рынок сбыта. Еще в декабре 2013 года бывший президент Польши Лех Валенса рассказал, какое место уготовано Украине в Евросоюзе: «Бог дал Украине такие хорошие почвы, с тем чтобы она могла прокормить всю Европу. Машины могут производить и в Польше».

Побочный эффект открытого рынка

Чтобы Украина стала «восточноевропейской мастерской», нужно было влить в нее десятки миллиардов долларов инвестиций. На территории страны должны были создать кластерные точки экономического роста — технопарки, индустриальные парки, логистические центры, подтянуть инфраструктуру. Но ничего этого сделано не было. Как побочный отрицательный эффект от зоны свободной торговли с Европой Украина получила резкое падение доли товаров с высокой добавочной стоимостью в своем экспорте, и остается, по сути, сырьевой базой. Доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины за 2012-19 гг. сократилась с 17,6% до 10,8%. Сократилась и доля отечественного машиностроения в отечественном экспорте — с 18,6 до 10,7%. Зато доля сельского хозяйства в структуре ВВП увеличилась до 16%.

В условиях современного глобального экономического кризиса украинская экономика значительно ускорила падение. Прогнозы уровня падения ВВП Украины в нынешнем году продолжают ухудшаться и по данным международных финансовых организаций, и согласно официальным сообщениям украинских органов власти. Кризис уже отразился на всех без исключения сферах и отраслях экономики Украины. И это очевидно демонстрирует продолжающееся падение промышленного производства

Серьезные проблемы в украинской промышленности начались еще в четвертом квартале 2018 года, когда впервые с 2015 года объемы промышленного производства ушли в "красную зону", и с тех пор падение ускоряется. Данные Госстата говорят о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики. За 8 месяцев 2020 года промпроизводство сократилось на 7,3%.

Спасение украинской экономики

«Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua Виктор Скаршевский назвал законопроект о локализации одной из немногих законодательных инициатив украинской власти, направленных именно на поддержку отечественного производителя. Законопроект, по мнению эксперта, отображает мировые тенденции, которые усилились на фоне коронакризиса. А именно — приоритет национального производителя, импортозамещение.

"Очень правильный законопроект с экономической, финансовой, социальной (повышение занятости) точки зрения. На госсзакупки на государственном и местном уровне ежегодно уходит порядка 700 млрд грн. И часто отдается приоритет импорту. Те же американские тепловозы, французские вертолеты и катера, польские трамваи. Вот для таких закупок и предназначен принцип локализации, который предлагают прописать в тендерной документации", — сказал Виктор Скаршевский.

Как пояснил экономист, суть закона заключается в том, что если вы хотите купить за государственные средства импортную продукцию, то от 25% до 40% стоимости этой продукции должно создаваться на Украине. А это очевидный плюс для украинских предприятий и для привлечения инвестиций.

"К тому же включается мультипликционный эффект. Своеобразная цепочка: если я хочу, например, произвести вагоны, то должен купить колеса. А те, кто производит их и продает мне, должен приобрести металл для этого производства и т.д. Причем упор на всё отечественное. И это хорошо. Потому что у нас очень большая доля импорта в госзакупках, тогда как в тех же США и ЕС упор делают на поддержку местных производителей. Эффект от принятия этого закона (а я надеюсь, что он будет принят) окажет положительное воздействие на экономику Украины. Будет больше продукции производиться на наших предприятиях, больше отечественных мощностей задействуют в производстве и/или локализации импортного оборудования», — подчеркнул эксперт.

Продолжающаяся же деиндустриализация украинской экономики, уверены эксперты, приведет к массовой безработице и трудовой миграции наиболее мобильного населения в поисках лучшей доли. А падение ВВП — к инфляции и девальвации гривны.