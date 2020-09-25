Как известно, Конституционный суд Украины (КС) 16 сентября признал неконституционными положения закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которые касаются президентских прерогатив относительно этого органа

Это права президента:

— создавать НАБУ;

— назначать и увольнять его директора;

— назначать 3 из 9 членов конкурсной комиссии и 1 из 3 членов комиссии по внешнему аудиту НАБУ;

— утверждать положения о совете общественного контроля НАБУ и порядке его формирования.

Продавал крымскую недвижимость. Директор НАБУ может отправиться в тюрьму © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ, вступившее в силу сразу после оглашения.

Таким образом, логично считать, что, если Бюро и может (но не более трех месяцев) работать по нынешнему закону пока новый не вступит в силу, то Сытник уже не является его легитимным главой. Тем не менее такой логики оказалось недостаточно для того, чтобы сковырнуть директора НАБУ с должности. Очевидно, надо ожидать, что точки над «i» расставит новый закон.

Однако знакомство с внесенными в Раду законопроектами о НАБУ показывает, что новый закон не обязательно приведет к увольнению Сытника, а вот внешнее управление Украиной через этот орган скорей всего усилится.

Первый проект о приведении закона о НАБУ в соответствие с Конституцией появился еще 2 сентября. Список его авторов начинается с главы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной («Слуга народа»). Далее идут трое коллег по фракции и двое депутатов от «Голоса».

В заключительных положениях этого документа сказано: «Лицо, которое по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона занимает должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, продолжает осуществлять полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины в порядке, определенном настоящим Законом».

Но ведь после решения КС принятого за 5 дней после регистрации этого проекта, неясно кем сейчас является Сытник. Думаю, правомерней всего называть его не директором НАБУ, а лицом, находящимся в директорском кресле. Но, с другой стороны, в проекте Радиной идет речь именно о директоре, а не об и.о., значит, никто, кроме Сытника, не имеется в виду.

Гигантская крыса подстерегает Сытника под зданием НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для чего всё это записано — понятно. Авторы проекта — «соросята», для которых главное — показать Западу, что они не посягают на полномочия лица, сидящего в НАБУ в директорском кресле.

Второй момент этого проекта — усиление внешнего управления. Авторы учли мнение КС о том что де-факто НАБУ — это орган исполнительной власти.

Следовательно, оно должно направляться и координироваться Кабмином, но «исключительно в границах и порядке, установленном данным законом», а это значит чисто номинально. Зато предполагается, что:

— правительство назначит всех 6 членов конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ, но 3 из них будет выдвинуто международными донорами, которые в последние 2 года перед проведением конкурса «оказывали Украины международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции»;

— голоса кандидатов от доноров будут весить больше, ибо для принятия решения комиссии нужно минимум 4 голоса, из которых 2 должны принадлежать им;

— если эта комиссия сейчас подает на утверждение президенту 2 кандидатов на выбор, то, согласно проекту, должна подавать в Кабмин одного;

— комиссия по аудиту будет состоять исключительно из выдвиженцев от доноров.

Стоить же НАБУ для бюджета будет заметно дороже, ибо его предельную численность планируют увеличить с 700 человек до 1500.

Депутат Дубинский попросил ГБР возбудить дело против директора НАБУ © Facebook, Александр Дубинский Джованни Кесслер, который прошел туда по квоте Верховной Рады. Но формально его участие было результатом добровольного выбора парламента. Однако недовольство Запада Порошенко породило идею узаконить и расширить полномочия иностранцев в подобных органах. Это сделали в 2018 в законе о Высшем антикоррупционном суде. Там появился такой институт как Общественный совет международных экспертов, который вправе заветировать кандидата в состав этого суда.

Эксперты в упомянутый совет назначаются на «основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины». Но проект Радиной идет дальше. Ведь раз речь идет о донорах, значит, правовыдвигать кандидатов в конкурсную комиссию и комиссию по аудиту НАБУ получают и отдельные государства, и Евросоюз.

Но соросята из «Слуги народа» и «Голоса» в данном случае не оригинальны. Их предложения об иностранном участии в конкурсной комиссии и о весе в ней голосов иностранцев списаны с норм проекта изменений закона «О судоустройстве и статусе судей», поданного в Раду президентом Зеленским 19 июня этого года. Только там речь идет о комиссии по отбору в состав Высшей квалификационной комиссии (ВККС), органа, который отбирает кандидатов на пост всех судей. Вскоре после подачи этого проекта послы G7 в Киеве встретились с замом главы Офиса президента Андреем Смирновым, после чего написали в «Твиттере», что, если новое законодательство о судебной реформе «будет отвечать международным обязательствам Украины, мы подтвердим нашу готовность выдвинуть международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания ВККС». То есть пресловутые кандидаты от доноров, будут откровенно предлагаться западными послами.

«Давайте звонить господам узурпаторам»: Мосийчук опубликовал телефоны руководства НАБУ © Facebook/Ігор Мосійчук Александром Ткаченко и Иваном Шинкаренко), бывшим «слугой», ныне состоящим в группе «За будущее» Антоном Поляковым и Григорием Мамкой из ОПЗЖ. Он откровенно направлен против внешнего управления. Согласно проекту, членами конкурсной комиссии и комиссии по аудиту НАБУ могут быть только граждане Украины. Но из этого числа исключаются не только те кто работает в органах власти и местного самоуправления (как в действующем законе и всех проектах его изменения), но и те, кто в течение последних 10 лет участвовал в общественных организациях, которые получали деньги или другую материальную помощь из зарубежных источников. В переходных же положениях этот проект предполагает полную перезагрузку НАБУ. С вступлением закона в силу прекращаются полномочия не только его руководства, но и детективов, а Кабмин назначает врио его директора (с правами полноправного директора) и в течение месяца определяет своих представителей в конкурсной комиссии.

Аналогичны переходные положения и в проекте, поданном малоизвестным депутатом от «Батькивщины», Владимиром Кабаченко. Но его документ не предполагает таких ограничений для иностранцев и грантоедов, как вышеописанный. Он не закрепляет за иностранными донорами и организациями какие-либо права, но — как и действующий закон — не делает гражданство Украины условием участия в конкурсной комиссии и комиссии по аудиту.

Однако явным фаворитом выглядит проект Радиной. Логика его закулисных лоббистов очевидна. Раз президент поддержал особые права иностранных доноров в формировании ВККС, он должен поддержать их права относительно формирования НАБУ. А если Рада, имея монобольшинство из президентской фракции, этот проект провалит (несмотря на несомненную его поддержку «Голосом» и очень вероятную «Евросолидарностью»), значит, Зеленский ведет двойную игру и обманывает Запад. За обман же он должен будет расплатиться отказом от кредитов МВФ и прочих доноров. Для украинской власти такие аргументы выглядит неотразимыми.

Правда, не исключено, что в итоге президент может-таки избавиться от Сытника, заплатив за это ростом внешнего контроля за НАБУ. Ведь объективно нынешний правовой статус лица в директорском кресле так неясен, что запуск нового конкурса с принятием нового закона кажется необходимым. Но и этот сценарий представляется лишь возможным, но не обязательным.