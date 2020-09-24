Кого пугает «Русский мир»? Украина стала «Анти-Россией»

Накануне Херсонский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в госизмене руководительницу общественной организации «Русская национальная община «Русичъ», преподавательницу коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета» Татьяну Кузьмич.
Сторона защиты ходатайствовала о личном обязательстве или ночном домашнем аресте, поскольку якобы сумма залога в полмиллиона гривен очень велика, однако суд арестовал Татьяну Кузьмич до 9 октября и назначил залог в размере 500 тысяч гривен (1,4 миллиона рублей).
По ходатайству стороны обвинения дело слушалось в закрытом режиме, передает издание «Крым.Реалии».
Но чем так опасна для украинской власти простая преподавательница? По версии следствия, Татьяна Кузьмич во время пребывания в Крыму якобы «была привлечена ФСБ России к шпионской деятельности и передавала материалы для проведения подрывной работы в Херсонской области и во всей Украине». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) утверждала, что пресекла деятельность агентурной сети ФСБ России, которая якобы действовала в Херсонской области под руководством Кузьмич.
Издание Украина.ру ранее сообщало об этой, увы, типичной для современной Украины истории. Кого объявляют врагами?
«Татьяна Кузьмич не просто учитель русского языка и литературы с многолетним опытом преподавания в различных школах Херсона. Она — кандидат педагогических наук, соавтор учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения (2008 г.), заведующий научно-методической лабораторией управления учебными заведениями Коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета и глава общественной организации «Русская национальная община «Русичъ», — рассказал журналист Павел Волков, который и сам подвергся преследованиям за свою позицию.
И чем же провинилась учительница?
«Много лет Татьяна Кузьмич проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, а также на территории Крымского полуострова. Конкурс «Пушкинская красавица», объединительный культурный проект «Земля славянская», празднование русских национальных праздников — это лишь немногое из того, чем занималась педагог и ученый. Еще до Майдана и вооруженного конфликта на Донбассе она, как руководитель русской общины Херсона, сотрудничала с Генконсульством России в Одессе, представительством Россотрудничества, фондами «Русское единство» и «Русский мир». То есть все то, что делают все руководители национальных общественных организаций — евреи, армяне, поляки, греки, немцы и многие другие, — отметил Волков, подчеркнув: «Никого, кроме русских, за получение культурно-образовательных грантов от государственных структур «материнских» государств на Украине не преследуют».
И это действительно так. После победы «Евромайдана» русофобия стала и уличной, и государственной политикой. Любые попытки популяризации русской культуры тут же объявляются частью «гибридной войны», которую якобы ведёт против Украины «страна-агрессор». То, что ещё недавно было обычной практикой — встречи специалистов в той или иной сфере культуры, концерты, встречи с писателями и актёрами, распространение книг и т. п., — стало рассматриваться как доказательство «работы на агрессора» (притом, что украинская власть почему-то «забыла» объявить «агрессору» войну и спокойно торгует с РФ).
Действовавшие многие годы небольшие очаги русской культуры теперь при проведении обычного концерта рискуют подвергнуться нападению боевиков националистических организаций, а то и привлечь внимание СБУ. Само же понятие «Русский мир» националистически ориентированные СМИ употребляют исключительно в негативном контексте. При этом любая культурная или информационная активность России, что ещё недавно было совершенно обычным в рамках культурного сотрудничества, теперь тут же объявляется «агрессией».
Вот пример подачи такого рода информации.
«Перед тем, как воплощать свои агрессивные планы, Россия обычно начинает масштабную информационную диверсию. Лучший «тайник» для настоящих целей — культурные проекты и упор на демократических ценностях, таких как свобода слова, развитие культуры, защита родного языка», — утверждает "Центр журналистских расследований" (в русском переводе текст опубликован изданием «Аргумент.ua» в октябре 2019 года).
И продолжает: «Именно с такой целью в июне 2007 года Указом президента РФ Владимира Путина был создан орган, который стал кошельком информационных войн РФ за рубежом — фонд «Русский мир». Огромные финансовые потоки начали выделяться фондом на финансирование различных культурных проектов за пределами России, якобы для популяризации русского языка и литературы, на самом деле — для поддержки пророссийских организаций и политиков и продвижения пропаганды».
Отметим, что само понятие «пророссийская организация» в нынешней постмайданной Украине — это клеймо, а то и уголовная статья. Вот какая-нибудь «проевропейская» или «проамериканская» организация — это совсем другое дело.
Упоминает автор статьи и хорошо известную всем на Украине организацию «Россотрудничество» — разумеется, теперь его деятельность подаётся в негативном свете. Находим упоминание и о Татьяне Кузьмич — в разделе под симптоматичным названием «Реванш пророссийских сил в Херсонской ОГА». Автору не понравилось, что она будто бы «использовала школу как площадку для реализации проектов фонда «Русский мир».
Как именно? А так: «В школе проводились тематические российские вечера, викторины и конкурсы, конкурс «Пушкинская красавица», праздновались российские праздники, действовал проект «Земля славянская».
Словом, реализовывались очевидно «преступные» (с точки зрения националистов и нынешних властей Украины) замыслы…
Что тут сказать? Действительно, Россотрудничество, Фонд «Русский мир» и другие подобные организации прилагали и прилагают большие усилия для укрепления культурных связей между Россией и Украиной даже в нынешних чрезвычайно сложных условиях. Например, украинские СМИ и соцсети в штыки встречают запланированный на 25-27 сентября международный детский музыкальный фестиваль в Херсоне: караул, «Русский мир наступает»!
«Самая главная проблема — война в мозгах и ненависть в сердцах и душах людей. Потому что нас разделяют сегодня, Украину, Россию и Беларусь, не границы, нас разделяют невежество и неуважение друг к другу», — так актриса и руководитель киевского театра «Браво» Любовь Титаренко обрисовала ситуацию в скайп-интервью изданию Украина.ру.
По её словам, людей и в Херсоне, и в Закарпатье, и на Киевщине — в регионах, которые она хорошо знает — волнует вовсе не то, что кто-то разговаривает на русском языке, а волнуют экономические проблемы, волнует вопрос — как остановить войну.
Говоря о Херсоне и об арестованной учительнице русского языка (Татьяне Кузьмич — Ред.), Титаренко отметила, что та продвигала не «Русский мир», а русскую культуру — и «обидно, что её бросили в застенки».
Титаренко также рассказала, как националисты угрожали сжечь её театр, как угрожали детям и родителям, которые пришли на спектакль.
Но работа в сфере культурных связей продолжается и будет продолжаться. Украину и украинцев никто в России не рассматривает как врагов. Да и большинству украинцев вряд ли до конца смогла «перепрошить мозги» мощная пропагандистская машина. Судя по многим признакам, в массе своей украинцы врагами русских не считают. Другое дело — те, кто «рулит» страной после Майдана (а это вообще не украинцы).
Мы видим, что работа в сфере культурных связей, если это связи с Россией и с русской культурой, стала опасной. Печально, но факт. При этом атакующие «Русский мир» (и как организацию, и как явление) прекрасно знают, чего они добиваются. Отсутствие культурных связей влечёт за собой потерю взаимопонимания, а так легче внушать гражданам, что «идёт война с Россией»…
Вернёмся к ситуации, в какой оказалась преподаватель русского языка Татьяна Кузьмич. По результатам экспертизы неких переданных ею данных (это могут быть обычные письма и предложения — Ред.), Институт политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса определил, что учительница — «агент влияния РФ», сообщает Павел Волков. Звучит непонятно, но страшно.
Но страшно и то, что многим людям, которые всего лишь участвовали в программах культурного сотрудничества, могут грозить реальные сроки — у спецслужб наверняка есть свои планы по вылавливанию «ведьм». Но, несмотря на все усилия, нынешней власти не удаётся пока окончательно ликвидировать остатки «русскости» украинцев.