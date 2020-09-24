Кого пугает «Русский мир»? Украина стала «Анти-Россией»

Постмайданная власть Украины продолжает искоренять всё русское на своей территории. При президентстве Владимира Зеленского и его монобольшинства в Верховной Раде эта тенденция только усиливается

Накануне Херсонский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в госизмене руководительницу общественной организации «Русская национальная община «Русичъ», преподавательницу коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета» Татьяну Кузьмич.

Сторона защиты ходатайствовала о личном обязательстве или ночном домашнем аресте, поскольку якобы сумма залога в полмиллиона гривен очень велика, однако суд арестовал Татьяну Кузьмич до 9 октября и назначил залог в размере 500 тысяч гривен (1,4 миллиона рублей).

По ходатайству стороны обвинения дело слушалось в закрытом режиме, передает издание «Крым.Реалии».

Но чем так опасна для украинской власти простая преподавательница? По версии следствия, Татьяна Кузьмич во время пребывания в Крыму якобы «была привлечена ФСБ России к шпионской деятельности и передавала материалы для проведения подрывной работы в Херсонской области и во всей Украине». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) утверждала, что пресекла деятельность агентурной сети ФСБ России, которая якобы действовала в Херсонской области под руководством Кузьмич.

Издание Украина.ру ранее сообщало об этой, увы, типичной для современной Украины истории. Кого объявляют врагами?

«Татьяна Кузьмич не просто учитель русского языка и литературы с многолетним опытом преподавания в различных школах Херсона. Она — кандидат педагогических наук, соавтор учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения (2008 г.), заведующий научно-методической лабораторией управления учебными заведениями Коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета и глава общественной организации «Русская национальная община «Русичъ», — рассказал журналист Павел Волков, который и сам подвергся преследованиям за свою позицию. Не русский. Секретарь СНБО рассказал, какой язык должен быть вторым на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

И чем же провинилась учительница?

«Много лет Татьяна Кузьмич проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, а также на территории Крымского полуострова. Конкурс «Пушкинская красавица», объединительный культурный проект «Земля славянская», празднование русских национальных праздников — это лишь немногое из того, чем занималась педагог и ученый. Еще до Майдана и вооруженного конфликта на Донбассе она, как руководитель русской общины Херсона, сотрудничала с Генконсульством России в Одессе, представительством Россотрудничества, фондами «Русское единство» и «Русский мир». То есть все то, что делают все руководители национальных общественных организаций — евреи, армяне, поляки, греки, немцы и многие другие, — отметил Волков, подчеркнув: «Никого, кроме русских, за получение культурно-образовательных грантов от государственных структур «материнских» государств на Украине не преследуют».

И это действительно так. После победы «Евромайдана» русофобия стала и уличной, и государственной политикой. Любые попытки популяризации русской культуры тут же объявляются частью «гибридной войны», которую якобы ведёт против Украины «страна-агрессор». То, что ещё недавно было обычной практикой — встречи специалистов в той или иной сфере культуры, концерты, встречи с писателями и актёрами, распространение книг и т. п., — стало рассматриваться как доказательство «работы на агрессора» (притом, что украинская власть почему-то «забыла» объявить «агрессору» войну и спокойно торгует с РФ).

Действовавшие многие годы небольшие очаги русской культуры теперь при проведении обычного концерта рискуют подвергнуться нападению боевиков националистических организаций, а то и привлечь внимание СБУ. Само же понятие «Русский мир» националистически ориентированные СМИ употребляют исключительно в негативном контексте. При этом любая культурная или информационная активность России, что ещё недавно было совершенно обычным в рамках культурного сотрудничества, теперь тут же объявляется «агрессией». «Русофобия сейчас востребована». Эксперт объяснил, почему на Западной Украине лелеют дивизию СС «Галичина» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вот пример подачи такого рода информации.

«Перед тем, как воплощать свои агрессивные планы, Россия обычно начинает масштабную информационную диверсию. Лучший «тайник» для настоящих целей — культурные проекты и упор на демократических ценностях, таких как свобода слова, развитие культуры, защита родного языка», — утверждает "Центр журналистских расследований" (в русском переводе текст опубликован изданием «Аргумент.ua» в октябре 2019 года).

И продолжает: «Именно с такой целью в июне 2007 года Указом президента РФ Владимира Путина был создан орган, который стал кошельком информационных войн РФ за рубежом — фонд «Русский мир». Огромные финансовые потоки начали выделяться фондом на финансирование различных культурных проектов за пределами России, якобы для популяризации русского языка и литературы, на самом деле — для поддержки пророссийских организаций и политиков и продвижения пропаганды».

Отметим, что само понятие «пророссийская организация» в нынешней постмайданной Украине — это клеймо, а то и уголовная статья. Вот какая-нибудь «проевропейская» или «проамериканская» организация — это совсем другое дело.

Упоминает автор статьи и хорошо известную всем на Украине организацию «Россотрудничество» — разумеется, теперь его деятельность подаётся в негативном свете. Находим упоминание и о Татьяне Кузьмич — в разделе под симптоматичным названием «Реванш пророссийских сил в Херсонской ОГА». Автору не понравилось, что она будто бы «использовала школу как площадку для реализации проектов фонда «Русский мир».

Как именно? А так: «В школе проводились тематические российские вечера, викторины и конкурсы, конкурс «Пушкинская красавица», праздновались российские праздники, действовал проект «Земля славянская».

Словом, реализовывались очевидно «преступные» (с точки зрения националистов и нынешних властей Украины) замыслы… Россотрудничество и Украина: Эпоха перемен? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Что тут сказать? Действительно, Россотрудничество, Фонд «Русский мир» и другие подобные организации прилагали и прилагают большие усилия для укрепления культурных связей между Россией и Украиной даже в нынешних чрезвычайно сложных условиях. Например, украинские СМИ и соцсети в штыки встречают запланированный на 25-27 сентября международный детский музыкальный фестиваль в Херсоне: караул, «Русский мир наступает»!

«Самая главная проблема — война в мозгах и ненависть в сердцах и душах людей. Потому что нас разделяют сегодня, Украину, Россию и Беларусь, не границы, нас разделяют невежество и неуважение друг к другу», — так актриса и руководитель киевского театра «Браво» Любовь Титаренко обрисовала ситуацию в скайп-интервью изданию Украина.ру.

По её словам, людей и в Херсоне, и в Закарпатье, и на Киевщине — в регионах, которые она хорошо знает — волнует вовсе не то, что кто-то разговаривает на русском языке, а волнуют экономические проблемы, волнует вопрос — как остановить войну.

Говоря о Херсоне и об арестованной учительнице русского языка (Татьяне Кузьмич — Ред.), Титаренко отметила, что та продвигала не «Русский мир», а русскую культуру — и «обидно, что её бросили в застенки».

Титаренко также рассказала, как националисты угрожали сжечь её театр, как угрожали детям и родителям, которые пришли на спектакль. Украинский интернет-магазин: книги на русском лучше продаются, но мы не будем их предлагать © Facebook, Книгарня "Є"

Но работа в сфере культурных связей продолжается и будет продолжаться. Украину и украинцев никто в России не рассматривает как врагов. Да и большинству украинцев вряд ли до конца смогла «перепрошить мозги» мощная пропагандистская машина. Судя по многим признакам, в массе своей украинцы врагами русских не считают. Другое дело — те, кто «рулит» страной после Майдана (а это вообще не украинцы).

Мы видим, что работа в сфере культурных связей, если это связи с Россией и с русской культурой, стала опасной. Печально, но факт. При этом атакующие «Русский мир» (и как организацию, и как явление) прекрасно знают, чего они добиваются. Отсутствие культурных связей влечёт за собой потерю взаимопонимания, а так легче внушать гражданам, что «идёт война с Россией»…

Вернёмся к ситуации, в какой оказалась преподаватель русского языка Татьяна Кузьмич. По результатам экспертизы неких переданных ею данных (это могут быть обычные письма и предложения — Ред.), Институт политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса определил, что учительница — «агент влияния РФ», сообщает Павел Волков. Звучит непонятно, но страшно.

Но страшно и то, что многим людям, которые всего лишь участвовали в программах культурного сотрудничества, могут грозить реальные сроки — у спецслужб наверняка есть свои планы по вылавливанию «ведьм». Но, несмотря на все усилия, нынешней власти не удаётся пока окончательно ликвидировать остатки «русскости» украинцев.