Агент влияния и подрывник нацбезопасности. СБУ в Херсоне схватила учительницу русского языка

20 августа УСБУ Херсона задержало 52-летнюю учительницу русского языка Татьяну Кузьмич. Пресс-служба СБУ сообщила, что женщину в 2015 году завербовало ФСБ во время ее поездки в Крым, после чего она собирала и передавала российским спецслужбам некие данные о военных объектах Украины и сотрудниках СБУ

Во время обыска у нее, как обычно, изъяли компьютерную технику и, конечно же, российские рубли (на фото видны 100-рублевые купюры) — что, по всей видимости, должно доказать ее сотрудничество со спецслужбами РФ.

Если русский, то шпион

Также, как обычно со всеми «террористами» и «сепаратистами», задержали Татьяну Кузьмич в рамках ст. 208 УПК (во время совершения преступления), хотя никаких сведений о том, что она непосредственно передавала какие-либо данные в момент, когда к ней с обыском пришли сотрудники СБУ, нет. Это стандартный прием, применяемый в политических делах для запугивания людей, поскольку задержание группой захвата лицом в пол и отправка до суда в изолятор временного содержания (ИВС) психологически совсем не то, что прибытие в суд с отправленной заранее повесткой и нанятым заранее адвокатом.

Итак, учительнице вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (госизмена). Это особо тяжкая статья (до 15 лет лишения свободы), все действия по которой, в т.ч. обыск и задержание, следователем могут проводиться исключительно в присутствии адвоката. Это не делается никогда, а следственные судьи предпочитают закрывать глаза на такие нарушения. Тем более, что бесплатные государственный адвокаты, которых вызывают как правило уже после задержания в управление СБУ просто подмахнуть протокол, не пишут жалоб по этому поводу. Кстати, рано утром 21 августа спикер Херсонской областной прокуратуры у себя в Фейсбуке написала, что вручено подозрение жительнице Херсона, которая «с 2017 года передавала материалы для проведения подрывной работы в регионе и Украине в целом». Если она была завербована в 2015-м, а выполнять задание начала только в 2017-м, чем она занималась целых 2 года? Но давайте разбираться по порядку. Логунов: СБУ держит в застенках пенсионера, обвиняя в ложном преступлении

Татьяна Кузьмич не просто учитель русского языка и литературы с многолетним опытом преподавания в различных школах Херсона. Она — кандидат педагогических наук, соавтор учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения (2008 г.), заведующий научно-методической лабораторией управления учебными заведениями Коммунального высшего учебного заведения «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета и глава общественной организации «Русская национальная община «Русичъ».

Много лет Татьяна Кузьмич проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, а также на территории Крымского полуострова. Конкурс «Пушкинская красавица», объединительный культурный проект «Земля славянская», празднование русских национальных праздников — это лишь немногое из того, чем занималась педагог и ученый. Еще до Майдана и вооруженного конфликта на Донбассе она, как руководитель русской общины Херсона, сотрудничала с Генконсульством России в Одессе, представительством Россотрудничества, фондами «Русское единство» и «Русский мир». То есть все то, что делают все руководители национальных общественных организаций — евреи, армяне, поляки, греки, немцы и многие другие. Никого, кроме русских, за получение культурно-образовательных грантов от государственных структур «материнских» государств на Украине не преследуют.

Без права на выбор

21 августа, на следующий день после задержания, следственный судья Оксана Черныш избрала Татьяне Кузьмич меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 октября 2020 года, и учительница отправилась в СИЗО к уголовникам.

Херсонская прокуратура сообщила, что для подозреваемой определен залог в размере более 500 000 гривен. Средняя зарплата в Херсоне около 10 000 гривен. Какая собственность может иметься у учительницы, что ей назначили такую огромную сумму залога, нам неизвестно. Однако есть судебная практика в подобных делах, когда одесские политзаключенные Евгений Мефедов и Сергей Долженков заплатили по 150 000 грн залога, а киевский политзаключенный Олег Саган — вообще 80 000 грн. Возможно, вопрос к адвокату.

По словам журналистов, которые присутствовали в зале заседания, прокурор Бондарь ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, сославшись на то, что разглашение ряда материалов дела может навредить следствию и сотрудникам СБУ. Поведение прокурора понятно — внимание СМИ и международных правозащитников часто не позволяет суду принимать незаконные решения в политически мотивированных делах, поэтому для стороны обвинения выгодно, чтобы все было в закрытом режиме. Так, например, в точно также закрытом деле харьковского политзэка Мехти Логунова даже представителей УВКПЧ ООН и миссии ОБСЕ не допустили в зал заседаний. Таким образом, общественность даже не знает, за что конкретно 85-летнего старика приговорили к 12 годам заключения. Спас его от неминуемой смерти в тюрьме только т.н. обмен удерживаемыми лицами с ЛДНР. То же самое прокуратура очевидно захотела провернуть и в деле Татьяны Кузьмич. Но почему адвокат Ирина Ковалева поддержала ходатайство прокурора? 1 сентября мы связались с Ириной Васильевной по электронной почте. Она ответила, что в данный момент не является защитником Татьяны Кузьмич, а интересы ее представляла, как бесплатный государственный адвокат исключительно при задержании.

Однако, сайт «Судебная власть Украины» показывает нам, что 25 августа была подана апелляционная жалоба на меру пресечения по делу Татьяны Кузьмич (рассмотрение назначено на 23 сентября), где ее адвокатом так же указана Ирина Ковалева.

Поскольку дело по совместному ходатайству прокурора и адвоката проходит в закрытом режиме, ознакомиться с решениями по нему на указанном сайте нельзя. Но можно сделать кое-что другое. Существует т.н. электронная система автораспределения судей, где робот как бы случайным образом выбирает судей для каждого дела во избежание всяческих, в т.ч., коррупционных нарушений. Но опыт показывает, что суды нашли способ справиться с бездушным роботом, которого нельзя ни купить, ни затерроризировать. В деле политзаключенной Дарьи Мастикашевой автораспределение Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска выбирало 3-х судей из 3-х имеющихся в наличии. Волшебным образом именно в день автораспределения все остальные судьи оказались без специализации для рассмотрения уголовных дел. На следующий день такая специализация у всех по мановению волшебной палочки появилась.

Так вот, 25 августа апелляционный суд Херсонской области точно так же выбирает 3-х судей из 3-х имеющихся, а именно Литвиненко, Батрак и Зайченко. У остальных судей, которые обычно рассматривают уголовные дела (Калинина, Калиниченко, Коломоец и Коровайко), специализация неожиданно пропадает. Однако и 15 августа, и 19 августа (за 6 дней до описываемого случая) у судей Калининой, Калиниченко и Коломоец нужная специализация есть и они проводят заседания (Коровайко в отпуске). 31.08 (через 5 дней) у них у всех, в т.ч. у вернувшегося из отпуска Коровайко, специализация снова появляется и они опять проводят судебные заседания.

При таких раскладах готов поспорить, что в конце сентября меру пресечения Татьяне Кузьмич оставят без изменения.

Агенты ФСБ и агенты влияния

Что же за факты привел прокурор, что человека отправили в СИЗО, установив несоразмерный залог? По имеющимся у нас данным, Татьяну Кузьмич подозревают конкретно в том, что приблизительно в 2012-2013 (пресс-служба СБУ пишет, что в 2015) году (до Майдана и начала вооруженного конфликта) ее во время поездки в Крым завербовал некий сотрудник ФСБ Диденко Ю.Ю. После чего женщина якобы аж в 2017-м начала передавать ему «информацию о политической, общественно-экономической, культурно-образовательной обстановки в регионе, касательно президента Украины, его внешней и внутренней политической деятельности, окружении, партии «Слуга народа», о сотрудниках Херсонской ОГА, мэрии, нардепах, сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих и общественных деятелях, сотрудников СБУ и СВРУ, которые попали в ее поле зрения, для использования ФСБ в подрывной деятельности». Савченко — агент ФСБ? Луценко имеет факты © Facebook/Генеральна прокуратура України

Как такие данные могут попасть «в поле зрения» учителя русского языка и литературы, остается загадкой и, если процесс после окончания следствия не сделают открытым, таковым и останется.

Кстати, доказательством причастности ФСБ стала Яндекс-почта, на которую подозреваемая якобы отправляла указанную информацию. Все это мы тоже проходили, например, в деле политзаключенного Станислава Ежова, который отсылал «гостайну» (со временем выяснилось, что никакой гостайны там не было) на Яндекс-почту «Василиса Премудрая». Раз Яндекс, то обязательно ФСБ.

Но что за Диденко Ю.Ю.? Пара несложных логических умозаключений, и получается, что это никакой не кадровый сотрудник ФСБ, а с июля 2011 года и по ноябрь 2014 года — консул Генерального консульства Российской Федерации в Одессе, заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Украине. Ну конечно глава русской общины Херсона, проводившая массу культурных мероприятий, была с ним знакома. Иначе и быть не может. Только при чем здесь ФСБ? Юрий Юрьевич Диденко в Россотрудничестве на разных должностях с 2009 года. С 2014-го он становится помощником заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации, а с 2020-го — заместителем начальника 1-го научно-исследовательского центра «Оценки рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций» Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России». Откуда взялось, что он кадровый ФСБшник, никому не известно.

Но это еще не самое загадочное в деле Татьяны Кузьмич. По результатам экспертизы переданных ею данных (как делали экспертизу, если там гостайна?) Институт политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса определил, что учительница — «агент влияния РФ». Сразу вспоминается, как после 14-часового обыска в квартире журналиста Владимира Скачко такой же эксперт написал: «Руководствовался нарративами и маркерами российской пропаганды». Ничего не понятно, но очень страшно. Хотелось бы узнать, а не являются ли сотрудники Института «агентами влияния РФ», поскольку на сайте учреждения указано: «Научные работники Института поддерживают широкие связи с исследовательскими и учебными заведениями Великобритании, Израиля, Италии, Канады, Германии, Польши, России, США, Франции, осуществляются общие международные исследовательские проекты».

Касательно же полномочий Института. В его уставе один из видов деятельности — осуществление научной экспертизы. А какой конкретно — указано в разделе сайта «направления деятельности»: «осуществление экспертизы законопроектов, государственных и негосударственных программ развития в различных сферах общественной жизни». При чем здесь агент влияния, спросите вы?

А мы ответим, что в скором времени обязательно все узнаем.