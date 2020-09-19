История клиники «Шарите»: от радистки Кэт до Навального и Кернеса, скандал с Тимошенко и чипсы для Ющенко

В середине сентября 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес в тяжелом состоянии был доставлен в берлинскую клинику «Шарите» с диагнозом коронавирус и двусторонним воспалением легких. Практически все украинские VIP-политики предпочитают поправлять здоровье за рубежом

Однако пандемия коронавируса поставила на этих предпочтениях жирный крест. Харьковский мэр стал единственным высокопоставленным украинцем, которому удалось вырваться на лечение за границу. И не куда-нибудь, а именно в «Шарите», которая имеет на Украине неоднозначную репутацию.

«Позвоните в гестапо»

Названа сумма, которую заплатил Кернес за лечение в клинике «Шарите» © REUTERS, Michele Tantussi

Доктор, принявший мальчика — горластого, сиплого, большого, сказал акушерке:

— Полька, а какого великана родила…

— Она не полька, — сказала акушерка.

— А кто? Русская? Или чешка?

— Она по паспорту немка, — ответила акушерка, — у нее в пальто был паспорт на имя немки Кэтрин Кин.

— Может быть, чужое пальто?

— Может быть, — согласилась акушерка. — Смотрите, какой роскошный карапуз — не меньше четырех килограммов. Просто красавец… Вы позвоните в гестапо или попозже позвоню я?

— Позвоните вы, — ответил доктор, — только попозже.

От Меркель до Навального

Клиника известна далеко за пределами Германии. Больница, основанная в 1710 году как чумной лазарет, в данный момент является многопрофильным медицинском центром, где оказывают помощь пациентам с самыми разными заболеваниями. Помимо рядовых граждан, лечиться сюда едут и знаменитости со всего мира.

Многие богатые и известные пациенты именно здесь получают медицинскую помощь. Так, в 2011 году канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в «Шарите» прооперировали колено, а президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер стал здесь донором почки для своей жены.

«Шарите» неоднократно принимала и зарубежных оппозиционных политиков, привлекая внимание международных СМИ. В последние недели внимание мировой общественности приковано к клинике «Шарите» в связи с делом Алексея Навального, которого якобы отравили «Новичком». Навального спецрейсом доставили из Омска в Берлин (к слову, СМИ утверждают, что Кернес был доставлен в Германию тем же самолетом, что и российский оппозиционер) для лечения в «Шарите». «Бессмертие» или забвение? Эксперты о перспективах Навального после возвращения в Россию © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что по инициативе клиники «Шарите» в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Сейчас Навальный, находившийся в искусственной коме 19 дней, пришел в себя и идет на поправку, что дает повод злым языкам шутить по поводу эффективности смертельных отравляющих веществ. Кроме того, массу вопросов вызывает и выбор клиники для российского оппозиционера.

Скандал с симулянтами

Интересная история с симуляцией болезни и отравления, в которой была прямо замешана клиника «Шарите», произошла в ноябре 2010 года. В разгар скандала с отравлением бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко токсиколог клиники «Шарите» Франк Мартенс вдруг заявил, что обнаружил 10-кратное превышение нормы по содержанию в крови ртути у отставного полковника КГБ Виктора Калашникова и его жены.

По мнению врача, беглый экс-гебист и его жена «подвергались систематическому отравлению ртутью».

Европейские СМИ утверждали, что ФСБ продолжает травить бывших сотрудников КГБ. Затем наступила неожиданная развязка. В феврале 2011 года журнал Stern опубликовал заключения Федеральной службы BND, МВД и Федеральной прокуратуры Германии, которые фактически признали Калашникова и его супругу аферистами.

По данным издания, об отравлениях и преследованиях со стороны ФСБ Калашниковы начали заявлять еще в 2009 году. Но многочисленные обследования в клиниках Германии, Эстонии и Польши отравления не выявляли. «Слишком много абсурда»: Песков описал ситуацию с «отравлением» Навального © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Ошибку» же врачей «Шарите» немецкие следователи пояснили «целенаправленным заражением супругами самих себя», что якобы и зафиксировала экспертиза в берлинской клинике.

«Праздник святого Иоргена» для Юлии Тимошенко

Громкую известность на Украине берлинская клиника «Шарите» приобрела благодаря Юлии Тимошенко.

С февраля 2012 года немецкие специалисты данной клиники пытались «поставить на ноги» осужденную Юлию Тимошенко, за которую постоянно лично хлопотала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Тимошенко должна была отбывать семилетний срок по делу о газовых контрактах с Россией в Качановской колонии в Харькове. Но из-за болезни была переведена в ЦКБ «Укрзализныци», где лечилась по рекомендациям врачей «Шарите».

Глава клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль даже запрещал Тимошенко ездить на заседания суда, поскольку «это сведет на нет все усилия врачей». Пока экс-премьер оставалась в заключении, все попытки немецких врачей вылечить ее были безуспешными. Усилия доктора Лутца Хармса и других специалистов клиники «Шарите» тогда начали вызывать недоумение у украинских и даже иностранных медиков.

В «Шарите» в октябре 2013 года утверждали, что операция — единственный шанс для Тимошенко. Естественно, что такую операцию могли сделать исключительно в «Шарите», а значит, заключенную нужно перевезти в Берлин. Украинские же нейрохирурги утверждали, что состояние здоровья Юлии Тимошенко не требует оперативного вмешательства.

Юлию Тимошенко освободили не немецкие медики, а майдан. На главную площадь страны бывшая узница Харьковской больницы явилась в инвалидной коляске, но в обуви на огромных каблуках. Была освистана и спешно ретировалась. Тимошенко победила коронавирус, но остались последствия © ba.org.ua

И уже в марте 2014 года Тимошенко легла в клинику «Шарите». Руководитель клиники, профессор Карл Макс Айнхойпль который уже не раз обследовал Тимошенко в Харькове, рассказал, что пациентка с октября 2011 года страдает сдвигом межпозвоночных дисков с защемлением нервов. Вначале был один сдвиг, через месяц произошел второй, а в мае 2013 года — третий.

В ходе проведенного нового обследования, в том числе магнитно-резонансного, врачи клиники установили, что сдвиги межпозвоночных дисков остаются, и это вызывает у пациентки острые боли в области поясницы и в правой ноге. Именно поэтому Тимошенко может передвигаться только в инвалидной коляске, на которой и прибыла в больницу, или с помощью ролятора, не опираясь на больную ногу.

Проблема усугубляется частичной атрофией мышц, способных стабилизировать позвоночник, в тюремных условиях.

И тут неожиданно оказалось, что операция Тимошенко уже не нужна, достаточно физиотерапии. Да и сама операция такого рода несложная, длится от 30 до 60 минут, разрез не более 2-2,5 сантиметра, мышечные ткани почти не затрагиваются. Иногда такие операции проводят амбулаторно, а из больницы выписывают через 3-4 дня. В «Шарите» Тимошенко пробыла всего несколько дней, больше на инвалидной коляске ее никто не видел.

Картофельные чипсы для Ющенко

Загадочная история с отравлением Виктора Ющенко, во многом благодаря которой он стал президентом Украины, не связана с клиникой «Шарите», как ошибочно полагают многие журналисты и политики.

После того как кандидат в президенты Украины Ющенко в сентябре 2004 года отобедал с шефом украинской спецслужбы, он ощутил сильную головную боль и резкие боли в животе.

Ющенко почти не мог говорить, мускулы лица были парализованы.

Киевские медики направили пациента в элитную клинику Вены «Рудольфинерхаус». Венским врачам не удалось обнаружить ни следов какого-либо вируса, ни присутствия в организме яда. Сам же Ющенко был уверен, что политические противники попытались его отравить с помощью нового биологического отравляющего вещества…

Вопреки советам врачей Ющенко, пролежав неделю в больнице, спешно вернулся на Украину, так как предвыборная борьба обострялась.

«Ющенко стал президентом после истории с отравлением»: Корнилов о политических перспективах Навального © РИА Новости, Владимир Трефилов

Распухшее изуродованное лицо Ющенко позволило предположить, что у него хлорные угри — тяжелое заболевание кожи, появляющееся при отравлении диоксином, однакоэти угри проявляются, как правило, через несколько месяцев после контакта с ядохимикатом. В декабре того же года помощник Ющенко и на тот момент депутат украинского парламента Олег Рыбачук заявил иностранным журналистам, что Ющенко хотят «убрать» и отравили политика «специалисты из бывшего СССР, из спецслужб типа КГБ».

Но «Шарите» и здесь не осталась в стороне. Известный немецкий токсиколог, профессор клиники «Шарите» Гильберт Шёнфельдер заявил, что Виктору Ющенко могут помочь обыкновенные картофельные чипсы. Чипсы содержат особый вид жиров, нейтрализующих яд в кишечнике.