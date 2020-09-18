Очередной скандал в партии «Слуга народа» в преддверии местных выборов показывает, что коррупция проникла на все этажи власти, и остановить падение рейтинга «слуг» и самого президента Зеленского вряд ли удастся. Даже несмотря на декларации о «самоочищении»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 17 сентября, что депутату Верховной Рады Александру Юрченко, угодившему в коррупционный скандал, подписали подозрение. Такое заявление глава государства сделал на брифинге в Львовской области, трансляцию его выступления вели украинские телеканалы.

Юрченко подозревают в получении взятки за внесение предложений к законопроекту о переработке мусора. После того, как скандал вышел в публичную плоскость, Юрченко вышел из фракции партии «Слуга народа». В партии заявили, что депутат должен сложить мандат.

По словам Зеленского, он предупреждал об ответственности (речь о коррупции — Ред.) все партии и подчеркнул, что хотя к власти приходят честные люди, не все из них, в итоге, оказываются прочными.

«Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он (Юрченко — Ред.) его получил и обязательно сядет в тюрьму», — заявил Зеленский.

Отметим, что это довольно смелое заявление для высшего должностного лица, ведь подозрение — еще не приговор суда. Но раздражение Зеленского можно понять: очередной скандал наверняка ещё больше обвалит рейтинг «слуг народа», который и без того летит под откос. Что бы ни было в будущем с приговором, уже теперь власть демонстрирует показную непримиримость к коррупционерам в своих рядах.

В Офисе президента заявили, что не может быть никакого оправдания коррупционной деятельности нардепа Юрченко, ранее входившего во фракцию президентской партии «Слуга народа». Зеленский пообещал посадить Юрченко в тюрьму © president.gov.ua

«Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, так это дерзость в общении — его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального», — говорится в сообщении.

В Офисе президента полагают, что именно из-за своей дерзости Юрченко стал «героем» того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна».

Как подчёркивают спичрайтеры, «от дерзости до взяточничества — всегда один шаг». Словом, вёл бы депутат себя поскромнее, глядишь — и обошлось бы. Кроме того, утверждается, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады, так как «власть — не место для «плюшек».

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала 17 сентября на своей странице в соцсети, что она подписала подозрение некоему народному депутату (фамилия не названа, но, как утверждают украинские СМИ, речь идёт о Юрченко — Ред.).

«Мы вместе с прокурорами САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — Ред.) в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю — материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно — одновременно ответственность подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения — содержания под стражей», — написала Венедиктова.

Пресс-служба Офиса генпрокурора расставило всё по своим местам.

«Генеральным прокурором по результатам изучения материалов уголовного производства составлено и подписано сообщение о подозрении народного депутата Украины — члена комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)», — говорится в сообщении, размещённом 17 сентября в Facebook. Вассерман объяснил, почему Америке выгодно, чтобы на Украине процветала коррупция © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По данным следствия, он в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа депутатов за голосование за представленные им предложения.

В посредничестве подозревают помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко, однако он уже вышел из СИЗО, поскольку за него внесли залог в размере более миллиона гривен (около 2,8 млн рублей — Ред.). По словам нардепа Гео Лероса, помощник будто бы взял первые 13 тысяч долларов из 200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за внесение «нужных» правок в законопроект.

Всё это широко освещается в украинских СМИ.

«Помимо всего прочего, очередной скандал с народным депутатом показал откровенно низкое «качество» отечественного политикума, в котором постоянно крутятся люди сомнительной репутации», — отмечает Укринформ.

Оппоненты власти не забывают уточнить, о какой именно части политикума идёт речь, напоминая о том, что подозреваемый состоял в парламентской фракции партии власти. Но и не только.

«На внеочередных местных выборах в 2014 году был членом Голосеевской районной ТИК от ВО «Свобода». В 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии УКРОП. А в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 211-му округу (Голосеевский район Киева) от партии «Слуга народа», — напоминает агентство.

Открываются новые подробности биографии нардепа. Так, больше десяти лет тому назад Юрченко будто бы задерживали за кражу пива в магазине. Об этом 17 сентября в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов. Портнов обжалует в суде закрытие уголовных дел против Порошенко © Facebook/Андрей Портнов

«Да простит меня следственная тайна «Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении» Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15 099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине «Каштан» по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива», ‒ написал Портнов.

Добавим, что, по информации украинских СМИ, тогда в открытии дела правоохранительные органы отказали.

Нельзя сказать, чтобы подобные штрихи в биографии политика кого-то на Украине сегодня так уж сильно удивляют. Конечно, всё это меркнет на фоне сенсаций, содержащихся в новой порции «плёнок Деркача»… Но всё складывается в одну картинку. В общественном сознании давно сложилась прочная «сцепка» политики и коррупции. Ну а к понятию «слуга народа» в самом народе задолго до появления известного сериала и одноимённой партии возникло очень двойственное отношение.

Между тем, по данным исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова в декабре 2019 года, большинство украинцев (69%) считают, что больше всего развитию Украины мешает коррупция (69%) и война на Донбассе (68,9%). То есть, коррупция и война рассматриваются как равные угрозы.

Похоже на то, что войну Зеленский не в силах остановить, остаётся демонстрировать твёрдость в борьбе с коррупцией. Так, в связи с «делом Юрченко» президент сделал грозное заявление. Павел Рудяков: Разоблачения Деркача могут быть рассчитаны на потенциальную пророссийскую силу на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то себе запечатлеть простую истину: если украл — сядешь, если брал взятку — сядешь. Исключений из этого правила не может быть — для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше «крыш», прикрытия административных возможностей», — написал президент в своем Telegram-канале.

Но вряд ли такие заявления (и даже, если случится, демонстративная посадка одного-двух попавшихся на взятках) могут остановить стремительное падение рейтинга партии власти и снижение уровня поддержки самого Зеленского. Хотя он по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, показатели идут вниз. Так, за первый год президентства рейтинг Зеленского упал почти вдвое — с 73,2% до 42,6% в конце апреля этого года (данные КМИС). А в сентябре уровень поддержки составил уже 29% (по данным опроса группы «Рейтинг»).

Конечно, здесь играют роль не только коррупционные скандалы, но и в целом невыполненные обещания, обманутые ожидания: люди видят, что выстроенная при Порошенко система не изменилась, а многие, отдавая голос за Зеленского, голосовали именно за демонтаж этой системы.

Нет причин для оптимизма и у президентской партии. Согласно результатам июньского исследования группы «Рейтинг», поддержка «Слуги народа» уменьшилась во всех обследованных регионах, при этом в половине из них (в Харьковской и Черниговской области и Киеве) и во всех городах, кроме Черновцов, она сократилась более чем вдвое. Удастся ли Зеленскому остановить этот процесс грозными заявлениями в адрес коррупционеров, поверят ли украинцы в самоочищение власти? Выборы покажут.