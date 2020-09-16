На пресс-конференции 16 сентября внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач представил новую порцию аудиозаписей с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена, когда тот ещё работал вице-президентом в администрации Барака Обамы. Речь идёт о коррупционных схемах в сфере энергетики

Порошенко уговаривал Байдена помочь «продать» безвизовый режим украинскому народу – пленки Деркача © president.gov.ua Деньги утекают с Украины

На продемонстрированной видеозаписи некий гражданин Латвии рассказал, как владелец компании Burisma и бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, с которым он работал с 2009 года, отмывал деньги через различные офшорные фирмы.

«На Украине Николай имел много неучтённого нала. Речь о сумме $10 млн ежемесячно», — уточнил он.

Сообщается, что Злочевский клал деньги в гривнах на счета украинских компаний, которые, судя по всему, по фиктивным внешнеэкономическим контрактам конвертировали их в доллары и переводили на счета латвийской «дочки» Приватбанка, а тот, в свою очередь, перечислял средства в Burisma Holding.

По словам свидетеля, в период с ноября 2014 по октябрь 2015 года со счетов Burisma регулярно производился перевод в размере $83 333,33 американской компании Rosemont Seneca Boa, принадлежащей сыну бывшего вице-президента США Хантеру Байдену, на счёт в банке Morgan Stanley. Общая сумма операции составила $1,4 млн. По аналогичной схеме деньги получал и бывший президент Польши Александр Квасьневский — средства поступали на счета польских банков. Таким образом Burisma оплачивала «консультационные услуги» иностранцев, входящих в состав совета директоров компании, но эксперты говорят, что на самом деле они не особо-то кого-то консультировали. Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы обнародуем новые записи разговоров Порошенко и Байдена, а также доказательства внешнего управления Украиной и сведения о коррупционных схемах поставок угля и газа, в которых замешаны высшие должностные лица США и Украины. На них также доказательства освоения властями Украины сотен тысяч долларов материально-технической помощи США», — анонсировал Деркач.

На пресс-конференции прозвучала аудиозапись разговора, на которой, по утверждению авторов расследования, Порошенко сообщает Байдену о предстоящем повышении тарифов в стране на 100% вместо 75%, как требовал МВФ.

Для завышения тарифов для населения применялось несколько схем, о чём группе расследователей рассказал бывший руководитель подразделения безопасности энергобезопасности Анатолия Шкрибляка, который известен своими связями с Порошенко, Кононенко и Злочевским, а также выкачиванием из граждан денег посредством тарифов — Виталий Михайлюк, на протяжении 10 лет имевший доступ к схемам обворовывания населения.

«Все помнят схемы поставок угля «Роттердам+» — угля из ЮАР или Пенсильвании. Все эти схемы не более чем рекламная акция для завышения цен на уголь, а в последующем и для поднятия тарифов украинцам.

Но суть схемы несколько в другом: поставка угля шла из ОРДЛО (неподконтрольная украинским властям часть Донбасса — ред.) через российские фирмы-прокладки не из Роттердама и не из США — из ОРДЛО. Средства выводились на офшорные компании в Польше, Прибалтике, Великобритании и на Кипре. Украинским гражданам и патриотически настроенной общественности Порошенко и компания в очередной раз продали и скормили энергетическую независимость, замотав в «обёртку» Роттердам+ и пенсильванского угля.

Как же всё происходило? Согласно грузовым таможенным декларациям, отправителем и экспортёром являлась фирма из Российской Федерации, получателем — ТЭЦ на Украине, а лицом, ответственным за урегулирование, выступали фирмы-прокладки на Украине или нерезидент. Именно эти фирмы обеспечивали завышенную цену угля, которая добавлялась к тарифу, утверждённому НКРЭ (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.) для ТЭЦ.

Такие же фирмы-прокладки служили инструментом для создания маржи ($18-25 с тонны угля) и дальнейшего незаметного для украинских правоохранителей и фискалов беспрепятственного перечисления средств на счета участников схемы. Теневая доходность с этих схем составляла свыше $30 млн в год», — рассказал Деркач.

Реализацию этой схемы от Порошенко контролировал его бизнес-партнёр Игорь Кононенко.

Что касается схем в газовой сфере, то здесь прослеживается американский след. На встрече в Вене в 2017 году Игорь Кононенко и Николай Злочевский договорились, что кампания «Технова» будет закупать газ не только у «Нафтогаза», но и у ООО «Еско-Пiвнiч», которое входит в структуру Burisma Holdings.

Похороны Генеральной прокуратуры Украины

Стало также известно, что ГПУ, когда её возглавлял Руслан Рябошапка, разворовала материально-техническую помощь США. Из $7 млн $744 тысячи потратили на отели, фуршеты, размещение объявлений и прочие «необходимые нужды» прокуратуры. Кроме того, немалую сумму потратили на оплату анонимного тестирования прокуроров, для проведения которого наняли созданное в 2018 году ООО «Сайметрикс-Украина». Компания не имела никакого опыта организации таких мероприятий, и это понятно, ведь её основной вид деятельности — розничная торговля.

Тесты составлялись таким образом, чтобы пройти его смогли только нужные люди. После того, как аттестация завершилась, по словам Деркача, Рябошапка уничтожил все связанные с ней документы, а это 449 килограмма бумаг. Небоженко: После сговора с Зеленским Порошенко стал недосягаемым для ГПУ © Facebook/ Виктор Небоженко

«Так называемая реформа, которая была начата при бывшем генпрокуроре Руслане Рябошапке, проводилась с целью приведения структуры под полный контроль со стороны США и с целью освоения денег», — заявил Деркач.

Средства, которые шли из США на Украину на тестирование прокуроров, на самом деле переправлялись на счета сомнительных фирм для освоения.

По заявлению Деркача открыли уголовное производство по факту хищения средств компанией «Сайметрикс-Украина», но впоследствии его закрыли.

Депутат сказал, что, судя по всему, американцы продолжают оказывать влияние уже на Офис прокурора Украины, о чём может свидетельствовать письмо директора департамента по вопросам посольства США на Украине Стефани Холмс генеральному прокурору Украины правоохранительным Ирине Венедиктовой, в котором представлен список «независимых экспертов», которые войдут в кадровые комиссии по отбору украинских прокуроров.

Отец нации и украинская легенда, о которой будут слагать песни

Помимо коррупционных схем, было любопытно услышать, как мило Порошенко и Байден общались друг с другом, когда занимали высокие государственные посты.

16 ноября 2016 года, когда уже стало известно об избрании президентом США Дональда Трампа, вице-президент сообщил украинскому лидеру о проблемах при передаче дел новой администрации.

«Этот парень, говоря по-английски, он собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Это выражение на английском языке. Он схватил машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделан этот автомобиль или что в нём. Значит, у нас есть шанс сделать его героем», — заявил Байден.

Он спросил Порошенко, о чём тот разговаривал с Трамом.

«Я рассказал ему про достаточно большое количество вещей, которые делают президент Обама и нынешняя администрация (смеётся). Но, честно говоря, я ожидал более прохладного разговора. Но он был довольно искренним и тёплым», — ответил президент Украины. Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua

Не обошлось без обмена любезностями. Байден назвал Порошенко отцом нации, создавшим свободную от коррупции страну, и выразил уверенность, что лет через 30 дети будут петь песни о нём. Порошенко же сказал, что Байден стал его другом, и когда он слышит его голос, у него сразу поднимается настроение.

Байден, которого в администрации Обамы называли куратором Украины, заверил Порошенко, что и дальше будет оказывать поддержку Киеву.

«Я не планирую никуда уходить. Я имею в виду, как частное лицо я планирую непосредственно принимать участие в усилиях, которые мы начинали. Это моя цель», — заявил Байден.

Новая порция аудиозаписей в очередной раз подтверждает, что Украина с началом майдана утратила свою государственность и только выполняла команды, поступавшие из Вашингтона, нисколько ни стыдясь этого. Наоборот, власти преподносили такую тесную связь с заокеанскими кураторами как вхождение Украины в западное сообщество. Статус страны ручного управления население не устраивало и на президентских выборах Порошенко с треском проиграл — люди хотели, чтобы всё было совсем иначе, однако к тому времени система уже была налажена настолько хорошо, что продолжает работать уже при новом президенте Владимире Зеленском.