Владимир Зеленский на президентских выборах получил беспрецедентно высокий кредит доверия от избирателей, которые видели в нём «антитезу» всей политике, проводимой Петром Порошенко. Зеленский обещал стать «приговором» для Порошенко и, главное, обещал стране мир. Обещания не выполнены

Можно вспомнить, что и Порошенко в 2014 году сел в кресло президента, пообещав закончить войну в самые короткие сроки. Затем такое же обещание дал Зеленский. Война продолжается…

Но значит ли это, что Владимир Зеленский сознательно обманывал избирателей? Относительно этого существуют разные мнения. Многие избиратели до сих пор уверены, что Зеленский в своих обещаниях был искренен. И даже надеются на то, что ещё не вечер, и предвыборные обещания будут им выполнены, во всяком случае, обещание закончить войну. Да и сам Зеленский, по крайней мере, на уровне заявлений, по-прежнему декларирует своё стремление к миру.

Так, во время визита в Австрию он в интервью австрийской правительственной газете Wiener Zeitung заявил: «Когда я что-то обещаю, это — не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания».

При этом Зеленский отметил, что выполнить такие обещания «не просто».

«Но мы уже многого достигли. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит», — сказал Зеленский, добавив: «Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо».

Отметим, что о нарушениях со стороны противника говорят обе стороны — и украинские силовики, и ополченцы. Но Зеленский, по всей видимости, в силу своей должности не может быть в данном случае объективным, или же искренне считает, что нарушений со стороны ВСУ вообще никаких нет. Между тем недавнее обострение в зоне конфликта на Донбассе было вызвано именно обвинениями в адрес ВСУ: руководство непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) утверждает, что под Горловкой силовики ведут инженерные работы на позициях (что запрещено дополнительными мерами контроля перемирия). Со стороны ДНР была угроза обстрела этих сооружений, но обострение тогда удалось предотвратить соглашением о совместной инспекции.

Это решение многие расценили как важный шаг к мирному урегулированию. Однако перспектива каких-то совместных действий представителей противоборствующих сторон вызвала резкую реакцию со стороны «партии войны». Националисты провели акции у здания Офиса президента и у резиденции Зеленского. Нельзя сказать, чтобы акции были очень уж массовыми, но действие возымели: инспекция была отменена под предлогом того, что Киев получил будто бы от ДНР какие-то новые и неприемлемые условия.

Президента, тем не менее, обвиняют в том, что он ведёт политику «ползучей капитуляции». И такие обвинения звучат не только от уличных радикалов, но и из уст политиков — в частности, с таким определением политики Зеленского выступил на совместной с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко бывший и.о.президента Украины и экс-секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов (напомним, это он в апреле 2014 года подписал указ о начале АТО).

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин в связи с этим заявил, что эту пресс-конференцию можно считать «отмашкой» в начавшемся процессе отстранения Зеленского от власти. По его словам, ведётся целенаправленная работа над осуществлением госпереворота, и занимается этим якобы бывший президент Пётр Порошенко. По словам депутата, есть достаточно большая группа людей в правоохранительных органах и в армии, готовых присоединиться к госперевороту.

Словом, какими бы ни были истинные намерения Зеленского — допустим, что даже самыми мирными — есть силы, которые готовы их реализации воспрепятствовать. И не только внутри страны. С «партией войны» внутри Украины Зеленский, возможно, и справился бы, опираясь на народ, которому война точно не нужна. Но ведь сама эта партия — инструмент внешнего управления Украиной. Есть ли возможность у Зеленского выступить против этих управляющих?

«За неполные полтора года пребывания в кресле главы государства ущербность марионеточного положения ощутил на себе и Зеленский. В частности, в вопросе мира и урегулирования конфликта в Донбассе, обещанием которых он привлек к себе очень многих. Выполнить то, что обещал, президент Украины не в силах: из-за океана пока не велят», — отмечает политический эксперт Павел Рудяков.

По его словам, парадокс в том, что в продолжении войны виноват не Зеленский, а — «американские советчики и советники». Но винят в невыполнении обещаний именно Зеленского. И будут винить.