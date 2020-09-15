Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2021 год и передал его в парламент. Примечательно, что в Министерстве финансов разработанный документ скромно называют «бюджетом возможностей для развития», хотя раньше все украинские правительства не стеснялись называть главную смету страны «бюджетом развития»

Правительство Украины ожидает в следующем году рост ВВП на уровне 4,6%. Номинальный ВВП, по прогнозам Минфина, составит 4,506 трлн грн ($160 млрд). В проекте предусмотрены доходы на уровне 1,071 трлн грн ($38 млрд), расходы — 1,350 трлн грн ($48 млрд). Дефицит госбюджета — 270,3 млрд грн ($9,62 млрд) или 6% от ВВП.

Основной прирост доходов предусматривается на счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). В проект заложена инфляция в 7,3%, средняя зарплата — 13 632 грн ($485), уровень безработицы — 9,2%.

Государственный долг Украины в 2021 году, согласно документу, сократится с 68% до 64,6%.

В госбюджете на 2021 год заложен курс на уровне 29,1 грн за доллар.

Оборона важнее медицины

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Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут с 3,4%ВВП до 4,2% ВВП. Расходы на медицину планируют в размере 156 млрд грн ($5,55 млрд).

"Увеличение по направлению здравоохранения в госбюджете составляет более 27 млрд. В основном это рост зарплат медработников по Программе медицинских гарантий. Также предусматривается закупка вакцин от Covid-19, закупка оборудования для опорных медучреждений, развитие экстренной медпомощи", — сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%, а на программу медицинских гарантий планируется 123,4 млрд грн ($4,39 млрд). На борьбу с Covid-19 в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 19,4 млрд грн, из них на вакцины потратят 2,6 млрд грн, на реализацию Программы медгарантий — 15,8 млрд грн, на предотвращение распространения коронавируса в школах — 1 млрд грн.

«Слуги народа» хотят вернуть в правительство бывшего министра финансов © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк

Расходы на безопасность и оборону составят 267 млрд грн ($9,5 млрд), что на 21 млрд больше, чем в измененном бюджете на текущий год, в частности на зарплаты военным и правоохранителям — 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Запланированные расходы на образование — 174 млрд грн ($6,19 млрд), что на 34 млрд больше нынешних расходов, в частности на доплаты зарплат учителям добавят 21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%).

На программу "Большое строительство" (развитие дорожной инфраструктуры) предлагают выделить 150 млрд грн ($5,34 млрд), и это на 20,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Прожиточный минимум и минимальная зарплата



«Голос» выступил против правительственного проекта госбюджета на 2021 год © gdb.rferl.org | gdb.rferl.org | Перейти в фотобанк

С 1 июля 2021 года планируется повышение прожиточного минимума до 2294 грн ($81,62). Второй раз повышение планируется с 1 декабря 2021 года — до 2393 грн ($85,14). На сегодня прожиточный минимум составляет 2189 грн ($77,89).

Кабмин планирует в будущем году потратить 323,7 млрд ($11,52 млрд) на соцзащиту. В частности, для Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн для 11,3 млн пенсионеров.

На поддержку бизнеса правительство направит 12 млрд грн ($430 млн). Из них 2 млрд — на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого бизнеса, 10 млрд грн планируется направить на портфельные гарантии.

Финансовую поддержка регионов (ГФРР) предлагают установить на уровне 9,4 млрд грн; расходы на культуру — 7,5 млрд; расходы на спорт увеличены в 2,7 раза — до 7,4 млрд грн; на поддержку угольной отрасли — 4,5 млрд грн; на поддержку аграриев — 4,2 млрд грн; на цифровизацию отраслей экономики — 2,9 млрд грн. На закупку 100 пассажирских вагонов для железной дороги — 3,3 млрд грн.

Главное разочарование

Сам выходи к народу. Украинские министры переругались из-за бюджета на будущий год - СМИ © Facebook, Кабінет Міністрів України Алексей Кущ отмечает, что на Украине уже который год принимается «бюджет развития», а развития, как такового, как не было, так и нет.

«В этот раз, наверное, язык не поворачивался назвать бюджет бюджетом развития на фоне такого катастрофического падения ВВП, и назвали бюджетом возможностей для развития. Хотя, в данном случае Министерство финансов выглядит, как утер-офицерская вдова, которая сама себя выпорола.

В бюджете 2021 года не только Украина, но и многие другие страны, которые формируют свои бюджеты, закладывают возможности для того, чтобы после катастрофического падения 20-го года оттолкнуться и начать динамичный рост. Действительно, многие страны закладывают механизмы роста. В украинском проекте бюджета как раз возможностей для роста нет.

Этот бюджет является уродливым братом-близнецом предыдущих бюджетов, и демонстрирует абсолютное отсутствие каких-то существенных изменений, экономических и социальных модулей, предназначенных наращивать инвестиции в социальный капитал — в медицину, науку, образование. Рост, который там показан, либо находится на уровне инфляции, либо на уровне небольших значений. Хотя Украине в условиях посткризисного синдрома нужно увеличивать социальный капитал чуть ли не в разы», — рассказал Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

Кроме того, по его словам, в проекте госбюджета отсутствует серьёзный блок экономического стимулирования малого и среднего бизнеса.

«Это даже не государственный бюджет, этот документ можно назвать сметой для внешних кредиторов, в которой прописаны источники для погашения внешнего и внутреннего долга. Чтобы показать, что есть реалистичный план, где достать деньги, чтобы вернуть им долги», — считает экономист.

Также, отмечает Алексей Кущ, в бюджете на будущий год отсутствует рост социальных стандартов.

«Рост минимальной зарплаты работает только в фискальной плоскости. Это добавит налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. По моим расчетам, если минимальная зарплата увеличивается на 30%, то увеличение фискальной нагрузки на малый и средний бизнес составит 12-13%. В социальной плоскости рост минимальной зарплаты не работает, поскольку нет аналогичного роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который влияет на тарифную сетку бюджетников.

К концу будущего года прожиточный минимум увеличится только на 9%. Получается, что он вырастет практически на уровень заложенной в бюджет инфляции. Поэтому самое большое разочарование нового бюджета — это динамика прожиточного минимума, который заложен на мизерном уровне», — пояснил эксперт.

Минфин Украины планирует снизить показатель госдолга в следующем году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Все почему-то пугаются этого большого дефицита бюджета, задаваясь вопросом, где брать доходы. На самом деле, мы сейчас не видим, что мировая парадигма изменилась, и в любой стране, если есть национальная валюта и национальный банк, такого понятия как «где брать деньги» не существует. Это могут быть эмиссионные источники, и покрывается дефицит бюджета и в 8, и в 10, и в 15 процентов.

Я бы тут акцентировал внимание на том, что нынешнее правительство, министерство финансов, не может на системном уровне выполнять расходную часть бюджета. Дефицит в 300 миллиардов, который запланировали в 2020 году, по факту выполнен не будет. Невыполнение по расходам ожидается на уровне 10-15%. То есть, в бюджете рисуются программы развития, которые просто реально не финансируются. И в этом главная беда!

Министерства финансов других стран сейчас финансируют широкомасштабные системные проекты, в которых получателями государственной помощи становятся миллионы социально незащищенных жителей страны, сотни тысяч или даже миллионы представителей малого и среднего бизнеса. И эти проекты направлены на стимулирование экономики и выхода из кризиса. А украинский Минфин категорически неспособен финансировать такие масштабные проекты, в который реципиентами являются миллионы украинцев. Соответственно, не будет больших программ, не будет фактического выполнения запланированного дефицита.

Главная проблема Украины сейчас не в доходах, не в дефиците бюджета — это ХIX или XX век дискурса. Главная проблема (и в чем Украина отстаёт практически от всех стран, если не брать Сомали) — это невыполнение расходной части бюджета, то есть государство не может создавать деньги в экономике. Поскольку кризис «сжигает» активы, функция государства в кризис — создавать новые деньги в экономике, в том числе через банковскую систему, через центральный банк, через бюджетные расходы. А у нас министерство финансов наоборот — не создает деньги, а сжигает их», — заключил экономист.