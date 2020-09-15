Президент США Дональд Трамп называет исторической сделкой нормализацию отношений Израиля с двумя арабскими странами - последний раз подобное соглашение заключалось в 1994 году. Однако инициатива американского лидера может обернуться очередной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной

15 сентября в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подпишет с главой МИД ОАЭ Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни соглашения о нормализации двусторонних отношений. На церемонию, которая стала возможна благодаря посредничеству американского лидера, приглашены сотни человек, включая высокопоставленных членов Демократической партии, а это редкое явление, тем более при нынешнем внутриполитическом кризисе. Президент-миротворец: Трамп может войти в историю примирившим Сербию и Косово © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Ближневосточный манёвр Трампа

До сегодняшнего дня было всего две арабские страны, нормализовавшие отношения с Израилем: Египет (причём Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 годы были подписаны при посредничестве президента США Джимми Картера) и Иордания.

О достижении аналогичного соглашения с ОАЭ, получившего название «Авраамовы соглашения», Трамп объявил 13 августа. Стороны намерены подписать соглашения об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств. Кроме того, Израиль берёт на себя обязательство приостановить дальнейшее распространение своего суверенитета на Западном берегу реки Иордан.

31 августа между двумя странами было восстановлено прямое авиасообщение.

На самом деле эта сделка лишь легализует то сотрудничество, которое Тель-Авив и Абу-Даби уже осуществляют. Как сообщил государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш, сближение двух стран началось 15 лет назад и активизировалось при нынешней администрации Белого дома. Агентство Associated Press уточняет, что стимулом стала встреча израильских, эмиратских и американских дипломатов в Варшаве на международной конференции по Ближнему Восток в феврале 2019 года, вскоре они провели тайные переговоры в Вашингтоне, Иерусалиме и Абу-Даби.

Такое взаимодействие по-своему выгодно каждой стороне: Израиль сможет импортировать нефть из ОАЭ; ОАЭ получат доступ к израильским технологическим разработкам, включая военные (впрочем, по информации Associated Press, монархия уже применяет шпионскую спецтехнику израильского производства в отношении диссидентов); Дональд Трамп запишет на свой счёт достижение в своей израилецентричной политике на Ближнем Востоке, что будет очень кстати на ноябрьских президентских выборах.

Менее чем через месяц, 11 сентября, американский лидер написал на своей странице в Twitter, что Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения. Громом среди ясного неба эта новость не стала, поскольку в рамках своего ближневосточного турне в августе госсекретарь США Майкл Помпео и старший советник президента, по совместительству его зять, Джаред Кушнер заезжали в том числе в Бахрейн, чтобы убедить власти последовать примеру ОАЭ. «Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Как уточнил Нетаньяху, установление мирных отношений с Бахрейном будет способствовать политическому и экономическому миру, а также возобновлением прямого авиасообщения.

Во время телефонного брифинга в сентябре журналисты спросил Кушнера спросили, стоит ли рассчитывать на дальнейшую заморозку вопроса по поселениям на Западном берегу реки Иордан и на предоставление Бахрейну вооружений.

«США имеют отношения с обеими странами, у нас сильное присутствие в Бахрейне (там находится 5-й флот США — ред.). Мы будем продолжать работу над его укреплением в вопросах безопасности и совместных интересов в регионе. Что касается деталей, то Израиль и Бахрейн не сильно взаимодействовали ранее. Мы смогли добиться прорыва на уровне руководства, теперь люди смогут сотрудничать на рабочем уровне, узнавать друг друга, начать обсуждать возможности», — заявил Кушнер.

По имеющейся информации, за решением Бахрейна сблизиться с Израилем стоит его политический и экономический союзник — Саудовская Аравия. Дело в том, что Эр-Рияд, который претендует на статус регионального лидера, не может официально признать Израиль, с которым наладил негласные отношения, опасаясь потери поддержки среди арабских государств. Косвенным доказательством этого может служить тот факт, что первый прямой рейс между Израилем и ОАЭ проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.

«Эти соглашения (с ОАЭ и Бахрейном — ред.) были достигнуты посредством тяжёлой закулисной работы в течение многих лет, были реализованы с важной помощью нашего друга президента США Трампа. Хочу поблагодарить его и его команду за эту важную помощь», — говорится в заявлении Нетаньяху, распространённом его канцелярией 11 сентября.

Впрочем, сам Трамп не собирается останавливаться на достигнутом. Он убеждён, что после того, как отношения с Израилем нормализует большинство арабских стран, аналогичным образом придётся поступить Палестине, а также вся эта история положительно отразится на ситуации вокруг Ирана.

За помощь в налаживании отношений еврейского государства с арабским сообществом депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Чьедде предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира с формулировкой «за усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире».

Ближний Восток — дело тонкое

Впрочем, говорить о наступлении долгожданного мира в регионе ещё слишком рано. Более того, эта сделка может, наоборот, только обострить ситуацию. Обстановка на Ближнем Востоке будет оставаться взрывоопасной до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт между Израилем и Палестиной.

«Сами по себе «Авраамовы соглашения» не имеют никакого отношения к урегулированию израильско-палестинского конфликт. В действительности Нетаньяху теперь придётся убеждать израильтян в том, что они могут ожидать «мира в обмен на мир» по формуле, которая использована с ОАЭ, и больше не должны идти на какие-либо территориальные уступки. Это может сделать достижение мира с палестинцами ещё менее вероятным», — предупреждает бывший посол США в Израиле и спецпредставитель США на израильско-палестинских переговорах Мартин Индик в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

Власти Палестины раскритиковала решение ОАЭ заключить договорённости с Израилем и отозвали своего посла из Абу-Даби, а на заседании Лиги арабских государств 9 сентября Палестина представили проект резолюции, осуждающую «Авраамовы соглашения». Камнем преткновения стал пункт, критикующий отказ ОАЭ от Арабской мирной инициативы 2002 года, которая предусматривает нормализацию отношений арабских стран с Израилем только после тот, как он уйдёт с оккупированных им в 1967 году территорий, признает Государство Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. Поддержали инициативу, кроме самой Палестины, Йемен и Сомали, против проголосовали ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, Судан, Катар, Кувейт и Оман, часть государств воздержалась. В итоге документ не приняли. Путин, Эрдоган и бесконечный Ближний Восток © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Оставшаяся без поддержки арабского мира Палестина решила действовать собственными силами. На онлайн-заседании всех политических групп было принято решение о создании народного сопротивления, объединённое руководство которого впоследствии сформировали достаточно оперативно. Политики объявили 15 сентября днём народного гнева против поднятия флага Израиля в ОАЭ и Бахрейне.

Палестина не единственная, кто пообещал мстить этим двум странам за сближение с Израилем. Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения Вооружённых сил Ирана) заявил: «(Решение о нормализации отношений с Израилем — ред.) является позорным актом и большим безумием и не обладает никакой легитимностью. Виновники этого предательства являются мишенью для гнева и жёсткой мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна». Ливанская шиитская партия «Хезболлах» также осудила власти Бахрейна и ОАЭ, пообещав «ответить на предательство режимов, которые нанесли удар в спину палестинскому народу и пошли на примирение с Израилем».

«Наступила очередь Израиля сделать твёрдый шаг к миру и прекратить незаконную оккупацию палестинских земель. Несмотря на установление отношений с арабскими государствами, Израиль всё ещё продолжает оккупацию и совершает шаги, подрывающие основы, на которых зиждется мирный процесс», — заявил 11 сентября министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

Дональд Трамп не первый американский лидер, который пытается примирить арабов и евреев под занавес своего президентского срока. Билл Клинтон, благодаря которому в 1993 году состоялось подписание израильско-палестинской Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению, в июле 2000 года (за 4 месяца до президентских выборов, в которых не мог участвовать, потому что работал второй срок) стал инициатором проведения переговоров между представителями Израиля и Палестины в Кэмп-Дэвиде, но они завершились провалом, поскольку палестинцы хотели взять под свой контроль весь Восточный Иерусалим с арабскими районами, а не совместно с Израилем.

21 декабря того же года, когда уже было известно об избрании президентом США Джорджа Буша-младшего, Клинтон, будучи ещё действующим главой государства, представил обновлённые принципы ближневосточного урегулирования, получившие название «параметры Клинтона». 3 января 2001 года (за 17 дней до инаугурации Буша-младшего) он принимал в Белом доме палестинского лидера Ясира Арафата, не теряя надежды войти в историю как президент США, урегулировавший этот многолетний конфликт.

Власти Израиля и Палестины объявили о достигнутом прогрессе, но реализации договорённостей помешали террористические атаки палестинцев на израильтян и смена премьер-министра в Израиле (на этом посту Эхуда Барака сменил Ариэль Шарон). Тогда поговаривали, что за второй Кэмп-Дэвид Клинтону могут вручить Нобелевскую премию мира, но… нет мира на Ближнем Востоке — нет Нобеля.

Правда, его на эту премию всё-таки выдвигали, к слову, как и Трампа, норвежские депутаты. В начале 2000 года Видар Клепп и Стейнар Бастесен подали заявку, в которой указали, что «Клинтон — президент самой могучей мировой державы и в течение всего срока своего президентства был гарантом и другом мира», а также высоко оценили его роль в установлении мира в бывшей Югославии и его правозащитную деятельность.

Впрочем, пример другого американского президента — Барака Обамы — продемонстрировал, что Нобелевская премия мира обесценилась. Награду присудили ему в 2009 году с формулировкой «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». Многие расценили это как «аванс» за будущие миротворческие действия, однако за период пребывания в Белом доме он развязал ни одну войну за рубежом с участием американских солдат.