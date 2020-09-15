На Украине за коммунальные долги будут вычитать деньги из зарплат, социальных выплат и выселять из квартиры. Исполняя обязательства перед МВФ, депутаты от "Слуги народа" внесли соответствующий законопроект и лоббируют его принятие. Благодаря их инициативе теперь у каждого украинца есть шанс быстро потерять квартиру и прочее имущество

Законопроектом открывается больше возможностей для того, чтобы заставить должников заплатить принудительно. Авторы указывают в пояснительной записке, что часто поставщики услуг не пытаются отсудить у должника финансы из-за дороговизны процесса. Теперь же предлагается, чтобы истцы вообще не платили судебный сбор.

МВФ — лучший друг украинских неплательщиков за коммуналку © Украина.ру/Стрингер

Если должник не платит год, то к сумме задолженности прибавят 20% штрафа "сверху", два года — 30%, за три года долг вырастет в полтора раза. И это без учета пени, которая начисляется каждый день и может по объему доходить до суммы долга. Так что при худшем раскладе придется отдать едва ли не в три раза больше изначальной суммы. Правда, если должнику задерживают зарплату, пеня насчитываться не будет.

Если у должника нет официальных доходов, у него могут конфисковать имущество. И даже если с зарплаты уже высчитывают её половину в счет погашения долга, новый закон разрешает одновременно арестовывать и продавать имущество должника.

Будет как в Латвии?

Долги за ЖКХ: у кого будут отбирать квартиру © Украина.ру/Стрингер

Если неплательщик является собственником приватизированной квартиры, ее могут выставить на аукцион по решению судебного исполнителя — иногда даже за долг размером около 50 евро. Финальная цена жилья часто не доходит до рыночной, поэтому, если сумма к оплате превышает несколько тысяч евро, даже продажа может не помочь. Остаток долга все равно придется вернуть.

Выселенные из своих квартир должники устраиваются по-разному: одни арендуют дешевое неблагоустроенное жилье, других выручают родственники или друзья, третьи обитают в жалких лачугах, именуемых садовыми домиками. Несколько лет назад латвийские СМИ писали о человеке, который поселился в лесу. В городах кто-то незаконно ютится в недостроенных домах. В последнее время появились и люди, живущие в собственных автомобилях.

Однако в Латвии и многих других странах, в отличие от Украины, приватизированные квартиры не распространены. Значительная часть населения арендует жилье, так как содержание собственного обходится дорого. Несмотря на очень высокую стоимость услуг ЖКХ, в среднем коммунальные платежи в Европе съедают примерно 8-10% дохода семьи.

Нищая страна

Большинство украинцев считают коммунальные тарифы завышенными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Неудивительно, что долги за коммунальные услуги в стране достигли масштабов национальной катастрофы, измеряясь десятками миллиардов гривен. Так, общая задолженность населения на конец июля составляла 55,8 млрд грн (150,2 млрд руб.). Львиную долю в структуре долгов занимают задолженность по оплате за газ — 21,6 млрд грн (58,2 млрд руб.), а также за тепло и горячую воду — 17,3 млрд грн (46,5 млрд руб.).

Сам факт наличия таких долгов говорит о том, что ценовая модель является антирыночной, не соответствует платежеспособному спросу. Люди искусственно загнаны в ситуацию, когда они вынуждены избегать оплаты. Ведь, как показали результаты исследования, проведенного Госстатом в августе нынешнего года, 65,3% украинцев на сегодняшний день считают себя бедными. Еще 33,6% граждан отнесли себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан. А украинцев, которые считают себя богатыми, выявить вообще не удалось.

Все антисоциальные реформы, на Украине, будь то завуалированное повышение пенсионного возраста, или, выбивание долгов за коммуналку, объясняют условиями сотрудничества с МВФ. При этом скромно умалчивают, что в данном случае уровень доходов граждан должен позволять им вовремя и сполна оплачивать коммунальные услуги.

Взыскание единственного жилья должника вообще является незаконным. Правда, практика в Украине бывает совсем иной: из-за долга в 50 тысяч гривен (около 131 тысячи рублей) без жилья остался житель Луцка Александр Швейгер. Причём разницу между стоимостью квартиры и долгом семье так и не вернули.

Платить придется больше

Дешево, но сердито. Коммуналка на Украине подешевела, чтобы потом подорожать © Украина.ру/Стрингер

«Нафтогаз» установил в сентябре цену в 4,7 гривны (12,7 руб.) за куб, что на 45% дороже, чем в августе. Вырос и годовой тариф: с 4,73 до 5,24 грн за куб. В «Нафтогазе» ссылаются на рост цен на европейских хабах, к которым привязаны и украинские цены.

И хотя в подземных хранилищах на Украине сейчас находятся рекордные объемы (более 25 млрд кубов на конец августа — 139% против соответствующего периода прошлого года), закупленные еще по низким летним ценам, и, кроме того, имеется газ внутренней добычи — «Нафтогаз» диктует свои условия.

Эксперты прогнозируют, что цены на газ для населения зимой будут вдвое выше, чем летом. А именно: вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн. Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти), итоговая цена может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривен за куб. То есть, отопление дома в 100 "квадратов" влетит в 4-5 тысяч грн (10,8-13,5 тыс. руб.) в месяц. Жителям многоэтажных домов — будет полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб).

Отдельный вопрос — качество ЖКУ. Потребители часто жалуются на то, что оно не соответствует высоким тарифам. При этом все потери (тепла, воды и т.д.) поставщики перекладывают на плечи потребителей. В Литве малоимущим разрешили не платить за свет на время карантина © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Мерзкое государство

«Надо понимать, что долги ЖКХ — это не долги населения государству, это — частные долги людей коммерческим предприятиям.

Выбивать их с помощью государства — гадко. И мерзко то государство, которое суёт свой нос в гражданские правоотношения не с позиции защиты людей, а с позиции защиты коммерческих интересов бизнеса.

Которое создаёт проблемы, вместо того, чтобы решать их.

Долги — это следствие, причина — грабительские тарифы и беспредел в ЖКХ.

Даже если погасить сегодня все долги в ноль, уже через год новые долги будут измеряться миллиардами.

Пытаться решить проблемы в ЖКХ путем выбивания долгов — это как "мазать вавку", когда вскочил герпес, вместо того чтобы убивать его вирус.

Только государство виновно в том, что возникли причины, повлекшие долги. А не люди, которых теперь государство хочет сделать крайними.

В общем, вместо того, чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору.

Кстати, знаете, почему при таких огромных долгах нет ни одного банкрота в сфере ЖКХ, а сам "Нафтогаз" декларирует огромные прибыли?

Просто тарифы настолько завышены, что покрывают всё. Все долги уже оплачены теми, кто исправно платил всё это время. Взыскание долгов — это уже чисто воровская маржа», — считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.