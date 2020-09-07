В понедельник, 7 сентября, не произошло обещанного обстрела украинских позиций, которые в непризнанной ДНР считают воздвигнутыми с нарушением дополнительных мер по обеспечению перемирия. В то же время ситуация в зоне конфликта остаётся напряжённой

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о решении дать команду нанести удар по незаконно возведенным сооружениям в районе населенного пункта Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако ни в 8 утра, ни позже обстрела не случилось.

В сети даже появилось видео, где представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на то, что их не обстреляли со стороны ДНР. Видеоролик опубликовали на странице Facebook 503-го Отдельного батальона морской пехоты 7 сентября.

На видео бойцы ВСУ рассказывают, что им и журналистам пришлось рано вставать, а «обещанного» Пушилиным обстрела так и не было.

Но, возможно, всё ещё впереди. Как стало известно, крайний срок выполнения ультиматума перенесли на утро (10.00) 9 сентября. Время «Ч» для Донбасса: что происходит в регионе после «ультиматума Пушилина» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как пояснил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, «в ходе наблюдения за линией соприкосновения у поселка Шумы начиная с 5 сентября была замечена активность на позициях с украинской стороны, и пока в Народной милиции ДНР не уверены, с чем это связано: с демонтажем незаконных сооружений или, напротив, их усилением».

Поэтому, по его словам, «приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен».

Ранее командующий Операции объединённых сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны республик украинские военные будут отвечать всеми имеющимися силами и средствами.

Напомним, дополнительные меры включают в себя, в частности, запрет на проведение инженерных работ на линии соприкосновения. Несколько раз за время действия договоренности обе стороны заявляли о нарушениях противником этих договорённостей.

Однако в целом обстановка в зоне конфликта с 27 июля и до последних дней была относительно спокойной. Потерь с обеих сторон не было до воскресенья, 6 сентября, когда в штабе ООС заявили об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях (один погибший, один раненый), а также об открытии ответного огня. В республиках, в свою очередь, заявили, что силовики пытаются таким образом скрыть небоевые потери.

В то же время лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и командование ООС скрывают реальное количество потерь в Донбассе. «Продолжение войны для Зеленского — путь к политической смерти»: соцсети об обострении в Донбассе © president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье сообщил, что он в связи с этим инцидентом (обстрелами в Донбассе. — Ред.) инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Что касается ультиматума Пушилина, то его обсудили в воскресенье в Киеве на расширенном заседании руководства украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Глава делегации экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе».

Опасность срыва перемирия действительно есть. Политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» отметил, что Пушилин своим заявлением «угрожает разрушить договорённости, которые были достигнуты не столько с ними (с ДНР и ЛНР. — Ред.), сколько в рамках ТКГ».

Но почему это происходит? Политолог отметил, что нужно помнить о контексте, в частности, о проекте создания Союзного государства России и Белоруссии, который по срокам должен был бы как раз сейчас наполниться конкретным содержанием, но поставлен под угрозу.

При чём тут конфликт на Донбассе? Ермолаев пояснил: в Украине сейчас происходит поворот в умонастроениях и в доктринировании внешней политики, часть украинской элиты ставит на победу Байдена и демократов в США. Что скажется, возможно, на будущем Донбасса. И заявление Пушилина может быть реакцией на эту тенденцию.

По словам Ермолаева, он ожидает также ужесточения позиции РФ (расширение санкционного списка украинских политиков — «это пока первая ласточка»).

Эксперт отметил, что проект Союзного государства, который спасают сейчас российские власти, оказывая поддержку Лукашенко, позволяет, между прочим, и сближение ДНР и ЛНР с Россией. Депутат Госдумы сказал, может ли Запад надавить на Украину в вопросе Донбасса © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Всё это говорит о том, что мы входим в опасный поворот, в котором Украина может оказаться сейчас опять под внешним управлением, окончательно, как это было в период господина Порошенко, с сорванным мирным процессом и прощанием с Донбассом», — сказал Ермолаев.

Он добавил: «Вот что стоит «за кадром» этого странного заявления об угрозе артиллерийского залпа».

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 7 сентября, что в Кремле обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. По его словам, которые приводит РИА Новости, «Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла».