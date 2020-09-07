В сети появилось видео, где представители Вооруженных сил Украины пожаловались на то, что их не обстреляли со стороны ДНР, ролик опубликовали на странице Facebook 503-го Отдельного батальона морской пехоты 7 сентября

На видео бойцы ВСУ рассказывают, что им и журналистам пришлось рано вставать, а «обещанного» Пушилиным обстрела так и не было.

«И оно снова не пришло на войну… Душилин, ты достал», — говорится в комментарии к видео.

Пушилин выдвинул ультиматум Украине и пригрозил уничтожить траншеи ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Денис Пушилин 5 сентября распорядился нанести удар по незаконно возведенным сооружениям в районе населенного пункта Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Глава республики 3 сентября потребовал от Украины демонтировать укрепления на линии соприкосновения в Донбассе, возведение которых является нарушением дополнительных мер контроля перемирия. По словам Пушилина, в ДНР фиксируют продвижение укреплений украинской армии в районе населенного пункта Шумы в направлении к арке водовода «Северский Донец — Донбасс», а также создание нового укрепления в районе Петровского.

Стороны конфликта на востоке Украины приступили к соблюдению перемирия с 27 июля. Эти меры включают в себя запрет на проведение инженерных работ на линии соприкосновения. Несколько раз за время действия договоренности обе стороны заявляли о взаимных обстрелах, однако местные жители утверждают, что ситуация в регионе стала значительно спокойнее.