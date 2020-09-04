Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила о старте кампании по выборам президента, которые пройдут 1 ноября. Страна официально вошла в президентскую гонку. Это означает, что больше политикам просто так не нужно манипулировать общественным мнением, не кидаться громкими заявлениями и не устраивать скандалы на пустом месте

Это все теперь гармонично входит в так называемый электоральный период, который стерпит все — и компроматы, и взаимные обвинения, и очернение конкурентов. И продлится все это счастье 90 дней. А завершится, когда Конституционный суд официально признает действительным мандат нового главы государства.

Осенние подготовительные процедуры

В сентябре ЦИК будет координировать работу избирательных органов, регистрировать инициативные группы и претендентов на президентское кресло. По закону процесс утверждения кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов и заканчивается за 30 дней до их проведения. То есть весь сентябрь.

Также в задачи ЦИК входит организация работы избирательных участков и обновление списков избирателей.

Что любопытно, для регистрации кандидаты в президенты должны представить подписные листы, содержащие подписи не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч избирателей из не менее чем половины административно-территориальных единиц Молдавии. Это означает, что у будущего президента должна быть сильная команда, которая, по крайней мере, на подготовительном этапе сделает все, чего требует закон. Прощай, Одесса. Украина лишилась молдавских туристов © пресс-служба президента Украины

Это важно хотя бы потому, что уже были отклонены два заявления о регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов Александра Калинина и Иона Косташа.

Кто метит в президенты

В ЦИКе уже были зарегистрированы инициативные группы Ренато Усатого («Наша партия»), Тудора Делиу (ЛДПМ), Андрея Нэстасе («Платформа ДиП»), Майи Санду (ПДС), Андриана Канду (Pro Moldova), Октавиана Цыку (ПНЕ), Дорина Киртоакэ (блок «Униря»).

Один из главных фаворитов президентской гонки, действующий глава государства Игорь Додон, пока официально не объявлял о своем участии в кампании. И, видимо, сделает это в самый последний момент, 11 сентября. Интригу держит и третий президент Молдавии 78-летний Владимир Воронин, который «оживился» в медийном пространстве и даже вскользь дал понять, что не прочь снова попытать счастья в избирательной кампании.

Кстати, при таком большом количестве желающих занять пост главы государства велика вероятность проведения двух туров. По закону выборы признают состоявшимися, если в первом туре голосования приняли участие более трети лиц, включенных в списки избирателей. Во втором туре голосования выборы признают состоявшимися, независимо от числа избирателей, пришедших на участки.

Что говорят опросы

Опрос, проведенный компанией политических исследований и консалтинга «Intellect Group», представленный в Молдавии накануне, показал, что тройка лидеров на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье) могла бы выглядеть следующим образом:

Игорь Додон — 27,5%,

Майя Санду — 18,1%,

Ренато Усатый — 9,7%.

«Полномочия всенародно избранного президента должны предоставить ему рычаги для преодоления институциональных кризисов, для обеспечения функциональности исполнительной̆ власти в периоды политической̆ и парламентской̆ нестабильности. Народ, являющийся суверенным носителем власти в государстве, нуждается в активном, эффективном президенте, способном решать проблемы страны и быть посредником между ветвями власти в государстве», — считает Игорь Додон. Президент Молдавии Додон готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Это, кстати, и есть самая большая проблема политического класса страны — неспособность договариваться приводит к тому, что власть в Молдавии меняется не просто каждый политический цикл-четырехлетку, а едва ли не каждый год.

Прогноз — без двух туров не обойтись

Эксперты считают, что из-за политической многоголосицы в Молдавии выборы пройдут в два тура. И главная схватка ожидается между действующим пророссийским президентом Игорем Додоном и ставленницей прозападных сил Майей Санду. И в ход пойдет геополитическая карта, которая так успешно разыгрывалась все предыдущие кампании.

Потому что молдавский народ хлебом не корми, дай порассуждать, по какому пути пойдет страна, где ей лучше — на Западе или Востоке.

Столкновение ценностей и идеологическая подоплека станут главными темами на ближайшие два месяца, вплоть до 1 ноября, когда пройдет первый тур.