На осенних местных выборах на Украине будут дебютировать сразу несколько региональных политпроектов. Специфика местных выборов заключается прежде всего в том, что избиратели зачастую руководствуются «местным патриотизмом» и склонны отдавать свой голос политикам, зарекомендовавшим себя делами, а не количеством подписчиков в соцсетях

Кроме того, в рамках реформы децентрализации увеличились поступления в местные бюджеты, появились и местные управленческие кадры, которые быстро осознали возможности для построения политической карьеры. Мэры в пределах бюджетов своих городов могут значительно больше вкладывать в проекты, результаты которых могут стать быстро заметными для местных жителей. Перед местными выборами они склонны противопоставлять себя далеким от реальности центральным властям.

Политолог Александр Радчук считает, что предпочтение региональных проектов — это и своеобразный протест украинцев против политики властей.

«Местные партии отражают протестные настроения украинцев, которых не устраивает деятельность крупных оппозиционных политических сил в силу разных причин. В одних регионах просто не ведется качественная партийная и кадровая работа, в других — нынешним оппозиционным силам не хватает медийного или финансового ресурса. Зато местные партийные проекты могут аккумулировать в себя уже существующую команду политиков, работающих в конкретном регионе много лет», — утверждает Радчук. Однако со временем, по его мнению, местные партийные проекты, сыграв на оппозиционных настроениях избирателей, могут стать активными сторонниками центральной власти, если это будет им выгодно. Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР

К тому же, и украинские партии общенационального уровня нередко пытаются создавать свои региональные клоны или камуфлироваться под региональный проект. Кроме того, украинские олигархи, спонсоры общенациональных партий, финансируют и региональные партии, «раскладывая яйца по разным корзинам». В итоге украинский избиратель может снова запутаться: желая избрать местную власть, которая будет уделять больше внимания состоянию инфраструктуры города и села, он может получить в итоге лишь лоббистскую группу одного из олигархов.

Чтобы подстраховаться от вероятного роста региональных автономистских партий, в Киеве в этом году приняли изменения в Избирательный кодекс, дав преимущества крупным центральным партиям. Чтобы выдвигать своих кандидатов, партии нужно будет охватить своими ячейками не менее 2/3 страны. Для региональной политической силы, вроде какой-нибудь условной партии «Наш Бердянск» или «За Волынь», это предполагает необходимость идти на поклон либо к крупным общенациональным партиям, либо к украинским олигархам, способным в краткий срок организовать десятки ячеек в регионах, где эта политическая сила вообще не представлена.

Одним из таких проектов стала новая партия «Пропозиция», основанная мэром Днепра Борисом Филатовым. В нее вошли также мэры Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки. Украинские СМИ называют ее одним из проектов Рината Ахметова. В Днепре, по данным недавнего опроса Социологического центра им. М. Драгоманова, эта партия лидирует на выборах в горсовет, набирая 22,3%.

Однако ей буквально на пятки наступает другая региональная партия — «Гражданская сила», которую возглавляет местный предприниматель Загид Краснов. Она набирает 22,1%. Ранее Загид Краснов возглавлял местное отделение партии «Громада» экс-премьер-министра Павла Лазаренко, осужденного в США.

В Запорожье на местные выборы идет региональная партия «Еднання» (Единение), возглавляемая действующим мэром Владимиром Буряком. По данным последних опросов, она занимает лишь третье место в рейтинге популярности среди горожан, но сам мэр лидирует в гонке, набирая 33,2%. Владимира Буряка называют «человеком Ахметова». Ранее он занимал пост главного инженера «Запорожстали», одного из предприятий самого богатого, по версии журнала "Форбс", украинца.

В Тернополе дебютировать на местных выборах будет региональная партия «Порядок. Ответственность. Справедливость» — фактически клон ультраправой партии «Свобода». Местная ячейка «Свободы» и мэр города, представитель этой же партии, призывают горожан голосовать за этот региональный проект, как и за свою партию.

На другом конце Украины, в прифронтовом Мариуполе, судя по опросам, лидирует такая региональная партия, как «Блок Бойченко», и действующий мэр Вадим Бойченко, ранее избиравшийся от «Оппозиционного блока», одного из политических проектов Рината Ахметова.

«Ахметов массово вкладывается во все крупные и мелкие партии Украины. Инвестирует по максимуму в партии, которые имеют хорошие шансы на прохождение в своих регионах. Известно, что в БЮТ Ринат Леонидович вложился хорошо, также Радикальная партия Ляшко, партия «Пропозиция» Филатова и Корбана, Партия мэра Запорожья «Единение», партия мэра Мариуполя «Блок Вадима Бойченко», — сообщает Тelegram-канал «Картель».

В родном для президента Зеленского Кривом Роге значительную часть горсовета, судя по опросам, будет контролировать «Блок Вилкула», тоже связанный с Ринатом Ахметовым. Кандидату от «Слуги народа» Юрию Корявченкову придется также сильно постараться, чтобы в гонке за кресло мэра обойти Юрия Вилкула. Разные опросы показывают лидерство то одного, то другого кандидата. «За будущее» перед выборами: какие шансы у нового проекта Коломойского © скриншот с видео"1plus1.video"

На северо-востоке Украины, в Чернигове, лидирует такая региональная партия, как «Родной дом», которую возглавляет действующий мэр Владислав Атрошенко, ранее состоявший в партии Петра Порошенко. У него есть все шансы переизбраться и контролировать горсовет.

Высокие шансы на прохождение в госсовет Одессы имеют региональные проекты «Доверяй делам» мэра Геннадия Труханова и «Морская партия» Сергея Кивалова.

В Харькове лидирует с большим отрывом региональный проект «Блок Кернеса — Успешный Харьков». В Мукачево на Закарпатье лидирует «Команда Андрея Балоги» (30,7%). В Виннице — «Украинская стратегия» бывшего премьера Владимира Гройсмана.

В целом же мы видим не столько региональные партии, сколько политические проекты известных украинских политиков и олигархов общенационального масштаба. В местных советах они, скорее всего, будут проводить ту же политику, что и общенациональные партии, в которых они ранее состояли.

Избиратель же в очередной раз будет введен в заблуждение обещанием обновления политической жизни хотя бы на региональном уровне.