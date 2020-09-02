Путь Шария. От женского журнала до популяризации националистов

Анатолий Шарий возглавил именную партию и из довольно популярного блогера превратился в средней популярности политика. Он усиленно рвется во власть, но иногда эти потуги напоминают желание не попасть во власть, а заработать на ней. Впрочем, так это или нет, мы узнаем, возможно, очень скоро. А пока это - чисто оценочные суждения

Необходимое предисловие от шеф-редактора

Как правило, мы не пишем предисловий к нашим публикациям, полагая, что все должно быть ясно из самого материала — будь то интервью, аналитическая статья или репортаж. Но данный случай исключение. Несколько недель назад мы опубликовали статью «Откуда деньги, Толь»? За что требуют запрета Партии Шария». В этом материале наш автор Владислав Мальцев собрал и проанализировал информацию о возможных источниках финансирования партии Шария.

Дело в том, что, как люди опытные и искушенные в делах украинской политики, мы поняли, что, во-первых, сам Шарий, какой бы он ни был популярный блогер, сам по себе один "партию не потянет". Для этого нужны большие деньги, которых у него нет, поскольку он не имеет ни производственных мощностей, ни торговых сетей, в контрабанде и масштабной коррупции так же замечен не был. Во-вторых, создав партию, Шарий стыдливо умалчивает об источниках финансирования. А мы, как добросовестное СМИ, должны со своей стороны предоставить нашим читателям максимум информации о политических проектах, претендующих на всеукраинский охват.

Публикация статьи «Откуда деньги, Толь»? За что требуют запрета Партии Шария» вызвала определенный резонанс не только у читателей, но и у самого героя. Он разразился бранью в наш адрес (ничего при этом не опровергая), которую мы не приводим здесь из чисто гуманитарных соображений — мы не используем такой обсценной лексики из уважения к нашим читателям. Тем не менее мы предложили г-ну Шарию разъяснить свою позицию и, может быть, даже опровергнуть нашу информацию в интервью изданию. Шарий от этого отказался, чем косвенно подтвердил правдивость нашей публикации об источниках финансирования своей партии.

Вместе с тем мы остаемся в некотором недоумении по другим фактам его политической деятельности. Например, Шарий, находящийся в далекой от украинских реалий загранице, призывает своих сторонников выходить на улицу и участвовать в силовом противостоянии неонацистам и националистам. И некоторые из его сторонников уже стали жертвами физических расправ и нападений на них. Речь не о том, надо или нет противостоять "улице". Речь о том, что призывающий к этому политик находится в безопасном далёке и наблюдает картину с избиениями своих сторонников по интернету. Еще более зловещим выглядит получение списков сторонников Шария теми самыми радикалами, против которых в Украине выступают правоверные шариевцы. В общем, все эти странности — от финансовых недомолвок до утекающих списков побудили нас посмотреть на Анатолия Шария более пристально. Что мы и делаем с помощью нашего автора Владислава Мальцева.

Захар Виноградов, шеф-редактор издания "Украина.ру"

Ларечное детство

Детство Анатолия Шария, по его же собственному описанию, в чем-то сильно отличалось от детства его сверстников, а в чем-то было вполне типичным.

«Дедушка руководил серьезным строительством. Даже в самые худшие времена в его паек всегда входила красная икра, балыки. Мы были состоятельной киевской семьей до того, как все е…ись… Моя мама работала на заводе «Киевприбор», когда все рухнуло. Зарплату вообще перестали платить», — вспоминал видеоблогер, а ныне и глава партии имени самого себя, в интервью замглавреду интернет-издания «Страна» Светлане Крюковой, опубликованном 5 декабря 2018 года.

О собственном modus vivendi в те лихие годы Шарий обронил лишь пару слов: «Ну а как я мог пойти работать в 14 лет? Я сидел в ларьке, ночью. Чтобы продавцу, который продает жвачки, не было страшно… Первые деньги я заработал в 16 лет, договорившись о продаже машины минералки… В тот момент у родственников была фирма по Киеву, куча киосков. Я договорился с одной фирмой, вставив туда мокру. Зазор. Разница между ценой покупки и продажи (на нормальном языке это называется "маржа". — Авт.)… Так вот, я договорился с компанией. Я знал лично водителя. Поехали на другую компанию, загрузили воду, рассчитались, а разницу я оставил себе».

И все. По поводу дальнейшего Шарий заявил Крюковой: «Но тут у нас получается провал. Период с 15 до 25 лет я ничего не комментирую, и мы не будем исключением…»

Период в 10 лет жизни, когда произошло становление нынешнего видеоблогера и политика как личности, — и «ничего не комментирую»? Нет, так не пойдет.

На самом деле что было тогда, хорошо известно, хотя и не красит нашего героя.

«За деньги я мог убить»

«Первые крупные по тем временам деньги Анатолий с товарищами зарабатывал, создавая подобия финансовых пирамид на уровне школы. В шестнадцать лет снял с ровесника куртку. Сотрудники милиции не захотели ломать парню жизнь, и дело закончилось возвратом куртки потерпевшему. В семнадцать парень сдружился со взрослыми людьми, промышлявшими «разводами» киевских предпринимателей», — писала журналистка Оксана Балашева в статье, опубликованной 17 августа 2007 года в издании «Сегодня».

Кстати говоря, статья основана на личных комментариях Шария, сообщившего, например: «Потому что я умел придумывать различные хитроумные комбинации, иногда не совсем честные, иногда — откровенно противозаконные, с помощью которых мы добывали хорошие деньги».

«Анатолий Шарий играл с 17 лет. За это время он спустил сотни тысяч долларов… Подсел на игровые автоматы, а затем и на рулетку, — пишет дальше Балашева. — Со временем парень все чаще хотел со всем этим порвать, но уже не мог. Он даже устроился в 25 лет экспедитором. Уже через неделю предложил руководству предприятия схему, которая в несколько раз сокращала расходы автопарка фирмы. Близилось повышение. Но он «сорвался» и «развел» предприятие на деньги. Толик по-прежнему играл. Для игры нужны деньги, немалые. А чтобы их получить, притом быстро, был только один выход — не гнушаясь кинуть работодателя. По такому кругу он ходил девять лет. И несколько раз пытался разорвать его с помощью выстрела в голову. Как у всякого мошенника, у него было оружие».

Возможно, Балашева решила оболгать нашего героя? Правда, непонятно, зачем — в 2007 году Шарий не был никому известен как журналист, а уж как видеоблогер или политик сам себя не представлял. Но, оказывается, есть и собственные свидетельства Шария.

Речь идет о передаче «Talk Show с Александром Шевченко», вышедшей 12 января 2011 года (по крайней мере, в эту дату она была залита на протестантском видеосервисе bogmedia.org). В беседе с этим протестантским проповедником Шарий был достаточно откровенен: «В желании играть уже не деньги (главенствуют. — Авт.)… Ты приходишь сюда ради ощущения игры. Как наркоман укололся и получил кайф, а потом это уже ему надо. Потребность возникает на физическом уровне, большое заблуждение думать, что это в чистом виде психологическая зависимость… Утром я просыпаюсь, мне надо играть, меня натурально крутит, физически. Когда я общался с наркоманами инъекционными, наши симптомы абсолютно идентичны». «Откуда деньги, Толь»? За что требуют запрета Партии Шария © Facebook, Партія Шарія

И немного деталей от нашего героя: «К 18 годам я обставил всю квартиру, к 20 там уже ничего не было. У меня были голые стены в квартире, я вынес все отсюда. Когда мне надо играть, я беру телевизор, заказываю такси и везу его в ломбард… Телефоны мобильные задерживались, может, на четыре дня. Когда не стало денег, я стал заниматься — ну я давно этим занимался, с 16 лет незаконными всевозможными махинациями, — но потом стал выходить уже на более серьезный уровень… Я мог убить за эти деньги. То есть если мне надо сыграть, я мог убить… В 25 лет из семьи со мной не общался никто».

Кстати, и про хищения на работе он подтверждает: «Я устроился на работу. Через 8 месяцев я стал лучшим работником, через 9 уволился, через пару дней там обнаружилась крупная недостача в несколько десятков тысяч. Они пропали в казино… Пошел на другую работу… Через полгода стал там лучшим работником… Пошел на повышение, мне дали автомобиль, но потом я уволился — точнее, меня уволили, потому что вскрылась недостача, несколько десятков тысяч долларов. Все пошло по кругу. Потом я уже не видел берегов, я уже кидал бандитов и людей в форме».

После очередного крупного проигрыша «приехал домой, зарядил оружие — у меня всегда был револьвер — мелкокалиберный был переделан из стартового, на столе лежали четыре патрона, один зарядил, выстрелил себе в голову». Но остался жив — произошла осечка.

Какие выводы можно сделать из всего вышеприведенного?

Первый, самый очевидный вывод — Анатолий Шарий очень азартный человек. И, я думаю, остался таким до сих пор, потому что черты характера не меняются. Просто реализует свой азарт теперь в других сферах — в зарабатывании денег в политике. В принципе это его личное дело. Но есть разница, когда ты ставишь на кон личные деньги, а когда — жизни доверившихся тебе людей. А такие люди имеют привычку увлекаться игрой.

Второй, менее очевидный — как правило, в сильную зависимость от игромании, наркомании, алкоголизма и прочего попадают люди, слабые внутри, у которых не хватает силы воли «соскочить» самим. Часто они пытаются компенсировать эту слабость демонстрацией публичной брутальности, и это многих вводит в заблуждение — ух ты, здоровый мужик с бородой, голос грозный, всех костерит на чем свет стоит. Да за таким хоть куда! Но это ошибка. На самом деле чаще всего имеющие такие зависимости люди являются зависимыми и во многом другом. Например, в отношениях с другими людьми.

Вспомним описанную выше историю — из тяжелой зависимости Шария вытащила маленькая хрупкая Ольга Рабулец. Хоть она была и значительно моложе его, и не погружена в бандитские реалии, но характер у нее был сильнее, и его силы хватило на двоих. Наблюдая за нынешней супружеской жизнью нашего героя, сложно отделаться от впечатления, что решающее слово во всем — за его женой Ольгой Бондаренко, и именно она является сильной стороной в этой паре. Признаков этого я лично вижу много, но вот очень красноречивый, отмеченный Крюковой в ходе интервью: «Когда Шарий удачно шутит или ему кажется, что он пошутил в масть, он смотрит на Олю, как бы оценивая градус шутки и требуя поддержки вниманием». Как маленький мальчик на маму. Бесперспективная война. Чем для Зеленского обернется борьба с Шарием © president.gov.ua

Вообще, как говорил один мой старший знакомый, самым спокойным из его друзей был командир роты советских подводных диверсантов, который легко мог убить собеседника одним движением руки. Просто этот человек знал цену себе и цену жизни, и ему не нужно было орать и пучить глаза, чтобы привлечь к себе внимание окружающих.

Третий момент, на который нельзя не обратить внимание. Когда Крюкова брала интервью у Шария, она сделала видеоблогеру замечание: «Когда ты приходишь в футболке (журналистка назвала «футболкой» кофту на молнии, в которой пришел Анатолий. — Авт.), лейбированной (буквально покрытой по всей поверхности принтами с названием пафосного лейбла. — Авт.) Gucci, и в кроссовках в тон, об этом хочется поговорить. В силу профессии иногда я пересекаюсь с людьми высокого достатка. И заметила, что чем богаче человек, тем меньше шансов понять, в одежду каких брендов он одет. Богатые люди не выпячивают бренды ценником наружу. Ты же брендирован до зубов».

Могу это подтвердить — иногда Шарий производит в своих видеоблогах впечатление ребенка, который хватает одну за другой яркие игрушки, буквально тыча в камеру надетые на себя вещи с огромными лейблами дорогих брендов. «Смотрите, мол, что у меня есть!»

В принципе, опять же, понятно, откуда это. Он часто переходит на разговор о бедном детстве, о кроссовках, которые одни носил по паре лет. Отсюда в том числе и демонстрация брутальности, и попытки «доказать что-то всем». Доказать виллой за три миллиона евро, дорогими тачками, сумками для жены за три тысячи евро каждая, покрытыми лейблами куртками Gucci, давно не модными (но бывшими предметом «крутости» среди «пацанов» в 90-е), золотыми часами Rolex «как у Тупака». Но для начала — журналистскими расследованиями.

Журналист с помойки, но с наградами МВД

Собственно, первые годы журналистской карьеры Анатолия Шария весьма малоинтересны, ибо работал он в таких СМИ, как, например, глянцевый женский журнал «Натали» или, скажем, психологический журнал «Школа жизни», опять же востребованный в основном у эмоциональных барышень.

Читая некоторые статьи нашего героя тех лет, сложно отделаться от впечатления, что Шарий писал тогда в основном сам о себе, публично препарируя собственные психологические проблемы.

Вот, например, статья в журнале «Школа жизни» от 18 апреля 2007 года: «Андрей Ф. приобрел новый Мерседес S-класса. Он меняет машины каждый год… Ему безмерно тяжело отказать себе в приобретении новой игрушки стоимостью в несколько десятков тысяч (долларов. — Авт.)… Он видит себя по ночам за рулем нового автомобиля, не задумываясь, что, наигравшись вдоволь, сменит его спустя год после приобретения… Раз уж судьбе было угодно свести вас со взрослым ребенком, ни в коем случае не принимайте «его игры». Представьте, что перед вами на самом деле — ребенок. С двумя высшими образованиями, в дорогом костюме, серьезный, начитанный, но… ребенок! Глаза которого загораются при виде очередной игрушки. Только видит он игрушку не в «Детском мире», а в автосалоне».

Штампуя подобные статьи, как на конвейере, Шарий имел неплохой успех в финансовом плане. Но ему быстро становится скучно в этой нише, и он переходит от статей на тему «психология отношений» к более острой теме — политике! Ведь людям такого психологического типа все время нужно «повышать ставки».

В 2008 году Шарий устраивается в интернет-издание «Обозреватель», где несколько лет возглавляет отдел расследований. Стоит отметить, что «Обозреватель» — одно из наиболее читаемых украинских интернет-СМИ, хотя и изрядно «желтушное». Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса» © nationalcorps.org

Но вот что он пишет о коллегах в своем Telegram-канале, причем это сплошной результат поиска, а не выборочный.

10 апреля (я привожу в обратном хронологическом порядке, как и выдает поиск) Шарий упоминает «фантазера и болтуна Михаила Подоляка, экс-шеф-редактора помойки "Обозреватель"». 2 апреля — уже непосредственно «Михаила Бродского — напыщенное глупое животное, владельца помойки "Обозреватель"». 6 марта — вновь в его постах фигурирует (в один день дважды) сначала «владелец помойной ямы "Обозреватель" Бродский», а затем «Михаил Бродский, владелец зловонной помойки "Обозреватель"». Перед этим, 27 февраля, идет упоминание «помойки глупого, загоняемого нами в угол Мони Бродского, "Обозревателя"», 16 февраля снова «соцопрос Разумкова по заказу помойки "Обозревателя"».

Это результаты поиска всего за полгода. Практически каждое упоминание СМИ, где работал несколько лет Шарий, сопровождается эпитетом «помойка» или «помойная яма», иногда с уточнением — «зловонная помойка». Вчерашний работодатель Шария, давший ему возможность реализоваться в серьезной (не глянцевой) журналистике, именуется не иначе как «глупым», иногда с хамским уточнением — «глупым животным».

Но если ты сам работал в этом СМИ, то выходит — работал на помойке? Очень самокритичная оценка, хотя, скорее всего, в голову нашего героя эта мысль не приходит. То есть редакция, в которой он трудился, создавая себе имя, — «помойка», где все остальные сотрудники сплошь «глупцы», «животные», «болтуны и фантазеры» и т.д.

Что касается невероятных разоблачений нашего героя в те годы… Да, были громкие репортажи (хотя известности, подобной Георгию Гонгадзе и Павлу Шеремету, Шарию достичь тогда и близко не удалось), его задерживали, возбуждали уголовные дела и т.д.

Но стоит пояснить, что тема борьбы с нелегальными игровыми автоматами в те годы была в Киеве вообще сверхактуальной, и на ней поднимались очень многие журналисты, не только Шарий.

Например, в 2012 году о себе заявила группировка «Святошинские робингуды», которая специализировалась на погромах нелегальных казино. Накачанные здоровые ребята с кувалдами (отсюда и появившееся в 2013 году новое название группировки — «Белый молот») врывались в игорные заведения и разносили там всё в клочья.

В состав группировки входили, судя по многочисленным видеозаписям, и члены УНА-УНСО*, и заметные по своим желтым повязкам с черным «волчьим крюком» активисты Социал-национальной ассамблеи (будущий «Азов»), и хорошо узнаваемые по бомберам и камуфляжным штанам скинхеды, и многие-многие другие.

Но и это еще не все. По данным моих источников в Киеве, в те годы в погромах нелегальных казино вместе с националистами участвовали… даже действующие бойцы «Беркута», скрывавшие свои лица за балаклавами. Как утверждают, один из задержанных погромщиков прямо на заседании суда сообщил о своем месте работы — спецназ МВД.

Разобраться «по закону» с игровыми автоматами милиционеры не могли, поэтому в ход шла грубая сила, которую они и так привыкли применять на массовых акциях. Хотя те же «Святошинские робингуды», как я уже писал выше, включали в свой состав «беркутов», их участников на местах регулярно задерживала и избивала милиция. Переплюнул Порошенко. Шарий обвинил Зеленского в заказе убийства © Facebook, Анатолий Шарий

В связи с этим нельзя не вспомнить, что 20 июня 2011 года Шарий на пресс-конференции в «Обозревателе» сообщил: «Нас поддерживают на очень высоком уровне, в том числе есть люди и в самой милиции, которые помогают нам информацией». И подтвердил, что перед этим, 6 июня 2011 года в День журналиста Украины, получил награду из рук замминистра внутренних дел Василия Фаринника: «Да, это правда. Наградили за «профессионализм» и «объективность» при освещении работы МВД».

Кстати, судя по всему, это не единственная ведомственная награда нашего героя. В интервью «Новому Региону» 8 июня 2012 года Шарий упомянул: «С МВД у меня были всегда достаточно ровные отношения, я даже награжден Крестом отличия МВД». Можно было бы подумать, что это та самая награда, врученная ему 6 июня 2011 года, однако Крест почета МВД у Шария упоминается в комментариях к посвященных ему статьям еще 1 мая 2011 года. В некоторых онлайн-справочниках вручение Креста отличия МВД датируется 2009 годом, причем с уточнением степени награды (2-я).

Специально поясню — я не пытаюсь даже намекать на какую-либо связь между Шарием и «Святошинскими робингудами». Нет! Я лишь говорю о том, что есть много свидетельств, включая заявления самого Шария, что в те годы борьбу с нелегальными игровыми автоматами, которую вел как он, так и другие люди, каждый своими способами, открыто или кулуарно поддерживали многие высокопоставленные лица в МВД. Если добавить сюда утверждения Шария на той же пресс-конференции о том, что его деятельность «поддерживают народные депутаты как от правящей партии, так и от оппозиции», то журналист совсем не выглядит как жертва режима или силовиков.

Скорее, можно предположить, что журналист решил влезть в борьбу разных групп влияния в том же МВД, в котором кто-то «крышевал» за щедрую мзду наркоторговлю и игровые автоматы, а кто-то в силу разных причин (как идеологических, так и, например, желания использовать компромат для удара по конкуренту в погонах) был заинтересован в борьбе с ними. Да, таким людям обычно щедро сливают информацию про своих оппонентов. Но в итоге, как чаще всего это и бывает, эти люди оказываются затем «зернышком в жерновах». Но это, как любит говорить сам Анатолий, лишь мое оценочное суждение.

Отношения с «Нацкорпусом» — от интервью до вражды

На самом деле надо признать — Шарию очень крупно повезло, что он вовремя эмигрировал и попросил убежище в Европе в 2012 году. Запад был тогда еще под впечатлением посадки Юлии Тимошенко, вызвавшей огромный скандал (ибо политический мотив судилища над вчерашним главным конкурентом Виктора Януковича был очевиден) и сформировавшей отношение к Украине как к стране, где массово нарушают права человека. Неонацисты решили показать себя Украине. «Нацкорпус» провел мобилизацию

Уехав за пределы Украины, Шарий начал вести видеоблог. Первые годы видеоблог Шария был сделан «на коленке» и достаточно уныл как по содержанию, так и по подаче материала.

Однако его творчество 2016—2017 годов нравилось, потому что качество вышло на хороший уровень, а подача была умной и достаточно вменяемой. Однако в последнее время видеоблог Шария затопил поток самомнения и хамства. Впрочем, это чисто мое, чисто оценочное суждение, возможно, для других посетителей видеоблога это все в порядке вещей…

Собственно, перестал я смотреть Анатолия после того, как в феврале 2018 года он предоставил свой блог под огромную (растянутую аж на три видео, выходившие несколько дней одно за другим!) пропагандистскую лекцию идеолога «Азова» Эдуарда Юрченко. Причем, представляя третье из них, Шарий сказал: «Это заключительная — я не говорю «последняя» — часть нашего общения со спикером «Национального корпуса» Эдуардом Юрченко. Почему не последняя? Потому что, вполне возможно, мы еще побеседуем, да, может быть, и не раз».

Пройдет два года — и Шарий в каждом видео и в каждом посте в Telegram будет кричать, что «Нацкорпус» — это террористическая организация, которую нельзя терпеть и надо срочно запретить. А зачем же тогда в свое время выпускал видеоблоги официальных спикеров этой партии?

Ведь видео Юрченко на канале Шария — это «азовская» пропаганда в чистом виде. Украина: битва за улицу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Причины появления видео с Юрченко примерно понятны — в конце 2017 года «Нацкорпус» вошел в жесткое противостояние с Порошенко. Видимо, Шарий решил информационно поддержать и этих противников тогдашнего президента. Уже в марте 2018 года журналисты видеоблога Шария будут приезжать на завод АТЕК, где на базу «Азова» ворвался спецназ МВД, и в очень милой манере брать комментарии у жалующихся на преследования праворадикалов со стороны тогдашней власти, например, у официального спикера «Национальных дружин» Игоря Вдовина.

Да, сейчас Шарий выступает против националистов, называет их «убийцы! террористы!», но ведь два — два с половиной года назад он поддерживал с «Нацкорпусом» неплохие, можно сказать, товарищеские отношения. И ведь праворадикалы тогда не были какими-то другими, чем сейчас. Просто его лично они не трогали, наоборот, были соратниками по борьбе в противостоянии тогдашним врагам Шария в лице Порошенко и его режима.

Получается, сам Шарий во многом способствовал политическому восхождению и укреплению в Украине радикалов, которые сегодня стали врагами его верных политических сторонников.

И это только одна из сторон многогранной деятельности Шария. О других — в последующих публикациях.

* Деятельность организации запрещена в РФ