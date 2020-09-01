Победившая на выборах парламента черногорская оппозиция обещает наладить отношения с Сербией и Россией, отменить санкции против РФ. Но президент Черногории Джуканович будет мешать этому изо всех сил

Сразу же после объявления предварительных результатов выборов Скупщины (парламента) Черногории лидер главной оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» профессор Здравко Кривокапич объявил: «Режим пал!» Однако от формального поражения Демократической партии социалистов (ДПС), которая правит этой маленькой балканской страной почти 30 лет (а фактически — с 1945 года, ведь ДПС — это переименованный Союз коммунистов Черногории), до формирования правительства партиями нынешней оппозиции — ещё долгий и непростой путь.

Это показал и окончательный подсчёт голосов: у ДПС оказалось 30 мандатов в Скупщине, а не 29, как свидетельствовали предварительные данные. Лидер ДПС Мило Джуканович, который на разных должностях бессменно правит Черногорией почти 30 лет — ныне в статусе президента республики — поспешил объявить, что его партия вместе с «традиционными коалиционными партнёрами» уже имеет 40 мест в парламенте из 81. Это откровенная натяжка, поскольку в это число включены и два депутата от Социал-демократической партии Черногории, которая ещё в начале 2016-го вышла из коалиции с Джукановичем и даже голосовала за вотум недоверия его правительству. Однако на поддержку 38 депутатов Мило Джуканович действительно может рассчитывать: кроме 30 своих однопартийцев, речь о трёх депутатах от партии «Социал-демократы», и пяти представителях политических сил национальных меньшинств (3 — бошняки-мусульмане и 2 — албанцы). Кроме того, опора Джукановича — это правоохранительные органы, полностью подконтрольные суды и криминальные структуры (собственно, нынешнего президента Черногории неоднократно обвиняли в контрабанде сигарет и наркотиков на Запад). Джуканович. Агрессия НАТО как сигнал к предательству © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

У нынешней оппозиции ситуация с мандатами лучше, три её коалиционных списка получили в сумме 41 место в Скупщине Черногории, то есть необходимое для формирования правительства большинство. Так, «За будущее Черногории» (сформирована на базе «Демократического фронта») имеет 27 депутатов, «Мир — наша нация» (партии «Демократы» и «Демос») — 10, а «Чёрным по белому» (гражданское движение УРА) — 4 мандата. Хотя поначалу поход на выборы сразу тремя оппозиционными колоннами казался опасным, однако в результате эта стратегия сработала. Черногорские оппозиционеры на протяжении кампании избегали выпадов в адрес друг друга, сосредоточившись на критике Мило Джукановича и действий его режима. Кстати, кроме победы на парламентских выборах оппозиция получила власть в ряде муниципалитетов, где проходили местные выборы: в хорошо известных нашим туристам Будве, Которе и Тивате.

Лидеры трёх коалиций продолжают демонстрировать единство и после выборов. После обеда 31 августа состоялась встреча Здравко Кривокапича с лидерами коалиций «Мир — наша нация» и «Чёрным по белому», Алексой Бечичем и Дританом Абазовичем. Они согласовали принципы, на которых будет основана их совместная власть. «Первый принцип заключается в том, что новое демократическое правительство будет ответственно выполнять все международные обязательства Черногории. Во-вторых, новое демократическое правительство проведет все необходимые реформы, чтобы Черногория как можно скорее присоединилась к Европейскому cоюзу. В-третьих, новое демократическое правительство будет компетентным, состоящим из сотрудников, которые являются экспертами в определенных областях, независимо от их политических, религиозных, национальных или любых других характеристик. В-четвертых, новое правительство будет полностью привержено соблюдению Конституции и обеспечению соблюдения закона с внесением поправок во все дискриминационные законы и подзаконные акты, включая закон о свободе вероисповедания», — говорится в заявлении по результатам встречи трёх оппозиционных лидеров.

Неудивительно, что так называемый «закон о свободе вероисповедания» упомянут отдельно, ведь практически все местные и европейские аналитики считают, что именно его принятие и последовавшие за этим массовые акции протеста Сербской Православной Церкви (СПЦ) стали главной причиной поражения партии Джукановича. Дело в том, что упомянутый закон предусматривает конфискацию у этой конфессии всех храмов, построенных до 1918 года, с возможной передачей их непризнанной и практически виртуальной «Черногорской православной церкви», зарегистрированной как обычная неправительственная организация. Украинский консул возмущен: Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

Как отметил сербский политический аналитик, главный редактор журнала «Новая сербская политическая мысль» Джордже Вукадинович, есть много тех, кто способствовал победе оппозиции в Черногории, но в первую очередь это Сербская Православная Церковь, её Черногорско-приморская митрополия, а точнее — сам митрополит Амфилохий. «Если раньше он способствовал укреплению власти Джукановича, то теперь митрополит многократно искупил это. Без его авторитета, спокойствия и решимости не было бы широкой оппозиционной коалиции вокруг «Демократического фронта», и она не была бы столь успешной. Власть ДПС свергли массовые крестные ходы в ответ на попытку узурпировать собственность и святыни Сербской Православной Церкви. Это была капля, которая переполнила чашу терпения, даже у значительной части избирателей ДПС», — отметил аналитик. Эти слова подтверждает и фантастическая явка избирателей — 76,69% (в соседних Сербии и Хорватии на недавних парламентских выборах явка составляла около 50%).

Однако даже в церковном вопросе оппозицию Черногории сложно назвать единой. К примеру, коалиции «За будущее Черногории» и «Мир — наша нация» весьма близки СПЦ, и представители первой даже объявили поражение ДПС «победой Святого Василия Острожского» (один из самых почитаемых в Черногории святых СПЦ). А вот коалиция «Чёрным по белому» во время кампании акцентировала внимание на борьбе с мафиозным государством и коррупцией, формировании правительства технократов, ускоренной евроинтеграции — словом, отрабатывала привычную «грантоедскую» повестку. Кроме того, «Чёрным по белому» не поддерживает своих потенциальных партнёров в вопросе выхода Черногории из НАТО, и вряд ли новая власть сделает какие-то шаги в этом направлении, о чём свидетельствует упомянутый выше принцип «ответственного выполнения всех международных обязательств Черногории».

Среди таких обязательств — и присоединение этой страны к санкциям ЕС против России. Правда, Здравко Кривокапич заявил журналистам 31 августа, что новая власть должна наладить отношения с Сербией и Россией, поскольку в первой стране живёт много «друзей, кумов, родственников и братьев», а во вторую Черногория ранее больше всего экспортировала, да и наибольшее число туристов также приезжало из России. «Сейчас проводится политика придумывания врага там, где его нет, и реализуются неестественные политические планы. Мы хотим быть в хороших отношениях со всеми, особенно с великими державами, и это, безусловно, будет стратегией нашей будущей работы», — сказал Кривокапич, и отметил, что маленькая Черногория не должна позволять себе роскошь введения санкций в отношении такой большой страны, как Россия. Хотя лидер коалиции «За будущее Черногории» подчёркивает, что путь в Европейский Союз является приоритетом для Черногории, для этого не обязательно ссориться с РФ: соседняя Сербия, которая также является страной-кандидатом в члены ЕС, к европейским санкциям против России не присоединилась, несмотря на настойчивые пожелания Брюсселя.

Кривокапич рассчитывает, что на протяжении трёх недель его коалиция договорится с двумя другими оппозиционными объединениями, и Черногория получит новую Скупщину и новое правительство. Однако если первое заседание Скупщины должно быть созвано не позднее 15 дней после официального объявления результатов парламентских выборов, то с правительством не всё так просто. Согласно Конституции Черногории, кандидатуру премьер-министра предлагает парламенту президент республики, и у него есть на это 30 дней с начала работы Скупщины. Как отмечает авторитетный черногорский портал Vijesti, Мило Джуканович вполне может предложить депутатам кандидатуру нынешнего премьера, своего коллегу по ДПС Душко Марковича — как лидера партии, которая заняла первое место на выборах. Причём это может быть сделано даже не для того, чтобы попытаться собрать подконтрольное Джукановичу большинство в парламенте, а просто с целью затянуть время и замести следы своих действий. Примечательно, что оппозиционеры сами пока не назвали кандидатуру потенциального премьера, затрудняются с прогнозами по этому поводу и местные эксперты.

Но даже в случае создания нового правительства нынешними черногорскими оппозиционерами они должны быть готовы жить «при Джукановиче» до 2022 года, когда завершатся его полномочия на посту президента Черногории. С другой стороны, мирная смена власти в Молдавии, поддержанная как Россией, так и Западом, даёт Черногории шанс досрочно освободиться от местного аналога Влада Плахотнюка. Тревожным звонком для Мило Джукановича является редакционный комментарий немецкого правительственного радио «Немецкая волна» по поводу парламентских выборов в Черногории. «Президент Черногории и лидер ДПС Мило Джуканович слишком долго представлял себя в качестве решения, а на самом деле он долгое время был главной проблемой Черногории, и теперь у него есть выбор между двумя вариантами — изгнание или дальнейшее внесение раздоров в стране», — считают журналисты «Немецкой волны» и подчёркивают, что второй сценарий может закончиться для Джукановича судом, причём судить его будут те же функционеры, которые ранее судили других по его воле.

Кроме этого, посольство США в Черногории не просто поздравило граждан страны с мирным проведением выборов и огромной явкой на них, но также приветствовало оценки наблюдательной миссии ОБСЕ. В последних, в частности, сказано, что правящая партия в ходе предвыборной кампании «пользовалась неуместным преимуществом за счет различных форм злоупотребления положением и государственными ресурсами, таких как трудоустройство в государственном секторе и предоставление чрезвычайных социальных льгот «уязвимым» группам на основе нечетких критериев». «Заметное участие в кампании президента, который не является кандидатом, и других высокопоставленных государственных чиновников, стёрло грань между государством и правящей партией», — отметили наблюдатели ОБСЕ. А руководитель миссии Тамаш Масерич сказал, что, к сожалению, упущения в законе и недостаточная независимость СМИ позволили злоупотребление государственными ресурсами.

Пока сложно сказать, являются ли перечисленные выше заявления свидетельством того, что Запад готов, наконец, отказаться от своего ставленника в Черногории, которым на протяжении почти трёх десятилетий был и пока является Мило Джуканович. Напомню, что в конце 2010 года под давлением ЕС Джуканович, обвиняемый в коррупции, был вынужден уйти с поста премьер-министра Черногории. Однако когда в декабре 2011-го премьер Украины Николай Азаров посетил Черногорию, он встретился не только с действующим главной правительства страны Игорем Лукшичем, но и с «рядовым парламентарием» Мило Джукановичем. Ещё через год Джуканович вернулся в премьерское кресло, и Брюссель против этого не протестовал. А в 2016-м на Западе закрыли глаза не только на откровенные фальсификации на парламентских выборах в Черногории, но и на сфабрикованное дело о «попытке государственного переворота» — по которому, кстати, Джуканович пытался отправить в тюрьму лидеров «Демократического фронта».

Как отметил сербский политический аналитик Джордже Вукадинович, если бы Джуканович хотел мирной передачи власти и тихого ухода, он бы не вел себя так, как ныне, обвиняя всех и вся — от Черногории до Москвы и Белграда — в том, что враги «хотят его головы». «Джуканович не привык делиться властью, он вообще не понимает концепцию разделения властей. И он сделает все, чтобы этого не произошло. Он будет править один или не будет править вовсе», — уверен эксперт. Какой из этих сценариев будет реализован в Черногории, покажут ближайшие недели.