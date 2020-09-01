Сразу же после объявления предварительных результатов выборов Скупщины (парламента) Черногории лидер главной оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» профессор Здравко Кривокапич объявил: «Режим пал!» Однако от формального поражения Демократической партии социалистов (ДПС), которая правит этой маленькой балканской страной почти 30 лет (а фактически — с 1945 года, ведь ДПС — это переименованный Союз коммунистов Черногории), до формирования правительства партиями нынешней оппозиции — ещё долгий и непростой путь.

Это показал и окончательный подсчёт голосов: у ДПС оказалось 30 мандатов в Скупщине, а не 29, как свидетельствовали предварительные данные. Лидер ДПС Мило Джуканович, который на разных должностях бессменно правит Черногорией почти 30 лет — ныне в статусе президента республики — поспешил объявить, что его партия вместе с «традиционными коалиционными партнёрами» уже имеет 40 мест в парламенте из 81. Это откровенная натяжка, поскольку в это число включены и два депутата от Социал-демократической партии Черногории, которая ещё в начале 2016-го вышла из коалиции с Джукановичем и даже голосовала за вотум недоверия его правительству. Однако на поддержку 38 депутатов Мило Джуканович действительно может рассчитывать: кроме 30 своих однопартийцев, речь о трёх депутатах от партии «Социал-демократы», и пяти представителях политических сил национальных меньшинств (3 — бошняки-мусульмане и 2 — албанцы). Кроме того, опора Джукановича — это правоохранительные органы, полностью подконтрольные суды и криминальные структуры (собственно, нынешнего президента Черногории неоднократно обвиняли в контрабанде сигарет и наркотиков на Запад).

Джуканович. Агрессия НАТО как сигнал к предательству
Джуканович. Агрессия НАТО как сигнал к предательству
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

У нынешней оппозиции ситуация с мандатами лучше, три её коалиционных списка получили в сумме 41 место в Скупщине Черногории, то есть необходимое для формирования правительства большинство. Так, «За будущее Черногории» (сформирована на базе «Демократического фронта») имеет 27 депутатов, «Мир — наша нация» (партии «Демократы» и «Демос») — 10, а «Чёрным по белому» (гражданское движение УРА) — 4 мандата. Хотя поначалу поход на выборы сразу тремя оппозиционными колоннами казался опасным, однако в результате эта стратегия сработала. Черногорские оппозиционеры на протяжении кампании избегали выпадов в адрес друг друга, сосредоточившись на критике Мило Джукановича и действий его режима. Кстати, кроме победы на парламентских выборах оппозиция получила власть в ряде муниципалитетов, где проходили местные выборы: в хорошо известных нашим туристам Будве, Которе и Тивате.

Лидеры трёх коалиций продолжают демонстрировать единство и после выборов. После обеда 31 августа состоялась встреча Здравко Кривокапича с лидерами коалиций «Мир — наша нация» и «Чёрным по белому», Алексой Бечичем и Дританом Абазовичем. Они согласовали принципы, на которых будет основана их совместная власть. «Первый принцип заключается в том, что новое демократическое правительство будет ответственно выполнять все международные обязательства Черногории. Во-вторых, новое демократическое правительство проведет все необходимые реформы, чтобы Черногория как можно скорее присоединилась к Европейскому cоюзу. В-третьих, новое демократическое правительство будет компетентным, состоящим из сотрудников, которые являются экспертами в определенных областях, независимо от их политических, религиозных, национальных или любых других характеристик. В-четвертых, новое правительство будет полностью привержено соблюдению Конституции и обеспечению соблюдения закона с внесением поправок во все дискриминационные законы и подзаконные акты, включая закон о свободе вероисповедания», — говорится в заявлении по результатам встречи трёх оппозиционных лидеров.

Неудивительно, что так называемый «закон о свободе вероисповедания» упомянут отдельно, ведь практически все местные и европейские аналитики считают, что именно его принятие и последовавшие за этим массовые акции протеста Сербской Православной Церкви (СПЦ) стали главной причиной поражения партии Джукановича. Дело в том, что упомянутый закон предусматривает конфискацию у этой конфессии всех храмов, построенных до 1918 года, с возможной передачей их непризнанной и практически виртуальной «Черногорской православной церкви», зарегистрированной как обычная неправительственная организация.

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Украинский консул возмущен: Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений
© РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

Как отметил сербский политический аналитик, главный редактор журнала «Новая сербская политическая мысль» Джордже Вукадинович, есть много тех, кто способствовал победе оппозиции в Черногории, но в первую очередь это Сербская Православная Церковь, её Черногорско-приморская митрополия, а точнее — сам митрополит Амфилохий. «Если раньше он способствовал укреплению власти Джукановича, то теперь митрополит многократно искупил это. Без его авторитета, спокойствия и решимости не было бы широкой оппозиционной коалиции вокруг «Демократического фронта», и она не была бы столь успешной. Власть ДПС свергли массовые крестные ходы в ответ на попытку узурпировать собственность и святыни Сербской Православной Церкви. Это была капля, которая переполнила чашу терпения, даже у значительной части избирателей ДПС», — отметил аналитик. Эти слова подтверждает и фантастическая явка избирателей — 76,69% (в соседних Сербии и Хорватии на недавних парламентских выборах явка составляла около 50%).

Однако даже в церковном вопросе оппозицию Черногории сложно назвать единой. К примеру, коалиции «За будущее Черногории» и «Мир — наша нация» весьма близки СПЦ, и представители первой даже объявили поражение ДПС «победой Святого Василия Острожского» (один из самых почитаемых в Черногории святых СПЦ). А вот коалиция «Чёрным по белому» во время кампании акцентировала внимание на борьбе с мафиозным государством и коррупцией, формировании правительства технократов, ускоренной евроинтеграции — словом, отрабатывала привычную «грантоедскую» повестку. Кроме того, «Чёрным по белому» не поддерживает своих потенциальных партнёров в вопросе выхода Черногории из НАТО, и вряд ли новая власть сделает какие-то шаги в этом направлении, о чём свидетельствует упомянутый выше принцип «ответственного выполнения всех международных обязательств Черногории».

Среди таких обязательств — и присоединение этой страны к санкциям ЕС против России. Правда, Здравко Кривокапич заявил журналистам 31 августа, что новая власть должна наладить отношения с Сербией и Россией, поскольку в первой стране живёт много «друзей, кумов, родственников и братьев», а во вторую Черногория ранее больше всего экспортировала, да и наибольшее число туристов также приезжало из России. «Сейчас проводится политика придумывания врага там, где его нет, и реализуются неестественные политические планы. Мы хотим быть в хороших отношениях со всеми, особенно с великими державами, и это, безусловно, будет стратегией нашей будущей работы», — сказал Кривокапич, и отметил, что маленькая Черногория не должна позволять себе роскошь введения санкций в отношении такой большой страны, как Россия. Хотя лидер коалиции «За будущее Черногории» подчёркивает, что путь в Европейский Союз является приоритетом для Черногории, для этого не обязательно ссориться с РФ: соседняя Сербия, которая также является страной-кандидатом в члены ЕС, к европейским санкциям против России не присоединилась, несмотря на настойчивые пожелания Брюсселя.

Кривокапич рассчитывает, что на протяжении трёх недель его коалиция договорится с двумя другими оппозиционными объединениями, и Черногория получит новую Скупщину и новое правительство. Однако если первое заседание Скупщины должно быть созвано не позднее 15 дней после официального объявления результатов парламентских выборов, то с правительством не всё так просто. Согласно Конституции Черногории, кандидатуру премьер-министра предлагает парламенту президент республики, и у него есть на это 30 дней с начала работы Скупщины. Как отмечает авторитетный черногорский портал Vijesti, Мило Джуканович вполне может предложить депутатам кандидатуру нынешнего премьера, своего коллегу по ДПС Душко Марковича — как лидера партии, которая заняла первое место на выборах. Причём это может быть сделано даже не для того, чтобы попытаться собрать подконтрольное Джукановичу большинство в парламенте, а просто с целью затянуть время и замести следы своих действий. Примечательно, что оппозиционеры сами пока не назвали кандидатуру потенциального премьера, затрудняются с прогнозами по этому поводу и местные эксперты.

Но даже в случае создания нового правительства нынешними черногорскими оппозиционерами они должны быть готовы жить «при Джукановиче» до 2022 года, когда завершатся его полномочия на посту президента Черногории. С другой стороны, мирная смена власти в Молдавии, поддержанная как Россией, так и Западом, даёт Черногории шанс досрочно освободиться от местного аналога Влада Плахотнюка. Тревожным звонком для Мило Джукановича является редакционный комментарий немецкого правительственного радио «Немецкая волна» по поводу парламентских выборов в Черногории. «Президент Черногории и лидер ДПС Мило Джуканович слишком долго представлял себя в качестве решения, а на самом деле он долгое время был главной проблемой Черногории, и теперь у него есть выбор между двумя вариантами — изгнание или дальнейшее внесение раздоров в стране», — считают журналисты «Немецкой волны» и подчёркивают, что второй сценарий может закончиться для Джукановича судом, причём судить его будут те же функционеры, которые ранее судили других по его воле.

Кроме этого, посольство США в Черногории не просто поздравило граждан страны с мирным проведением выборов и огромной явкой на них, но также приветствовало оценки наблюдательной миссии ОБСЕ. В последних, в частности, сказано, что правящая партия в ходе предвыборной кампании «пользовалась неуместным преимуществом за счет различных форм злоупотребления положением и государственными ресурсами, таких как трудоустройство в государственном секторе и предоставление чрезвычайных социальных льгот «уязвимым» группам на основе нечетких критериев». «Заметное участие в кампании президента, который не является кандидатом, и других высокопоставленных государственных чиновников, стёрло грань между государством и правящей партией», — отметили наблюдатели ОБСЕ. А руководитель миссии Тамаш Масерич сказал, что, к сожалению, упущения в законе и недостаточная независимость СМИ позволили злоупотребление государственными ресурсами.

Пока сложно сказать, являются ли перечисленные выше заявления свидетельством того, что Запад готов, наконец, отказаться от своего ставленника в Черногории, которым на протяжении почти трёх десятилетий был и пока является Мило Джуканович. Напомню, что в конце 2010 года под давлением ЕС Джуканович, обвиняемый в коррупции, был вынужден уйти с поста премьер-министра Черногории. Однако когда в декабре 2011-го премьер Украины Николай Азаров посетил Черногорию, он встретился не только с действующим главной правительства страны Игорем Лукшичем, но и с «рядовым парламентарием» Мило Джукановичем. Ещё через год Джуканович вернулся в премьерское кресло, и Брюссель против этого не протестовал. А в 2016-м на Западе закрыли глаза не только на откровенные фальсификации на парламентских выборах в Черногории, но и на сфабрикованное дело о «попытке государственного переворота» — по которому, кстати, Джуканович пытался отправить в тюрьму лидеров «Демократического фронта».

Как отметил сербский политический аналитик Джордже Вукадинович, если бы Джуканович хотел мирной передачи власти и тихого ухода, он бы не вел себя так, как ныне, обвиняя всех и вся — от Черногории до Москвы и Белграда — в том, что враги «хотят его головы». «Джуканович не привык делиться властью, он вообще не понимает концепцию разделения властей. И он сделает все, чтобы этого не произошло. Он будет править один или не будет править вовсе», — уверен эксперт. Какой из этих сценариев будет реализован в Черногории, покажут ближайшие недели.

 