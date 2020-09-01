На предстоящих осенью местных выборах в ряде горсоветов и облсоветов может «дебютировать» Партия Шария — объект особой ненависти украинских националистов и сторонников Майдана. Вместе с «Оппозиционной платформой — за жизнь» (ОПЗЖ) эту партию тоже могут запретить

По крайней мере, этого потребовал на днях Общественный совет при Министерстве юстиции Украины, состоящий преимущественно из представителей ультраправых партий.

«Общественный совет при Министерстве юстиции Украины рассмотрел обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине партий "Оппозиционная платформа — За жизнь" и Партии Шария. По итогу заседания совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий», — сообщило 12 августа издание "РБК-Украина".

В южных и восточных городах Украины эта партия является прямым конкурентом правящей партии «Слуга народа», а лидер партии, Анатолий Шарий, обвиняет Офис президента в организации травли и нападений на активистов партии. Серия нападений на «шариевцев» началась после митинга в Киеве в середине июня, когда активисты партии дали отпор неонацистам из «Национального корпуса».

Политтехнолог Алексей Голобуцкий полагает, что президентской партии сейчас как никогда выгоден запрет этих конкурентов. Запрет на территории Украины деятельности политсилы «ОПЗЖ» и "Партии Шария" позволит, по его мнению, «Слуге народа» вернуть поддержку избирателей на востоке и юге страны. Он отметил, что рейтинги «ОПЗЖ» и партии Шария продолжают расти на юго-востоке страны. Поэтому у «слуг народа» на местных выборах мало шансов в этих регионах, а на западе Украины президентская партия и ранее не пользовалась особой популярностью. Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Электорат «Партии Шария» сосредоточен преимущественно в крупных городах и относительно молод. Анатолий Шарий зачастую выражает мысли и идеи молодых горожан, недовольных засильем внутренних мигрантов из сельских районов, привнесших в городскую среду местечковый национализм и консерватизм. Интернет-опросы и традиционные опросы демонстрируют существенную разницу в уровне поддержки этой партии, что связано с феноменом популярности Анатолия Шария, в первую очередь именно как интернет-блогера, критиковавшего, как Порошенко, так и Зеленского.

Социологический опрос, проведенный компанией "Роботизированные телесистемы" с 13 по 16 августа и презентованный в агентстве "Интерфакс-Украина" 18 августа, показал, что у новой партии есть шансы на прохождение в парламент — она набирает 5,5%.

В отдельных регионах (юг и восток) она набирает больше, но на западной Украине у нее практически нет сторонников. По данным опроса «Информатора» от 24 августа, на выборах в горсовет Днепра ей уже готовы отдать свои голоса 14% избирателей. В Харькове, по данным опроса «Интер-акции» — 5,2%. В Одессе, по данным разных опросов, — от 5 до 6%. В Мариуполе — 6%. Немного не дотягивает пока «Партия Шария» до проходного барьера в Киеве — там у нее результат 4,7%.

Политолог Владимир Фесенко считает, что электорат Анатолия Шария — это бывшие сторонники Антимайдана. «Анатолий Шарий очень быстро сумел конвертировать медиауспех в политическую партию. Не знаю, сам он это придумал или кто-то подсказал. Но думаю, Шарий человек амбициозный и у него очень хорошо развита интуиция, поскольку, оказавшись в некой ссылке, он решил использовать новый медийный канал для профессиональной деятельности. Что касается его избирателей, то надо учитывать, что еще в 2014-2015 годах «Партия регионов» в силу различных причин потеряла значительную часть своего электората. Он попросту оказался бесхозным. Часть этого электората тогда забрал «Оппозиционный блок». А значительная часть бывших сторонников Партии регионов, в том числе и те, кто категорически не приняли новую «майданную» власть, симпатизировали сепаратистам, не участвовали в выборах, поскольку не знали, кого поддерживать. Именно эта часть электората оказалась «бесхозной». Именно ее и забрал харизматичный журналист с «антимайданными» позициями, который сразу начал открыто «мочить» Порошенко», — говорит политолог.

В прошлом году вновь созданная политсила попробовала свои силы на парламентских выборах, но в Верховную Раду не прошла, получив поддержку 2,23% избирателей. Однако и этот результат удивил многих политических экспертов: учитывая, что партия была создана с нуля незадолго до выборов и не имела серьезной медиаподдержки.

Сейчас, по данным большинства опросов, "Партия Шария" могла бы преодолеть 5%-ный барьер и обходит в рейтинге партий «Голос» и «Свободу».

Украинские политологи объясняют рост популярности «Партии Шария» существующим в обществе запросом на обновление украинского политикума. Также они отмечают, что этот политических проект, как губка, впитывает многих разочарованных другими политическими силами, в том числе «Слугой народа» и президентом Владимиром Зеленским.

Политолог Андрей Золотарев отмечает также некую схожесть между Владимиром Зеленским до президентских выборов и Анатолием Шарием в плане риторики.

«Шарий придерживается повестки дня раннего Зеленского, она по-прежнему востребована. И, если сначала над партией посмеивались, то сейчас начинают жестко противодействовать ей, почувствовав конкурента. А Партия Шария является конкурентом, неудобным для многих, например, для Труханова с его партией "Доверяй делам" или для "Слуги народа"… Избиратель Шария видит в нем человека, срывающего со всех маски, и правдоруба. И, пройдя в Раду, партия может оказаться нарушителем традиционных правил игры в Украине — закулисных торгов и договорняков. Она может оказаться весьма активной и заметной. Вспомните хотя бы роль Шария в развенчании Порошенко: Бигус, Шарий и Дубинский — это три человека, нанесшие мощнейший удар по Порошенко и поломавшие ход его избирательной кампании», — говорит Золотарёв.

Вместе с тем политолог отмечает, что в случае прохождения этой партии в парламент, ей там придется нелегко, так как она станет объектом для травли со стороны националистов. «С распростертыми объятиями Шария в Раде никто не ждёт. Если его партия войдет в Раду, будет колоссальный хайп, а патриотические силы будут навешивать ярлыки, называя его "пророссийским пропагандистом". Шарию, как и раннему Зеленскому, важно показать: "Мы — не они", причем показать на деле, своим политическим поведением, конкретными голосованиями. Тогда у партии будет перспектива», — считает политолог. Переплюнул Порошенко. Шарий обвинил Зеленского в заказе убийства © Facebook, Анатолий Шарий

Однако политолог Александр Кочетков полагает, что в случае прохождения «Партии Шария» в парламент политического шоу там станет больше, но относительно возможности реальных политических изменений политолог достаточно скептичен, опасаясь, что партия просто повторит путь «Слуг народа».

«Если вернется в парламент Ляшко, а к нему добавится еще и Шарий, мы будем наблюдать более грандиозное шоу в Раде. Но оно не будет иметь никакого отношения к практическим действиям — новых депутатов всегда сразу начинают втягивать в договоренности, лоббирование законов взамен на денежное вознаграждение.

Партия Шария, конечно же, может использовать трибуну парламента для донесения своих идей, может блокировать трибуну, но это ни на что не повлияет. Она все равно будет искать денег и постепенно станет "конструктивной". Не исключена и коалиция со «слугами», — говорит политолог.

Минюст Украины отреагировал на призывы запретить ОПЗЖ и Партию Шария © REUTERS, Gleb Garanich Анатолий Онисюк из аналитического центра Democracy House считает, что у "Партии Шария" есть шансы занять свою нишу в парламенте и местных советах ряда регионов, но массовой эта партия не сможет стать. По его мнению, избиратели Шария — та же социальная прослойка (образованный средний класс), что и избиратели партии «Голос», только с диаметрально противоположными взглядами. Одним из основных недостатков продвижения этой партии он считает привязанность к одному человеку. «Растущая популярность Партии Шария — следствие спроса на несистемных политиков. Никакого феномена тут нет. Этот политический проект, как и многие другие, опирается на одного человека, сложно навскидку назвать хотя бы трёх других членов Партии Шария», — считает Онисюк.

В целом же у новой политической силы есть все шансы попасть сначала в местные советы, а затем преодолеть проходной барьер на парламентских выборах. Вполне возможно, что власти пойдут на запрет ОПЗЖ и «Партии Шария» как раз накануне выборов. В таком случае «протестные избиратели», скорее всего, выборы просто проигнорируют. Если же «Партии Шария» все-таки удастся получить ряд депутатских мест, она столкнется с еще большим давлением со стороны власти и националистов с целью «приручить» новую политсилу и заставить ее двигаться по курсу, намеченному еще Евромайданом.