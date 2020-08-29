Украина остановила подготовку и проведение всех официальных встреч с Белоруссией в связи с напряженной ситуацией в соседней стране. Это подтвердил в пятницу глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом разрыв экономических связей грозит большими проблемами для Украины

«В нормальные времена у нас было множество официальных контактов на всех уровнях — министерств, государственных агентств. Это была нормальная практика… Мы все эти контакты ставим на паузу до стабилизации ситуации в Беларуси», — сказал министр.

Он подчеркнул, что это также включает процесс подготовки к Форуму регионов, участие в котором должен был принять президент Владимир Зеленский. В то же время Кулеба заверил, что о разрыве отношений с Белоруссией речь пока не идет.

Стоит напомнить, что во время Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, который состоялся в октябре прошлого года в Житомире, были подписаны 2 межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве. На этом форуме были заключены контракты на сумму свыше полумиллиона долларов, в 2018 году цифра была в пять раз скромнее. Украина против Белоруссии: приостановка отношений и другие виды подрывной работы © sb.by

Отдельно Кулеба прокомментировал возможность введения Украиной новых санкций в отношении Беларуси. Он напомнил, что Украина поддерживает политику и подход ЕС по этому поводу.

«Когда мы увидим соответствующее санкционные решения ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения», — сказал министр.

Как завязался транзитный узел

Белоруссия оказалась единственной страной в регионе, которая получает целый ряд выгод от войны на востоке Украины и от российско-украинского конфликта в целом.

Уход России с украинского рынка предоставил Минску возможность занять эту нишу и извлечь значительную экономическую выгоду из кризиса в отношениях Москвы и Киева. Официальный Минск, курирующий все внешнеэкономические проекты, сумел с пользой для себя развить торгово-экономические отношения с Украиной.

С начала конфликта на Украине сильно выросла роль Белоруссии как транзитного коридора. После того как Россия и Украина прекратили авиасообщение, компания «Белавиа» резко увеличила доходы, значительно расширив свои перевозки во многие украинские города. Фактически Минск стал транзитным узлом в авиасообщении между Украиной и Россией.

Белоруссия входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины, и занимает второе место среди партнеров — стран СНГ. В то время как переориентация на экономические отношения с Европой не обеспечивает Украине необходимые объемы экспорта, Минск остается важным внешнеэкономическим партнером Киева, и товарооборот между странами держится на достаточно высоком уровне.

Тем не менее, Украина решила продемонстрировать Евросоюзу свою солидарность, и в конце марта 2020 года присоединившись к европейским санкциям против Белоруссии. Несмотря на заявления о дружбе, давние торгово-экономические связи и планы по созданию совместных предприятий, Киев счел отношения с Брюсселем более приоритетными, чем с ближайшим соседом. Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Сильного взаимного переплетения экономик Белоруссии и Украины за почти 30 лет независимости так и не произошло. Экономические отношения сводятся к обычной торговле, инвестиций практически нет, как нет и взаимных финансовых потоков, то есть «быстрых» денег.

Тем не менее, у Белоруссии с Украиной достаточно тесные экономические связи, причем сотрудничество идет в жизненно важных для Украины сферах (бензин, транзит некоторых товаров, особенно сельскохозяйственных, в Российскую Федерацию). Поэтому присоединение к санкциям — достаточно спорное решение для экономики Украины, о чем и говорили некоторые депутаты Рады, но оно прекрасно вписывается в те внешнеполитические и экономические приоритеты, которые ставит для себя Украина.

А ведь не далее, чем в октябре прошлого года, украинский президент Владимир Зеленский на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко во время Форума регионов заявлял, что торговый оборот Украины и Белоруссии должен превысить уровень $6-8 млрд в год.

Товарооборот

В 2019 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Белоруссии, по импорту — четвертое место. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 6,9% и составил $5,8 млрд. Экспорт белорусских товаров на Украину составил $4,1 млрд, импорт украинских товаров — $1,7 млрд.

Для сравнения, в 2017 году товарооборот составлял $4,6 миллиарда, а в 2016 году — $3,8 миллиарда. То есть существует стабильная тенденция ежегодного увеличения товарооборота на 16-20%.

Основу белорусского экспорта в 2019 году составили продукция нефтехимии (нефтепродукты, удобрения минеральные смешанные и азотные, газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кокс и битум нефтяные, углеводороды ациклические и др.), уголь каменный, автомобили грузовые, шины, тракторы и седельные тягачи. Вассерман сказал, что будет с Украиной и Белоруссией после выборов в США © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Из Украины импортировались соевые бобы, грузовые железнодорожные вагоны, корма, части подвижного состава, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, кукуруза, говядина свежая или охлажденная, полимеры этилена, хлеб и мучные кондитерские изделия.

Но ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции достаточно серьезно сказалась на товарообороте Украины и Белоруссии. За пять месяцев текущего года товарооборот составил $1 млрд 675 млн. Экспорт Белоруссии на Украину — $1078 млн, а экспорт Украины в Белоруссию — $597 млн.

По белорусской официальной статистике, по сравнению с аналогичным периодом за пять месяцев прошлого года, наблюдается падение товарооборота на 22,8%. Но произошло это не только из-за разрыва логистических связей — применение Украиной ограничительных мер в отношении белорусской продукции (цемента, газоблоков) также оказало негативное влияние на объем взаимной торговли.

Совместное сотрудничество

Благодаря сотрудничеству с украинскими коммерческими банками и лизинговыми компаниями сельскохозяйственные, коммунальные и промышленные предприятия Украины имеют возможность приобретать белорусскую технику и другую продукцию на льготных условиях.

На Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более чем ста компаний. Разветвленной сетью дилерских структур в регионах располагают такие флагманы экономики Белоруссии, как БелАЗ, МТЗ, МАЗ и Атлант.

В Белоруссии действует 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 117 совместных и 178 иностранных организации.

В настоящее время на Украине действует девять сборочных производств белорусской техники (тракторов — 2 производства, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, техники МАЗ, воротных систем, счетчиков электроэнергии). Кооперационные связи традиционно поддерживаются со многими промышленными компаниями Украины. Чей Брест? Как Украина и Белоруссия боролись за спорные земли © Public domain

При активном участии предприятий холдинга «Белавтодор» на Украине реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов в области дорожного строительства и текущего ремонта украинской автодорожной сети.

Отдельная категория — военно-техническое сотрудничество. В некоторых украинских ракетных комплексах используются белорусские шасси. Налаживалось и совместное производство вертолетов, для чего даже украинской компании «Мотор Сич» был продан белорусский авиаремонтный завод.

Однако, как заявлял глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Двигалев, «военно-техническое сотрудничество с Украиной не реализуется», поскольку Белоруссии важно поддерживать статус нейтральной площадки по урегулированию украинского кризиса.

То, что предприятия Госвоенпрома Белоруссии официально не торгуют с Украиной, — это правда. Как правда и то, что украинская армия в значительной степени обеспечена благодаря белорусским поставкам.

Топливо

Нефтепродукты, основа белорусского экспорта на Украину. Рост белорусских поставок дизтоплива был, прежде всего, связан с российским эмбарго на поставку дизельного топлива на Украину. Причем на первом этапе белорусские фирмы просто оформляли на себя российское топливо, которое не могло официально ввозиться на Украину.

После введения запрета произведенное на российских НПЗ топливо начало сертифицироваться в Белоруссии как ТДЭ (топливо дизельное экспортное) и отгружаться на Украину как белорусский продукт через белорусские компании. Позднее Мозырский НПЗ в значительной степени начал работать на поставки на Украину.

Предполагалось, что в 2020 году белорусские НПЗ завершат модернизацию и вслед за этим увеличат экспорт дизтоплива на 3 млн тонн. Львиную долю этого прироста Белорусская нефтяная компания планировала поставить на украинский рынок. Однако теперь очевидно, что эти планы уже вряд ли удастся реализовать.

Белорусы не смогли попасть на Украину из-за закрытия границ © sb.by

По итогам полугодия белорусы поставили на Украину 794 тыс. т, а это на 24% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Доля белорусского топлива на украинском рынке соответственно уменьшилась с 33% до 23,2%.

Тем не менее, Белоруссия остается основным источником импорта бензинов на Украину. По итогам первого полугодия доля белорусского бензина в балансе украинского рынка составляет 34% (358 тыс. т).

С конца 2019-го — начала 2020 года по причине российско-белорусских нефтяных споров между Киевом и Минском шли переговоры относительно транзита нефти через территорию Украины для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Притом переговоры успешные: через порты Черного моря и ветки нефтепроводов Украины на территорию Белоруссии пошла азербайджанская нефть.

В марте этого года «Укртранснафта» начала транзит нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» на НПЗ Белоруссии. Последний раз Белоруссия закупала нефть для Мозырского НПЗ через нефтепровод «Южный-Броды-Мозырь» в 2011 г.

Для портовой и нефтепроводной инфраструктуры Украины, пребывающей в кризисе последние несколько лет из-за падения объемов транзита, это выгодные контракты.

Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Но из-за войны в Донбассе эти шахты перешли под контроль властей самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР. Украина была вынуждена искать замену в других странах, например в США и ЮАР, еще одним поставщиком угля оказалась Россия.

Российский уголь попадает на Украину через Белоруссию, которая сама его не добывает. Как следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии, экспорт начался в конце 2018 года, и в январе-сентябре 2019 года Белоруссия экспортировала на Украину 2,2 млн т, 91% всего импортированного страной угля, около 3 млн т ввезли из России, часть этого топлива Минск использует для собственных нужд.

Журналисты «Радио Свобода» предполагали, что через территорию Белоруссии на Украину и Европу уголь мог поступать с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. В 2017 году представители самопровозглашенной ЛНР заявляли, что ведут переговоры с белорусской стороной о поставках угля. Однако тогдашний вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко опроверг эту информацию. Украинский президент сравнил белорусские протесты и Майдан © пресс-служба президента Украины

Торговые войны

На самом деле Белоруссия с Украиной ведет не меньше торговых войн, чем с Россией — просто они не так широко освещаются в прессе.

Череда конфликтов началась еще при Януковиче, в 2013 году. Тогда украинцы не хотели пускать к себе дешевое белорусское топливо, белорусы отвечали дискриминацией украинских кондитерских изделий. Обе стороны защищали своих производителей, но обе этого не признавали, сыпля взаимными обвинениями.

К концу 2013 года ода эти конфликты разрешились, но в Киеве произошла смена власти. Уже в 2015-м из-за политических потрясений и плохой внешней конъюнктуры товарооборот между Белоруссией и Украиной упал на 39,7%.

Тогда камнем преткновения в торговых спорах Киева и Минска стало постановление Совмина Белоруссии, устанавливающее обязательную санитарно-гигиеническую экспертизу импортной продукции. Украинская сторона требовала отменить его как «недружественное и дискриминационное», но в итоге прекратила действие своих запретительных пошлин на белорусские товары без выполнения этого условия белорусской стороной.

Взамен Минск пообещал Киеву сохранить зону свободной торговли.

При этом Россия зону свободной торговли с Украиной остановила с 1 января 2016 года. Это, а также продовольственное эмбарго, которое Россия в 2014 году объявила в ответ на европейские санкции, неожиданно подтолкнуло развитие «серых» торговых связей Белоруссии с Украиной.

Контрабанда европейских товаров стала для Белоруссии элементом экономики. После подписания Украиной и Молдавией договоров о Евроассоциации, российские власти запретили поставки фруктов и овощей из этих стран. И моментально их «фруктово-овощной» экспорт в Белоруссию вырос в 28 раз.

Как заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в 2017 году, «Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России».

В мае 2018 года два белорусских предприятия попали под экономические санкции и другие ограничительные меры Украины и были ограничены в проведении торговых операций. Это оказались первые подобные меры против именно белорусских компаний. «Мы не хотим второй Украины»: Самодуров о символической поддержке Белоруссии Западом © Facebook, Вадим Самодуров

Указ о введении санкций против белорусских предприятий «Мир пива» (Минск) и «Мозырский спиртоводочный завод» (Гомельская обл.) подписал президент Украины Петр Порошенко. «Мир пива» ограничили в торговых операциях на территории Украины на 3 года, «Мозырский спиртоводочный завод» — на 1 год.

Ассоциация «Укрцемент» в 2017 году неоднократно обвиняла Белорусию в поставках продукции по заниженным ценам. Дело в том, что выпуск цемента очень энергозатратен. И украинские производители указывали на то, что при производстве цемента их белорусские конкуренты используют газ, который поступает из России по договорным «политическим» ценам. А значит, конкуренция — нечестная, и надо ввести заградительные пошлины.

В июле 2018 года Украина начала антидемпинговое расследование в отношении поставок цемента из Белоруссии, а также прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Белоруссии.

Выстрел в ногу

Эксперты ожидают, что в связи с ухудшением отношений Киева и Минска могут упасть поставки нефтепродуктов на украинский рынок. Может сократиться транспортная связанность двух стран, и это при том, что после прекращения авиасообщения между Россией и Украиной компания «Белавиа» значительно расширила свои перевозки во многие украинские города.

Будут сложности с транзитом ряда белорусских товаров в европейском направлении через украинскую территорию. Например, Украина пыталась перекинуть часть белорусских перевозок на свои порты (и в этом они очень сильно конкурировали с Литвой и Латвией). Естественно, это коснется и экспорта украинских сельхозпродуктов.

Кочетков рассказал, как в будущем Белоруссии избежать «взрыва» по украинскому сценарию © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Фактически Белоруссия частично заместила ряд товаров, ранее получаемых из России. Наиболее серьезно увеличились поставки азотных удобрений (+128%). Если учесть, что аграрный сектор на Украине — это основной сектор экономики, то удобрения для нее очень важны.

Таким образом, демарш Киева против Минска кажется абсурдом и выстрелом себе в ногу. Под вопросом могут оказаться продление выгодных контрактов на транзит нефти, реализация совместных инфраструктурных проектов.

На повестке дня может встать вопрос о введении эмбарго на импорт в Белоруссию отдельных видов украинской продукции.