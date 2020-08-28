Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не удалось его свержение. Однако это не значит, что он готов ослабить давление на протестующих

В четверг, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал попытку оппозиции отозвать депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов <…> Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось — надо расшатать парламент», — заявил Лукашенко на совещании по развитию важнейших организаций Минпрома.

По словам белорусского президента, большинство депутатов — «не из слабого десятка». Кроме того, Лукашенко призвал Национальное собрание помнить, что у него есть президент, который сможет защитить депутатов всегда и без проблем.

По словам белорусского президента на депутатов начались «накаты» с требованием выходить на улицу.

«Не вышли, значит, мы вас отзовем. Ну, попробуйте», — отметил Лукашенко.

Таким образом Лукашенко дал понять: его не пугают попытки оппозиции взять под контроль законодательную власть в стране. Более того, у него для протестующих припасены другие «сюрпризы».

Армия и другие способы воздействия

Одними из самых активных протестующих в Белоруссии людей являются студенты. Что неудивительно: молодёжь всегда была двигателем протестов. Лукашенко с молодёжью настроен разговаривать.

«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог, — отметил Александр Лукашенко. — Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране. И «плясать» надо от Конституции», — заявил он на всё том же совещании. Лукашенко готов защищаться, как в Средневековье — эксперт © скриншот видео Telegram-канала «Пул первого»

При этом студентов Лукашенко назвал «будущей элитой страны». В то же время белорусский президент подчеркнул, что диалог будет лишь с теми, кто нацелен на конструктивное общение, а не с «бесчинствующими молодчиками, которые ходят по улице и кричат, что хотят диалога».

«Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет. Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», — заявил Лукашенко.

Примечательно, что белорусский президент поставил студентов перед выбором: либо учиться и участвовать в конструктивном диалоге с властью, или принять участие в студенческой забастовке, столкнувшись с довольно серьёзной для многих молодых людей проблемой.

«Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий. А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что это не произвол, а то, что предусмотрено законами Белоруссии — либо учись и пользуйся отсрочкой от призыва, либо — добро пожаловать в армию РБ.

При этом, по словам президента Белоруссии, над страной нависла угроза если не военного вторжения, то утраты целостности.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — отметил Лукашенко.

В целом ряд заявлений Лукашенко, сделанных 27 августа, свидетельствует, что белорусский президент чувствует себя еще уверенней, чем несколько дней назад. И для того есть весомая причина. Лукашенко почувствовал поддержку. Путин: Белоруссия — самая близкая для России страна © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Слова российского президента

Поздно вечером 26 августа президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту канала «Россия 24» Сергею Брилёву. Львиная доля интервью была посвящена ситуации в Белоруссии.

Ряд заявлений Путина свидетельствует о том, что белорусское руководство может положиться на Россию по ряду серьёзных вопросов.

«Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей», — начал Путин разговор о Белоруссии.

Он заявил, что сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе Лукашенко.

При этом пока необходимости применения сил из РФ в Белоруссии нет. Тем не менее они могут быть использованы. Но лишь в исключительных случаях.

«Он (резерв силовиков. — Ред.) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — подчеркнул Путин.

Что касается неоднократно звучавших слов Лукашенко о том, что для безопасности Белоруссии существуют внешние угрозы, то интервью Путина свидетельствует: Россия готова помочь РБ и в этом случае. Путин заявил, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Нет необходимости что-то скрывать, есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства — члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано», — отметил Путин.

При этом он заявил, что РФ гарантирует РБ исполнить свои обязательства при необходимости, хотя Россия и исходит из того, что все проблемы Белоруссии будут решаться мирным путём.

Также Путин отметил, что, по его мнению, силовики Белоруссии ведут себя довольно сдержанно.

«Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы (республики. — Ред.) ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», — отметил он.

При этом Путин отметил, что Лукашенко готов рассмотреть возможность конституционной реформы и принятия новой Конституции, а также проведения новых выборов — и парламентских, и президентских — на основе новой Конституции.

«Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить», — подчеркнул российский президент.

У наблюдателей в Белоруссии слова Путина восприняли как поддержку властей республики.

«Очень взвешенная позиция у президента Путина. Силовая помощь в случае необходимости будет предоставлена — чтобы экстремисты внутри страны и внешние игроки не испытывали иллюзий. Действия силовиков сдержанны. Координационный совет оппозиции неконституционен. Все перемены только в рамках правового поля, через изменение Конституции и новые выборы после этого. В целом — совпадает с позицией белорусских властей», — отметил политолог Алексей Дзермант.

Судя по словам Лукашенко, он тоже уверен: у него появился крепкий тыл. А это значит, что позиция белорусского президента в противостоянии с оппозицией усилилась.