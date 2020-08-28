В четверг, 27 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал попытку оппозиции отозвать депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.
«Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов <…> Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось — надо расшатать парламент», — заявил Лукашенко на совещании по развитию важнейших организаций Минпрома.
По словам белорусского президента, большинство депутатов — «не из слабого десятка». Кроме того, Лукашенко призвал Национальное собрание помнить, что у него есть президент, который сможет защитить депутатов всегда и без проблем.
По словам белорусского президента на депутатов начались «накаты» с требованием выходить на улицу.
«Не вышли, значит, мы вас отзовем. Ну, попробуйте», — отметил Лукашенко.
Таким образом Лукашенко дал понять: его не пугают попытки оппозиции взять под контроль законодательную власть в стране. Более того, у него для протестующих припасены другие «сюрпризы».
Армия и другие способы воздействия
Одними из самых активных протестующих в Белоруссии людей являются студенты. Что неудивительно: молодёжь всегда была двигателем протестов. Лукашенко с молодёжью настроен разговаривать.
«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог, — отметил Александр Лукашенко. — Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране. И «плясать» надо от Конституции», — заявил он на всё том же совещании.
При этом студентов Лукашенко назвал «будущей элитой страны». В то же время белорусский президент подчеркнул, что диалог будет лишь с теми, кто нацелен на конструктивное общение, а не с «бесчинствующими молодчиками, которые ходят по улице и кричат, что хотят диалога».
«Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет. Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», — заявил Лукашенко.
Примечательно, что белорусский президент поставил студентов перед выбором: либо учиться и участвовать в конструктивном диалоге с властью, или принять участие в студенческой забастовке, столкнувшись с довольно серьёзной для многих молодых людей проблемой.
«Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий. А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что это не произвол, а то, что предусмотрено законами Белоруссии — либо учись и пользуйся отсрочкой от призыва, либо — добро пожаловать в армию РБ.
При этом, по словам президента Белоруссии, над страной нависла угроза если не военного вторжения, то утраты целостности.
«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — отметил Лукашенко.
В целом ряд заявлений Лукашенко, сделанных 27 августа, свидетельствует, что белорусский президент чувствует себя еще уверенней, чем несколько дней назад. И для того есть весомая причина. Лукашенко почувствовал поддержку.
Слова российского президента
Поздно вечером 26 августа президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту канала «Россия 24» Сергею Брилёву. Львиная доля интервью была посвящена ситуации в Белоруссии.
Ряд заявлений Путина свидетельствует о том, что белорусское руководство может положиться на Россию по ряду серьёзных вопросов.
«Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей», — начал Путин разговор о Белоруссии.
Он заявил, что сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе Лукашенко.
При этом пока необходимости применения сил из РФ в Белоруссии нет. Тем не менее они могут быть использованы. Но лишь в исключительных случаях.
«Он (резерв силовиков. — Ред.) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — подчеркнул Путин.
Что касается неоднократно звучавших слов Лукашенко о том, что для безопасности Белоруссии существуют внешние угрозы, то интервью Путина свидетельствует: Россия готова помочь РБ и в этом случае.
«Нет необходимости что-то скрывать, есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства — члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано», — отметил Путин.
При этом он заявил, что РФ гарантирует РБ исполнить свои обязательства при необходимости, хотя Россия и исходит из того, что все проблемы Белоруссии будут решаться мирным путём.
Также Путин отметил, что, по его мнению, силовики Белоруссии ведут себя довольно сдержанно.
«Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы (республики. — Ред.) ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», — отметил он.
При этом Путин отметил, что Лукашенко готов рассмотреть возможность конституционной реформы и принятия новой Конституции, а также проведения новых выборов — и парламентских, и президентских — на основе новой Конституции.
«Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить», — подчеркнул российский президент.
У наблюдателей в Белоруссии слова Путина восприняли как поддержку властей республики.
«Очень взвешенная позиция у президента Путина. Силовая помощь в случае необходимости будет предоставлена — чтобы экстремисты внутри страны и внешние игроки не испытывали иллюзий. Действия силовиков сдержанны. Координационный совет оппозиции неконституционен. Все перемены только в рамках правового поля, через изменение Конституции и новые выборы после этого. В целом — совпадает с позицией белорусских властей», — отметил политолог Алексей Дзермант.
Судя по словам Лукашенко, он тоже уверен: у него появился крепкий тыл. А это значит, что позиция белорусского президента в противостоянии с оппозицией усилилась.