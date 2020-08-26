Республиканцы прикладывают максимум усилий, чтобы убедить избирателей проголосовать за переизбрание Дональда Трампа. В ход идут аргументы, что демократ Джо Байден в случае победы на выборах втянет США в кровопролитные войны, либо вообще скончается раньше дня инаугурации - 20 января 2021 года

В США продолжается партийный съезд республиканцев. Благодаря тому, что демократы провели свой съезд на неделю раньше, они проанализировали ошибки оппонентов и, исходя из этого, скорректировали свою тактику. Президентская гонка в США: Демократы сделали свой выбор, но не сказали главного © REUTERS, Carlos Barria

Лучше Трампа президента вам точно не найти

«Я не хочу тратить это драгоценное время, чтобы нападать на противоположную сторону, потому что, как мы видели на прошлой неделе, подобные разговоры служат лишь тому, чтобы разделить страну ещё больше», — сказала супруга американского лидера Меланья Трамп, выступление которой стало центральным событием второго дня съезда.

Она затронула самые актуальные внутриполитические вопросы. Что касается протестов против расовой дискриминации и полицейского беспредела, первая леди призвала соотечественников остановить насилие и грабежи, которые совершаются под предлогом восстановления справедливости.

«Это тяжёлая правда, что мы не можем гордиться частью нашей истории (временами рабства и расовой дискриминации. — Ред.). Я призываю людей сфокусироваться на нашем будущем, при этом извлекая уроки из нашего прошлого. Мы должны помнить, что сегодня мы все — одно сообщество, состоящее из множества рас, религий и этнических групп», — заявила Меланья Трамп.

Она выразила соболезнования людям, чьи родные скончались от коронавируса, и поблагодарила медработников, которые продолжают бороться за жизни пациентов.

«Я знаю, что многие люди обеспокоены, некоторые чувствуют себя беспомощными. Я хочу, чтобы вы знали — администрация моего мужа не прекратит бороться, пока у нас не будет эффективного лечения или вакцины, которая будет доступна всем. Дональд не будет знать покоя, пока он не сделает всё возможное, чтобы позаботиться обо всех, кто пострадал из-за этой ужасной пандемии», — заверила Меланья.

Конечно, она не могла не сказать о личных качествах главы государства — «он искренний человек, который любит свою страну и её народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше».

О профессиональных достижениях Трампа рассказал в своём видеопослании из Иерусалима госсекретарь США Майкл Помпео.

«Трамп реализовал дерзкие инициативы практически во всех частях света. Америка защищена лучше, поскольку президент Трамп претворил в жизнь свою концепцию «Америка — на первом месте». Это, возможно, и не сделало его самым популярным человеком в любой столице другой страны. Однако это сработало в интересах американцев», — заявил глава Госдепартамента.

По его словам, к заслугам нынешнего президента на внешнеполитической арене можно отнести разгром запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство», сдерживание предполагаемых вылазок Ирана за рубежом, «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта (которую, впрочем, Палестина отвергла сразу), прекращение ядерных испытаний и испытаний ракет большой дальности на Корейском полуострове. Кроме того, как сказал Помпео, благодаря Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула «вредный» договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный между СССР и США в 1987 году.

«Впервые признано то, о чём говорила все время Россия и что безмолвно проглотили союзники США по НАТО: Договор о ракетах средней и меньшей дальности мешал американцам, поскольку не позволял добиться одностороннего военного преимущества над Россией (а как иначе можно сдержать «агрессию»?)», — написал на своей странице в Facebook председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв.

Отдельное внимание госсекретарь уделил противостоянию с Китаем: «Трамп обнажил агрессию Коммунистической партии Китая. Президент привлёк Китай к ответственности за укрывательство китайского вируса, распространение им смерти и экономического разрушения в Америке и во всем мире. И он (Трамп. — Ред.) не остановится, пока справедливость не восторжествует. Вашингтон будет добиваться того, чтобы шпионы Коммунистической партии Китая, выдающие себя за дипломатов в Америке, были заключены в тюрьму или высланы на родину». Битва за Белый дом началась: с чем Трамп идёт на второй срок © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

Поскольку в экономических вопросах избиратели больше доверяют Трампу, чем кандидату от демократов Джо Байдену, Помпео подчеркнул, что нынешняя администрация пересмотрела торговые договорённости с Пекином, которые ранее пробили дыру в американской экономике.

К выступлению госсекретаря было приковано внимание демократов, но не из-за того, что именно он скажет, а из-за самого факта его участия в съезде.

Накануне председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгел напомнил, что докладная записка, подготовленная в декабре 2019 года аппаратом юрисконсульта Госдепартамента, запрещает политическим назначенцам, включая Помпео, заниматься агитационной деятельностью, вести политическую деятельность вместе с партийным кандидатом, политической партией или партийной политической группой, заниматься партийной политической деятельностью за рубежом.

В документе говорится, что утверждаемые Сенатом назначенцы президента не могут даже присутствовать на съезде политической партии или относящемся к нему мероприятии. По словам директора по коммуникациям предвыборного штаба демократов Кейт Бедингфилд, американские дипломаты представляют страну, а не партию, в то время как Помпео открыто использует свою должность для политических целей и тем самым вредит работе дипломатов.

В ответ на эту критику один из сотрудников Госдепартамента пояснил, что госсекретарь будет выступать на съезде в личном качестве, поэтому никакие ресурсы внешнеполитического ведомства, в том числе финансовые, не будут задействованы, его штат не участвует ни в подготовке тезисов, ни в организации выступления.

Как известно, на войне все средства хороши. Политическая война — не исключение. Как сообщил телеканал CNN, комитет American Bridge, выступающий в поддержку Демократической партии, заказал на период проведения съезда республиканцев показ в интернете и на телевидении роликов, в которых с критикой Трампа выступает его бывший адвокат Майкл Коэн, в декабре 2018 года приговорённый к трём годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.

В этих роликах Коэн будет говорить, что нельзя верить ни единому слову президента.

Страшные последствия президентства Байдена

В отличие от Меланьи Трамп, некоторые республиканцы не могли оставить без внимания Джо Байдена.

«Президент Трамп — первый за целое поколение президент, который стремится завершить войны, вместо того чтобы начинать новые. Сравните это с чудовищным послужным списком Джозефа Байдена, который постоянно призывает к новым войнам. Джозеф Байден проголосовал за начало войны в Ираке, которую президент Трамп давно уже называет «худшей геополитической ошибкой нашего поколения». Я боюсь, что Байден вновь выберет войну. Он поддержал войны в Сербии, Сирии, Ливии. Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги. Президент Трамп же вернёт наших героев домой. Если вы ненавидите войну так же, как я, вы должны поддержать президента Трампа, чтобы он был переизбран ещё на один срок», — заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который в 2018 году лично передал в Администрацию президента РФ письмо от Трампа о важности дальнейшего сотрудничества двух стран. Выиграл битву, но рискует проиграть войну. С какими трудностями столкнётся кандидат в президенты США Джо Байден © REUTERS, Democratic National Convention/Pool via REUTERS

Трамп в отличие от своего предшественника Барака Обамы не инициировал ни одной военной интервенции, но это не означает, что армия США бездействует. Как рассказал в интервью газете Global Times китайский военный эксперт на условиях анонимности, 25 августа в районе проведения боевых учений Народно-освободительной армии Китая в акватории КНР появился американский самолёт-разведчик U-2 и стал живой мишенью, если бы его нечаянно сбили, ВС США не смогли бы предъявить Пекину никаких претензий.

«США создают напряжённую ситуацию в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Жёлтом морях, а также в Тайваньском проливе, посылая туда корабли и военные самолёты. В итоге возрастает опасность возникновения случайных конфликтов. Соединённые Штаты должны морально подготовиться к тому, что у них будут тонуть корабли, исчезать самолёты, а солдат захоронят на чужбине», — сказал он.

Вице-губернатор Северной Каролины Дэн Форест на агитационной встрече с избирателями одного из населённых пунктов своего штата предупредил о другой опасности победы демократов: «Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединённых Штатов? Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации президента. — Ред.), поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис — самый левацкий кандидат. Это не смешно».

На сегодняшний день самый пожилой на момент вступления в должность президент США — Дональд Трамп, ему в день инаугурации в 2017 году было 70 лет. В случае победы на предстоящих выборах Байден отберёт у него это звание — бывшему вице-президенту 20 ноября исполнится 78 лет. Если он по каким-либо причинам не сможет исполнять президентские обязанности до конца 4-летнего срока, то во главе страны, согласно Конституции, встанет вице-президент, то есть Камала Харрис.

Выбор сенатора от Калифорнии в качестве напарницы Байдена был ожидаем с точки зрения символизма — женщина, да ещё и темнокожая, но был удивительным с политической точки зрения, поскольку она вышла из внутрипартийных праймериз из-за низких рейтингов, к тому же больше 10 лет она работала прокурором, и этот факт может отпугнуть часть электората на фоне продолжающихся в стране протестов против полицейских.

Партийные мероприятия республиканцев будут продолжаться ещё один день, после чего можно будет сделать вывод, сыграла ли ставка Трампа на личное активное участие в предвыборной кампании. Байден, хоть и присутствовал на съезде своей партии виртуально, смог увеличить свои рейтинги: как показал опрос ABC News / Ipsos, если до съезда количество респондентов, которые негативно отзывались о бывшем вице-президенте, было на 2% больше тех, кто говорил позитивно, то после съезда противников стало на 3% меньше, чем сторонников; к тому же с 29% до 38% выросло число избирателей, кто будет голосовать за Байдена как за политика, а не как за альтернативу Трампу.

После новости, прозвучавшей на любимом телеканале Трампа Fox News, о том, что более 20 бывших законодателей-республиканцев намерены поддержать Байдена, телеканал NBC со ссылкой на бывшего главу аппарата сотрудников Министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора сообщил, что в политическое объединение республиканцев, которое выступает против переизбрания Трампа, войдут двое действующих сотрудника Белого дома.

Преимущество Байдена над Трампом по-прежнему составляет 7,6%. Но это ещё ничего не значит, как показал пример Хиллари Клинтон, которой в 2016 году опросы давали неоспоримое преимущество. На всякий случай она дала совет Байдену — не признавать сразу проигрыш, если таковой случится. Сама она признала победу Трампа на следующий день после выборов.