По состоянию на 12:30 26 августа в мире зарегистрировали свыше 23,9 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 819,6 тыс. человек, 15,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,7 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 178,5 тыс. человек, больше 2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,6 млн жителей, свыше 116,5 тыс. человек скончались, больше 3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,2 млн случаев заражения, 59,4 тыс. смертей, 2,4 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 970,8 тыс. (плюс 4676 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 683 человек (плюс 115 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 786 тыс. больных.

Несмотря на большое количество заболевших, власти не собираются сдвигать дату начала учебного года в школах. Дети начнут учиться традиционно — 1 сентября. При этом, по мнению Геннадия Онищенко, главной угрозой для учеников станет не коронавирус, а новые штаммы гриппа.

В Госдуме заявили, что дистанционное образование в перспективе не сможет вытеснить традиционное. Электронное обучение будет развиваться и удешевляться, а так называемое человеческое образование будет становиться все более ценным и дорогим. Дистант, к которому школы и университеты прибегли из-за пандемии, пока не зарекомендовал себя, а резкий переход на него сказался на качестве образования в целом.

Раскрылось еще одно неожиданное последствие пандемии коронавируса. Россиянки, отдыхавшие этим летом в Крыму, массово забеременели. Число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове россиянок выросло на 28,5%. Рост беременности демографы объясняют ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, а также возросшим потоком туристов на отечественные курорты.

Минздрав зарегистрировал еще одну форму вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи — в форме порошка. Центр уже получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины. В исследовании будут задействованы 40 тыс. добровольцев.

В московские клиники вакцина Центра Гамалеи поступит до 3 сентября. Сейчас готовы 30 тыс. доз вакцины, а также 10 тыс. доз плацебо.

Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает план введения карантинных ограничений при второй волне коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. По его словам, власти города ожидают рекомендаций Роспотребнадзора, при каком значении распространения заболевания и наличия свободных коек вводить те или иные запреты.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что его ведомство запретило требовать с родителей школьников деньги на закупку защитных и антисептических средств.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября выделить из бюджета средства медицинским организациям на расходы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» испытают еще раз. При этом препарат проверят на себе две тысячи мексиканцев. Разрешение на проведение пострегистрационного тестирования выдал Минздрав. Кроме этого ведомство разрешило применение препарата в виде порошка для приготовления раствора. Гражданский оборот вакцины может начаться уже 15-20 сентября.

Коронавирус и Украина

Украинские медики за сутки зафиксировали 1670 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений заболевания умерли 36 человек, 584 пациента выздоровели.

Больше всего зарегистрированных случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Одесской области — 186, Тернопольской — 181, Харьковской — 177 и Львовской — 171.

С начала эпидемии на Украине число заразившихся коронавирусом достигло 110 085, их них — 2354 летальных случая, 53 454 пациента преодолели болезнь. За это время медики провели 1 452 006 исследований методом ПЦР, 7,5% которых оказались положительными.

Коронавирусом заболели почти 11 тысяч украинских медиков, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в среду.

Девятнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 594 человека.

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она заразилась коронавирусом, заболевание протекает у Тимошенко в тяжелой форме.

Все депутаты «Батькивщины», которые контактировали с лидером фракции Тимошенко, сдадут тесты на коронавирус, сообщил заместитель главы партии Сергей Власенко.

Коронавирус. Закарпатские чиновники одевали медиков в некачественные костюмы и маски-фальсификаты © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Ринат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием расследовать заражение четырех сотрудников украинского научно-исследовательского противочумного института имени Ильи Мечникова в Одессе коронавирусом, который они изучали.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во вторник с раввинами страны и призвал их избежать массового скопления людей в Умани во время празднования иудейского Нового года (Рош га-Шана).

Правительство Украины намерено продлить в стране карантин до 1 ноября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Ситуация в мире

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал слухами информацию о том, что в ближайшие шесть месяцев он уйдет в отставку из-за ухудшения здоровья после перенесенного COVID-19. В мае Би-би-си сообщала, что у Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение.

В Испании заявили о начале второй волны COVID-19. В нескольких регионах зафиксирован резкий подъем заболеваемости. Если раньше инфекцию переносили в основном пожилые люди, то сейчас болеет все население. Врачи уточняют, что вирус ослаб и болезнь стала проходить легче.

Врачи назвали последствия для детей, переболевших коронавирусом. Чаще всего это долгосрочные симптомы, такие как головные боли, одышка, кашель и нарушение пищеварения. При этом у многих несовершеннолетних коронавирус протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует новые случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Однако специалисты уверены: явление не станет регулярным. Пока что новых случаев повторного заражения насчитывается один на 23 миллиона.



