По состоянию на 12:30 21 августа в мире зарегистрировали свыше 22,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 793,8 тыс. человек, 14,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,5 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 174,2 тыс. человек, больше 1,9 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,5 млн жителей, свыше 112,3 тыс. человек скончались, больше 2,8 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,9 млн случаев заражения, 54,8 тыс. смертей, 2,1 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Перу, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 942 тыс. (плюс 4785 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 099 человек (плюс 110 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 755 тыс. человек.

В «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом осталось 12 регионов России, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Это Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Алтайский край, а также Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская и Курганская области.

В Подмосковье с 24 августа отменят режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Выходить на улицу без срочной необходимости им запретили еще в конце марта.

С 20 августа международные рейсы откроются еще из трех городов России. Раньше вылететь за рубеж можно было только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. С этого дня международные рейсы разрешены также из аэропортов Казани, Калининграда и Новосибирска.

В России заработал проект поддержки внутреннего туризма. Туристы, которые будут путешествовать по стране с сентября по декабрь, смогут вернуть часть денег. Несмотря на это, отмечается невысокий спрос на полеты внутри страны. В связи с этим цены на авиабилеты по российским направлениям снизились практически в два раза.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ближайшее время намерен обратиться в правительство РФ с просьбой повторить социальные выплаты. В частности, речь идет о пособиях на детей. По мнению Титова, такая форма поддержки населения стимулирует спрос на потребительском рынке и дает толчок отечественной экономике.

Если у школьника в Москве диагностируют коронавирусную инфекцию, то классы в школе будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.

Российский Центр им. Гамалеи опубликовал список противопоказаний к использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена для беременных женщин и лиц младше 18 лет.

У каждой пробирки вакцины от коронавируса будет свой QR-код, применение вакцины будет «жесточайше контролироваться» через приложение, сообщили в центре.

Третий этап испытаний вакцины начнется на следующей неделе, на 40 тыс. человек. Исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.

Украина и коронавирус

Число случаев заражения коронавирусом на Украине с начала пандемии превысило 100,6 тысячи. За минувшие сутки заразились еще 2,1 тысячи человек.

Наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Последние несколько недель ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается, растет количество заразившихся. Накануне в стране впервые было выявлено более 2 000 инфицированных за день.

Более 40 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 507 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели Covid-19.

«Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице», — сказал рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

На Украине есть несколько предприятий, готовых массово производить вакцины от коронавируса, ведутся переговоры со странами-разработчиками, сказал Зеленский.

Египет обяжет туристов сдавать тест на коронавирус © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Словения решила внести Украину в список государств «красной зоны». Это значит, что все граждане, въезжающие в страну из Украины, должны будут 14 дней провести на карантине.

Ситуация в мире

Сингапурские биологи подтвердили, что недавние вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона могла вызвать зараженная замороженная еда. Как выяснилось, частицы коронавируса могут выживать в условиях транспортировки и хранения замороженной и свежей еды. В проведенных опытах они оставались жизнеспособными до трех недель.

В Европе вновь начали увеличиваться темпы распространения коронавируса. В Германии, Франции, Италии и Испании зафиксированы максимальные показатели суточного прироста больных за последние месяцы. Так, в Германии зарегистрировано 1707 новых случаев коронавируса, во Франции — 3700.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Европа может бороться с вирусом без полной изоляции. В организации объяснили это тем, что власти лучше подготовлены и в последние месяцы получили знания о том, как справляться с болезнью и ее распространением.

Россия направит в Мексику до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал НИЦ имени Н.Ф.Гамалеи.

Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань поздравил Россию с завершением регистрации вакцины, дал высокую оценку препарату и выразил уверенность в его безопасности.