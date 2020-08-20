В Украине на этой неделе активное продолжение получила история с так называемыми «вагнеровцами»: часть СМИ раскручивают версию о предательстве в окружении Зеленского, а именно главы Офиса президента Андрея Ермака, якобы помешавшего спецоперации СБУ

При этом целью операции, по сообщениям СМИ и постам в соцсетях, являлось задержание российских военнослужащих. В то же время сами представители украинских спецслужб отрицают наличие спецоперации как таковой. Украина.ру разбиралась в этой запутанной истории.

СБУ все отрицает

Так, в СБУ назвали срыв операции по «ЧВК Вагнера» фейком, подчеркнув, что ни один сотрудник ведомства не принимал участия в переговорах с вербовщиком, фигурировавшим ранее на аудиозаписях.

«Данные относительно участия СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком. А его первоисточником, акцентируем, более недели тому назад было именно российское издание», — говорилось на официальном сайте СБУ. «Операция военной разведки Украины вошла бы во все учебники мира». Эксперты о новых деталях задержания "ЧВК" в Минске © Кадр оперативного видео

В схожем ключе высказалась и Служба внешней разведки Украины, которая также кивала на «руку Москвы». В ее версии история с «группой Вагнера в Белоруссии» была затеяна Россией для обвинения в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории республики, вовлечения Украины в международный скандал и подрыва ее авторитета. Кроме того, украинская СВР выразила уверенность, что еще одной целью данной истории была дискредитация властей Украины для снижения ее рейтингов накануне местных выборов.

Как развивалась история с российскими чевекашниками в Белоруссии. Странное поведение Лукашенко

Напомним читателям, как развивалась ситуация. 29 июля КГБ Белоруссии сообщил о задержании в санатории под Минском 32 «иностранных наемников», еще одного члена их группы раскрыли и арестовали на юге страны. Все они оказались гражданами РФ, и изначально их приняли за членов небезызвестной "ЧВК Вагнера". Россияне прибыли в Минск в ночь на 25 июля и должны были выехать в тот же день, но задержались до 27-го. Спецслужбы РБ на полном серьезе утверждали, что пойманная группа — часть из 200 людей, прибывших в страну для дестабилизации общественно-политической ситуации. Следственный комитет Белоруссии объявил всем подозрения в подготовке к массовым беспорядкам.

Президент Александр Лукашенко разразился гневным комментарием в адрес России.

«Смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал Лукашенко. Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Вечером 30 июля посольство России в Белоруссии выяснило, кем же задержанные были на самом деле. По словам российского посла Дмитрия Мезенцева, все они летели через Белоруссию транзитом в третью страну, где им предстояло заниматься охранной деятельностью. Следующим пунктом назначения россиян должен был стать Стамбул. Задержку в Белоруссии дипломат объяснил тем, что они опоздали на транзитный рейс и были вынуждены дожидаться следующего. МИД России подчеркнул, что перевозкой охранников по белорусской территории занималась местная компания, поэтому версия властей страны была явно безосновательной. Тем не менее, Лукашенко продолжил настаивать на своем, назвав слова российской стороны враньем.

То, что граждане России не похожи на «ликвидаторов режима Лукашенко», стало ясно из сюжета телеканала «Беларусь-1», где заметно наличие заграничных паспортов, суданских фунтов и суданских сим-карт. Задержанные вообще не скрывались, а, наоборот, спокойно перемещались большой группой. Слова официальных дипломатов РФ перекликались с информацией российского военного журналиста Семена Пегова, который указывал на то, что Минск использовался для переброски военных специалистов в другие страны в период пандемии коронавируса, особенно в Африку. Касательно «ЧВК Вагнер», следует заметить, что ни один из военнослужащих не являлся членом данной структуры. Большинство из них были на Донбассе как добровольцы ДНР-ЛНР, а часть ранее имела украинское гражданство и попала на печально известный сайт «Миротворец».

В ситуацию вмешались официальные власти Украины. Так, в ГПУ сообщили, что 28 из 33 россиян являлись участниками конфликта в Донбассе. 5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Лукашенко выразил надежду на то, что Белоруссия передаст Украине подозреваемых в террористической деятельности на ее территории. В пресс-службе президента Белоруссии ответили, что правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной. Уже 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации. В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина официально попросила Белоруссию выдать задержанных россиян, но Минск ответа не предоставил.

Интересно, что в своем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (опубликованном 7 августа) он допустил возможность экстрадиции части задержанных в Украину. Подобное поведение «Батьки» вызвало шквал критики среди российского политического истеблишмента и общественности: часть просто недоумевала, а другая обвинила его в переходе к откровенной антироссийской политике.

Очевидное назревание конфликта между двумя союзными государствами не было нужно ни России, ни Белоруссии. Значительную лепту в разрешение вопроса внес телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 7 августа. В ходе него обе стороны выразили надежду, что «возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран». Россия констатировала свою заинтересованность в «сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».

В итоге 14 августа 32 гражданина РФ были возвращены на родину. Причем по информации, опубликованной в телеграм-канале Семена Пегова «Wargonzo», у ряда из них выявлены следы побоев. МИД Белоруссии запросил у Украины информацию о задержанных «бойцах ЧВК» © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

«32 освобождённых «богатыря» уже прошли первичный медицинский осмотр, после которого было принято решение отправить некоторых из них на процедуру снятия побоев. Все полученные при задержании травмы будут зафиксированы и задокументированы.

Как подтверждают источники wargonzo с белорусской стороны — как минимум у четверых из «богатырей» остались следы жёсткого применения силы. Среди прочих повреждений — поломанные рёбра, повреждение внутренних органов, черепно-мозговые травмы», — писал автор канала 16 августа.

Почему инцидент все-таки провокация СБУ. Расследование Коца и сенсационное признание Бутусова

Еще в начале этой истории в России высказали предположение, что инцидент может быть провокацией третьей стороны, а именно СБУ. Подтверждение оно нашло в результате изысканий журналиста «Комсомольской правды» Александра Коца, который восстановил всю канву событий и выявил подставных лиц, вербовавших российских военнослужащих. Эсбэушники их использовали «втёмную», сделав предложение подзаработать на охране объектов в Сирии.

«Вербовщиком» был некий Сергей Петрович, который обзванивал российских бойцов ЧВК, интересуясь их боевым опытом в зоне военного конфликта на Донбассе (в первую группу вошли граждане Украины, получившие российские паспорта). Кроме того, билеты для россиян покупались на Украине. Упоминается имя Артёма Миляева (позывной — Шаман), который помогал собирать группы бойцов и который получил на свой счёт перевод 14 тысяч долларов США от «неизвестного человека с бородой». В рамках операции использовали поддельные личности сотрудников компании «Роснефть», составивших каждому военному фиктивные трудовые договоры. Коц предположил, что СБУ разработала эту операцию и вовлекла в неё 180 бойцов, имевших российское гражданство, с целью нанесения удара и по "ЧВК Вагнера", и по компании Роснефть, и по российско-белорусским отношениям.

И вот, 18 августа главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов у себя в Facebook подтвердил — попытка провернуть спецоперацию СБУ и СВР Украины действительно имела место. Ее цель — обеспечить правосудие и пополнить «обменный фонд» для проведения обмена пленными.

«Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании «МАР», созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наёмников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018-м году. Работа — охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск-Стамбул в Турцию. Самолёт по определённым причинам приземлился бы на Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полёт», — написал Бутусов. Легализация ЧВК не нужна. На Украине они и так есть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Когда операция находилась на финальной стадии, по версии Бутусова, глава Офиса президента Андрей Ермак начал возражать против ее реализации, чтобы не сорвать намеченное на 27 июля перемирие в Донбассе. Его поддержал президент Зеленский, приказавший перенести реализацию коварного плана на 30 июля. В итоге за день до вылета россияне попали в застенки КГБ Белоруссии. Главред «Цензора» резюмировал, что кто-то слил информацию в Минск, то есть имело место предательство. Он потребовал уголовного разбирательства против Зеленского и его ближайшего окружения.

«Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси. Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела», — подчеркнул Бутусов.

Ермак под ударом. Влияние провала спецоперации на внутреннюю политику Украины

СМИ, входящие в орбиту олигарха Игоря Коломойского (агентство УНИАН, телеканал 1+1), стали активно тиражировать написанное Бутусовым, акцентируя внимание на вине главы Офиса президента Ермака. Ведь последний является человеком Рината Ахметова, поэтому днепропетровский олигарх заинтересован в его отставке.

По сведениям телеграм-канала «Анонимус», в правительстве детально разбирали произошедшее.

«Вопрос в том, кто слил информацию российской стороне. НАБУ доложило в посольство США, что это сделал лично глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который присутствовал при докладе первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого. Еще один подозреваемый — заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Правда, его называют креатурой Ермака — именно грузинский прокурор протоптал для Ермака дорожку к окружению Дональда Трампа, когда нынешний руководитель Офиса президента был только внештатным помощником Владимира Зеленского. Осталось найти спецслужбиста, который придумал транспортировать серьезных мужиков через Беларусь, хотя там уже снимали с рейсов целые баскетбольные команды. А 80% пассажиров самолетов из Литвы, Польши, Украины и даже России заворачивали назад. Может, информацию слил дипломат Ельченко?» — рассуждают авторы канала.

В свою очередь, телеграм-канал «Сарафан» отмечает, что спецоперацию по депортации «вагнеровцев» в Украину СБУ помогали готовить цээрушники, которые работают на втором этаже офиса спецслужбы на Владимирской (там даже висел флаг США).

«За несколько дней до реализации доложили Зеленскому, где присутствовал Ермак, что операция готовится. Президент дал команду приостановить выполнение, чтобы не спугнуть обмен пленными с Россией, но случайным образам информация оказалась у ФСБ. Дальше все шоу мы наблюдали своими глазами. Похоже, что операция СБУ-ЦРУ носила отвлекающий характер, а основной удар предназначался Андрею Ермаку, и теперь его прижмут, как агента вражеских спецслужб», — прогнозирует телеграм-канал.

При этом оказывается, что заместители главы ОП Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов помогают «слить» Андрея Ермака. Они оба понимают, что с уходом Ермака у «руля» станет кто-то из них, а они уже давно сработались и заключили «кулуарный союз».

Выводы

Подводя итоги описанному выше, можно сделать следующие выводы:

1. Украина явно планировала провести спецоперацию против граждан России в союзном для нее государстве, но она сорвалась. Отрицание СБУ — попытка «сделать хорошую мину при плохой игре».

2. Нюансы того, почему она не увенчалась успехом, могут отличаться, но несомненно, что президент Белоруссии попался «на крючок» и стал жертвой дезинформации представителей собственных спецслужб, возможно, из числа прозападно ориентированных. Россия, очевидно, не готовила никакого свержения Лукашенко, поскольку не в ее интересах дестабилизировать союзное государство.

3. По одной из версий, украинские спецслужбы выманили россиян в Белоруссию под предлогом выгодной работы в третьих странах, а затем представили их как потенциальных исполнителей переворота, по другой — через Минск «чевэкашников» хотели вывезти в Киев, но помешала утечка информации с украинской стороны.