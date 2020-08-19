В Белоруссии продолжают бастовать несколько важнейших для экономики страны предприятий. При этом руководство некоторых из них заняло довольно странную позицию

В среду, 19 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности пообещал защитить рабочих белорусских заводов.

«Угрозы и атаки — это тоже нас беспокоит — на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их до и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — заявил Лукашенко.

В тот же день пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что милиция разогнала тех, кто мешал рабочим Минского тракторного завода попасть на работу.

«Сегодня утром, 19 августа, у проходной столичного завода МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу. На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия. Один из них оказался неработающим жителем Волковыска», — сообщила Чемоданова.

Она также дала ссылку на видео происходившего.

Тем временем оппозиция сообщает о желании многих рабочих присоединиться к забастовке, охватившей на этой неделе ряд белорусских предприятий, среди которых — флагманы промышленности.

Щедрые посулы для рабочих

Оппозиционеры уверяют: поддержавшие забастовку рабочие не останутся внакладе. Как сообщило издание Tut.by вечером 18 августа, в фонд для рабочих бастующих предприятий, которые могут пострадать из-за забастовки, собрали около $1,1 млн. Как сообщил один из запустивших сбор денег для рабочих — Андрей Стрижак, их распределят между предприятиями. Стреляют себе в ногу. К чему приведёт долгая забастовка белорусских предприятий © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Национальный забастовочный комитет выделяет по $100 тыс. МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту», — рассказал он.

Кроме того, он отметил, что руководителей других организованных заводских стачкомов просят «срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси».

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — поясняли ранее организаторы сбора денег.

В соцсетях и Τelegram-каналах, поддерживающих протестующих, эту новость преподают чуть ли не как то, что рабочие смогут получить зарплаты по $500 — те самые зарплаты, которые не раз обещал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По сети сейчас гуляют якобы распространяющиеся в Белоруссии листовки, обещающие на руки каждом рабочему по 1,5 тыс. и не долларов, а евро.

Стилистика выдержана pic.twitter.com/l8fBBpazLo — я — кот, не завидуй (@ninettttttttt) August 19, 2020

​И всё бы ничего, но на одном лишь «Беларуськалии», который вчера присоединился к забастовке, работает около 16 тыс. человек. Им всем с обещанной зарплатой в $500 на один месяц даже $1,1 млн не хватит. Нужно $8 млн. То же касается и упомянутого Стрижаком МТЗ. Там приблизительно такое же количество рабочих. $100 тыс., выделенных этому предприятию, хватит для того, чтобы выплатить зарплаты лишь 200 рабочим.

Кстати, чуть меньше такого количества рабочих и поддержало забастовку на МТЗ.

«167 работников ушли в отпуска за свой счет по семейно-бытовым обстоятельствам, еще 5 — по политическим мотивам в связи с проведением забастовки», — сообщила пресс-секретарь МТЗ Юлия Дыленок.

А вот тем, кто захочет присоединиться к бастующим, самое время задуматься, хватит ли для них денег. Впрочем, как свидетельствуют ответы белорусских рабочих, многие из них понимают, чем чревата забастовка и остановка их предприятий. Кто в окружении Лукашенко предатель? Чем президент Белоруссии напоминает Януковича © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«На БелАЗе работает 14 тысяч человек. На митинг вышли пара сотен с политическими требованиями. Захотят ли 14 тысяч работников бастовать, чтобы остаться без зарплаты? Конечно нет, людям нужно кормить свои семьи, а не тех, кто находится за границей нашей страны и призывает к забастовкам. Эта забастовка стала бы самоубийством для всего завода, у которого и так экономические проблемы. Конкуренты БелАЗа только в ладоши хлопать будут, чтобы поддержать такую забастовку», — рассказал украинскому изданию «Страна» один из рабочих этого завода на условиях анонимности.

А другой рабочий в интервью этому же изданию привел пример Украины.

«Всех, конечно, не уволят, но и БелАЗа не будет, будет в цехах тепличный комбинат, и будут выращивать петрушку, а для этого столько людей не надо. Пример — украинский «Южмаш», который раньше выпускал ракеты, а теперь перебивается отдельными заказами», — отметил он.

Но, несмотря на это, к протестным акциям подключаются разные предприятия. Аналитики Financial Times назвали иностранные компании, которые выиграли от забастовок в Белоруссии © Баста t.me/bnkbel

Политика, проверка или нажива

На первый взгляд, выгодополучателями забастовки являются оппозиционеры. Таким образом они получают еще один рычаг давления на президента Лукашенко, вынуждая его идти на перевыборы или и вовсе отказаться от власти.

Но есть и другие версии. Одна из них утверждает, что происходящее может быть инспирацией Лукашенко, проверяющего лояльность заводского руководства. Впрочем, даже авторы этой версии признают, что это слишком сложная схема для Лукашенко.

Еще одна версия гласит — на деле в забастовке заинтересовано и руководство заводов, которое в случае свержения Лукашенко и реформ экономики по западным моделям сможет ухватить себе «жирный кусок» от этих предприятий.

В пользу этой версии свидетельствуют высказывания и поведение некоторых членов руководства предприятий. Кроме того, в соцсетях получили распространение фото опросника с «Беларуськалия», которые заставили некоторых пользователей подозревать руководство завода в сочувствии идее забастовки.

Руководство Белкалия как раз ведет себя рационально, ибо бенефициара от смены режима станет именно оно. В этом случае, скорее всего, выиграет и персонал данного прелприятия — бо экспортер с востребованной продукцией. https://t.co/xy6AEnivO6 — Billy Rubiny (@BillyRubiny) August 19, 2020

​Однако на деле забастовки и развал производства лишь понизят стоимость заводов. При этом забастовки уже нанесли ущерб экономике Белоруссии.

«Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. [белорусских] рублей (около 14,8 млн рос. руб. — Ред.), которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», — сообщил помощник Лукашенко по вопросам кредитно-финансовой системы Валерий Бельский.

И можно было бы упрекнуть его в предвзятости, если бы не данные Московской биржи, свидетельствующие об обвале котировок Белоруссии. Кстати, сам обвал начался 12 августа, а наихудшие показатели были 17 августа.

В общем, рядовым белорусам забастовка не принесет ничего хорошего. И цена скорейшего отстранения Лукашенко от власти может оказаться совсем непомерной для этого государства. И никакой миллион долларов этого не исправит.