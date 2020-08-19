Армия Украины после трех суток соблюдения режима тишины обстреляла ДНР на двух направлениях. Обстрелы со стороны украинских силовиков зафиксированы вечером во вторник, 18 августа, на горловском и мариупольском направлениях. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК

«В 18:40 из района подконтрольного украинским властям села Талаковка вблизи Мариуполя отмечена работа стрелкового оружия в направлении села Коминтерново. Немногим позднее, в 19:20, противник выпустил гранату из АГС по району поселка Доломитное на северо-востоке Горловки», — говорится в сообщении. Зеленский на Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем...» © пресс-служба президента Украины

Кроме того, по информации представительства ДНР, в течение дня 18 августа украинские силовики дважды применяли беспилотные аппараты — в окрестностях Гнутово и Водяного на юге Донбасса. Также сообщается о двух взрывах «на позициях армии Киева».

В свою очередь, в пресс-центре штаба Операции объединённых сил (ООС) утром 19 августа сообщили, что за истекшие сутки на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Накануне состоялся очередной раунд переговоров в режиме видеоконференции. Участники обсудили соблюдение сторонами дополнительных мер контроля и усиления перемирия, действующих в Донбассе с 27 июля 2020 года.

Но что дальше? Продолжаются переговоры подгрупп Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), в настоящее время они проводятся в режиме видеоконференций. В частности, накануне участники подгруппы по гуманитарным вопросам назвали ключевые темы переговоров — это согласование новой фазы обмена пленными, организация работы гуманитарных коридоров на линии разграничения в регионе, проработка мер в сфере поиска пропавших без вести лиц.

Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на МИД ДНР, что к консультациям приступили также участники подгруппы по политическим вопросам, однако «повестка дня не уточняется».

Тем временем экс-президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой украинской делегации в ТКГ вместо Леонида Кучмы, снова выдвинул идею создания в Донбассе свободной экономической зоны. Он отметил в интервью RT, что для достижения мира в регионе нужны практические шаги, такие, «чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни». Донбасс, перемирие. Потерь нет, что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Кравчук отметил, что можно, например, рассмотреть предложение о свободной экономической зоне в этих областях — «не только в неподконтрольных районах, а в целом в Донецкой области и Луганской».

«Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнётся непосредственное участие власти, общественных организаций», — сказал экс-президент Украины. — Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное — они увидят, что жизнь начнёт меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал, кто не подписывал. Главный вопрос будет этот».

По словам Кравчука, эти предложения «возникли буквально несколько дней назад» и пока не было возможности обсудить их напрямую с представителями республик Донбасса.

Стоит отметить, что идею о свободной экономической зоне для Донбасса Кравчук выдвинул почти сразу после своего назначения полпредом Украины в ТКГ. При этом он заявлял, что не воспринимает особый статус Донбасса.

В республиках на предложения и заявления Кравчука реагируют, скажем так, с большой осторожностью. Так, советник главы ЛНР по вопросам внешней политики Родион Мирошник отметил, что особый статус для Донбасса — это основа Минских соглашений, без этого они просто не работают. Поэтому, по его словам, варианты экономического восстановления рассматривать можно и нужно, но — «только после точного определения и закрепления всех правовых аспектов особого статуса, как об этом договаривались уже с Зеленским на парижском саммите».

А председатель Народного совета непризнанной ДНР Владимир Бидёвка высказывался более прямо. По его мнению, предложения об «особенной системе управления» (вместо особого статуса) и о создании свободной экономической зоны — «это полумеры, которые частично были актуальны в 2014 году, но сегодня о них говорить просто нет смысла». Донбасс, перемирие. Оппозиция критикует «театр» Зеленского © пресс-служба президента Украины

Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по усилению перемирия, которые включают запреты на применение любого вида оружия, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, проведение минирования и инженерных работ на позициях, стягивание техники, перемещение личного состава, использование БПЛА. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК несколько суток подряд отмечали отсутствие обстрелов (последний раз нарушения со стороны ВСУ были зафиксированы 14 августа).