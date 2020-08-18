Европа призывает Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии, а США осудили предложение РФ помочь соседней республике. При этом сами эти страны активно участвуют в дестабилизации обстановки

В понедельник, 17 августа, ведущие партии Европарламента попросили Россию не вмешиваться в происходящее на территории Белоруссии.

«Призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в ситуацию в Белоруссии после выборов», — говорилось в заявлении, выложенном на сайте Европейской народной партии. Претензий много. Кого в Белоруссии поддержали украинские националисты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом в обращении подчеркивалось, что институты Евросоюза и члены ЕС должны «бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении».

В тот же день председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии «военную помощь» в связи с проходящими в этой стране протестами.

Запад осуждает Россию, хотя РФ по отношению к происходящему в Белоруссии заняла нейтральную позицию. И это при том, что у России есть право беспокоиться происходящим к западу от ее основной границы.

Сдержанность официальной реакции

На сайте президента Российской Федерации Владимира Путина за последнюю неделю есть лишь два упоминания о Белоруссии. В первом из них — от 15 августа — рассказывается о состоявшемся телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — указывалось в сообщении о разговоре.

Кроме того, в разговоре Путина и Лукашенко в свете возвращения в РФ задержанных в Белоруссии 32 граждан была «дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу». Украина это прошла. Что показали протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, и подтверждён настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — завершалось это сообщение.

Другое появилось на следующий день — 16 августа. Оно касалось еще одного разговора Лукашенко и Путина.

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — лаконично сообщается об этом разговоре.

При этом официальные лица России пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего в Белоруссии.

Но Запад это не останавливает, хотя, по-хорошему, именно западные государства вовсю вмешиваются в происходящее в Белоруссии.

Посмотрите на себя

Высказывания западных политиков уже прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«На мой взгляд, это типичная реплика из кривозеркалья. Россия в отличие от евродепутатов, конгрессменов и сенаторов США, а также прочих представителей западного истеблишмента никогда не вмешивается в дела других стран, если нас об этом не просят их легитимные власти!» — отметил Слуцкий. Белорусский журналист Сергей Смирнов о войне флагов и о том, что сделает из Белоруссии Запад, если победит Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Парламентарий призвал западных политиков не нагнетать ситуацию.

«В последние дни идёт прямой диалог Александра Лукашенко с народом, на этом фоне не стоит далее провоцировать извне и нагнетать и без того крайне напряжённую ситуацию. Реакция же Запада, наоборот, демонстрирует, что мир в Белоруссии или Украине им на самом деле не нужен. Куда выгоднее создавать и поддерживать очаги напряжённости вблизи российских границ», — указал Слуцкий.

Еще раньше официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего ЕС продолжать «мобилизацию с протестующими сотнями тысяч белорусов».

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве? Лицемерие как оно есть», — отметила Захарова.

В то же время нужно подчеркнуть, что Белоруссия — член Союзного государства, надгосударственного объединения с Россией. Кроме того, Белоруссия — член Организации Договора о коллективной безопасности. А еще близость Белоруссии — один из залогов безопасности российского полуэксклава — Калининградской области. В случае если она превратится во враждебное РФ государство, область будет отделена от дружественной территории не сотней километров, а гораздо большим расстоянием. Поэтому у России есть все права интересоваться происходящим в Белоруссии и не допустить дестабилизации в этой стране. Россия связана союзническими обязательствами.

При этом многие в России отмечают, что происходящее в Белоруссии требует переоценки российской политики, а также изучения того, почему РФ так пассивно вела себя в Белоруссии всё это время.

«Я, конечно, сейчас о самом скучном скажу, но, по моему двадцатилетним коммерческим опытом выстраданному убеждению, самое увлекательное чтение — это выводы аудитора. А посему. Будьте любезны, опубликуйте, пожалуйста, бюджеты всех комитетов, комиссий, подкомиссий, департаментов и прочих синекур российско-белорусского союзного государства — с точным указанием материально ответственных лиц. Уверен, нас ждёт чтиво чрезвычайно поучительное — можно сказать, мехом наружу выворачивающее», — отметил русский писатель Дмитрий Конаныхин. Украина может начать переброску радикалов на территорию Белоруссии ‒ эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для сравнения: еще одна соседка Белоруссии — Польша — активно вовлечена в происходившее и происходящее в республике. Именно из Польши ведется белорусский оппозиционный Τelegram-канал Nexta_Live, количество подписчиков которого в последние дни перевалило за 2 миллиона человек. Именно Польша финансирует ряд оппозиционных белорусских СМИ, вроде канала «Белсат».

Кроме того, активно вовлечены в события в Белоруссии соседние с ней Латвия и Литва. Именно в Литву уехала конкурентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Именно оттуда она призывает белорусов к протестам.

Свою роль в событиях в Белоруссии играет и Украина: несколько граждан которой были задержаны во время протестов в Минске.

Лишь Россия из всех соседей Белоруссии пока отстраненно реагирует на ситуацию с белорусскими протестами. И это несмотря на то, что у неё больше всего прав именно на активную реакцию.