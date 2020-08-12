Европейские и американские политики наперебой заявляют о недемократичности голосования и нарушении прав граждан, а лидеры стран СНГ поздравили Александра Лукашенко с переизбранием на шестой срок и выразили желание сотрудничать и дальше. Но и тут без исключений не обошлось: Украина заняла отличную от соседей позицию

Главной темой мирового информационного пространства остаются президентские выборы в Белоруссии, точнее их последствия.

Запад точно знает о нарушении прав белорусов. По слухам

Очень активно в эту историю включились Польша и страны Балтии. Сразу после завершения первых ночных беспорядков в Белоруссии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководству ЕС с инициативой провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии, поскольку, как сказано на сайте польского правительства, Польша несёт ответственность за своих ближайших соседей. Продолжать и затягивать. В чём состоит «хитрый план» белорусской оппозиции © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако представляется, что причина не совсем в этом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими руководили из-за рубежа, в частности из Польши. Глава польского МИД Яцек Чапутович назвал эти обвинения безосновательными, пытаясь при этом сохранить хорошую мину при плохой игре. Дипломат добавил, что слова Лукашенко неоднозначны, и, возможно, речь шла о неправительственных организациях, а также подчеркнул, что Варшава заинтересована в добрососедских отношениях с Белоруссией и хотела бы продолжать осуществлять роль адвоката Минска в Брюсселе.

В конечном итоге польская сторона своего добилась — 14 августа главы МИД стран ЕС в режиме видеоконференции обсудят прошедшие выборы и их последствия.

Эстония предлагает не ограничиваться рамками ЕС и выйти на более высокий уровень. 12 августа министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR сообщил, что намерен добиваться включения белорусской темы в повестку дня заседания Совбеза ООН, в котором Эстония в 2020-2021 годах имеет статус непостоянного члена, а пока МИД вызвал посла Белоруссии Вячеслава Качанова, чтобы передать призыв к властям страны немедленно прекратить любое применение силы и репрессии против мирных демонстрантов.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предпочёл лично позвонить главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию после выборов, а также призвать к деэскалации конфликта, началу политического диалога с оппозицией, освобождению мирных демонстрантов и журналистов. Анатомия белорусских протестов. Три взгляда на попытку цветной революции © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Литва вообще претендует на звание центра белорусской оппозиции. 10 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью агентству BNS усомнился в честности и прозрачности голосования, добавив, что в будущем нужно уделять ещё больше внимания правам и свободам человека в Белоруссии и ещё интенсивнее сотрудничать с оппозицией. Сказано — сделано. В ту же ночь, как стало известно постфактум, в Литву приехала главная соперница Лукашенко на выборах, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская и руководитель её предвыборного штаба Мария Мороз.

Вильнюс выдал Тихановской годовую национальную визу и готов предоставить политическое убежище до тех пор, пока она не определится с дальнейшими политическими планами. Президент страны Гитанас Науседа побеседовал с Тихановской по телефону.

Личный контакт с Тихановской устанавливают и другие европейские политики. Так, депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) от правящей партии «Зелёные» Эва Эрнст-Дзидзич сообщила, что заместитель главы фракции «Зелёных» установила контакт с бежавшей в Литву участницей президентской гонки и пригласила её в Австрию, чтобы из первых уст услышать, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии, и вместе изучить, как Австрия может помочь успокоить накалённую ситуацию и в среднесрочной перспективе внести вклад в мирные системные изменения в Белоруссии.

Кроме того, Эрнст-Дзидзич заявила, что события последних дней в Белоруссии явно показали, что политические дни Александра Лукашенко сочтены, потому что никто не может долго оставаться у власти вопреки воле собственного народа. В свою очередь, президент Австрии Александер Ван дер Беллен объявил, что не собирается поздравлять Лукашенко, которого в ноябре принимал в Вене, с победой на выборах.

11 августа журналисты поинтересовались у официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, поддерживается ли связь с Тихановской на уровне руководства Евросоюза, но он ушёл от ответа, сказав лишь, что страны ЕС проводят множество различных контактов друг с другом, что нормально для такой сложной ситуации, как выборы в Белоруссии, и будут комментировать все свои действия. Впрочем, единое мнение об обстановке в Белоруссии западные интеграционные структуры уже выработали: на следующий день после выборов председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выпустили схожие заявления о том, что действия сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим были неприемлемыми и диспропорциональными. Готов ли Лукашенко к украинскому сценарию? Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Примерно в том же ключе высказываются и национальные власти государств-членов ЕС. Если 10 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявлял, что выборы прошли с нарушением демократических стандартов, наблюдатели сталкивались с препятствиями в своей работе, то 12-го он уже называл происходящее в Белоруссии настоящей волной репрессий и призывал Евросоюз подумать о введении санкций против лиц, ответственных за применение силы против демонстрантов.

«Я шокирован тем, что сейчас происходит в Белоруссии. Я не ожидал, что такое возможно в Европе, так близко от нас. Граждане Белоруссии имеют такое же, как мы, право на демократию и свободу. Верю, что Евросоюз в ближайшее время рассмотрит ситуацию в Белоруссии и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа», — вторит ему премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В целом заявления всех европейских политиков сводятся к общим фразам: осуждение агрессивных действий силовиков по отношению к протестующим, призыв к властям незамедлительно освободить всех задержанных и опубликовать реальные результаты голосования граждан. Нидерландские депутаты призвали руководство своей страны занять чёткую позицию — либо Амстердам признаёт Лукашенко президентом Белоруссии, либо признаёт Тихановскую, поскольку в сложившейся ситуации общие фразы неуместны.

Госсекретарь США Майкл Помпео 12 августа на совместной с Бабишем пресс-конференции сказал, что американская сторона испытывает большие опасения по поводу Белоруссии. Снова «диктатор». Американские мечты Лукашенко разбились о выборы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали от белорусских властей, чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше. США будут делать всё возможное, чтобы способствовать демократии в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право на свободы, которые он требует», — пояснил дипломат.

А тем временем сенатор от штата Коннектикут Кристофер Мёрфи в интервью изданию The Hill призвал повременить с направлением в Минск посла США, которого не было там 12 лет. По его словам, сейчас не время улучшать дипломатические отношения с правительством Лукашенко, а приезд посла будет выглядеть как сигнал того, что США потакают действиям властей Белоруссии.

Белорусская рубашка к постсоветскому телу ближе

В отличие от западных стран, ближайшие соседи Белоруссии реагируют на предварительные результаты выборов сдержанно. В числе первых Лукашенко с переизбранием на шестой срок поздравили президенты России и Казахстана.

В поздравительной телеграмме российский лидер Владимир Путин написал: «Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Молдавии Игорь Додон отметили, что итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке белорусского народа стратегического курса Лукашенко, пожелали ему реализации всех намеченных планов на посту главы республики и выразили надежду на взаимовыгодное сотрудничество.

В телефонном разговоре с белорусским коллегой президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку ценит дружественные отношения с руководством братской Белоруссии. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что с самого утра 10 августа принимает поздравления с переизбранием Лукашенко. Поздравление от властей Туркменистана пока не поступало. Счёт на часы. Введёт ли Лукашенко режим чрезвычайного положения в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отдельное внимание стоит уделить реакции стран, в которых смена властей сопровождалась массовыми акциями протеста. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление Лукашенко 10 августа, в котором пожелал главе государства успехов и здоровья, а также выразил надежду на укрепление дружбы между народами и расширение сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Несколькими часами позднее послание коллеге передал президент Армении Армен Саркисян. Вскоре на главу правительства обрушились с критикой. Председатель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц назвал поспешное поздравление Лукашенко неприемлемым, тем более от политика, который получил власть после протестов.

«Как государство, премьер которой поздравляет диктатора Лукашенко, позже будет судить (бывшего президента Армении, которого арестовали из-за возможной причастности к гибели 10 человек во время разгона протестов в 2008 году. — Ред.) Кочаряна за то же самое?.. Это просто абсурд», — возмутился он.

А глава оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян расценил поспешное поздравление Лукашенко как конфликт ценностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 августа в эфире радио «Новое время» заявил: «Пока ещё Украина официально не давала оценку именно результатам выборов. Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных, призываем к диалогу между властью и белорусским обществом. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки».

Похоже, именно «большой опыт Украины» стал одной из причин, почему бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатом в президенты, решил создать благотворительный фонд для поддержки оппозиционных сил «Беларусь будущего» не где-нибудь, а в Киеве. Мы это проходили. Как на Украине оценивают протесты в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Из украинских политиков с победой Лукашенко поздравили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который подчеркнул, что сейчас самое важное — прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, отметивший трудолюбие президента Белоруссии и готовность защищать свою страну, а также его вклад в урегулирование конфликта в Донбассе.

Западные политики наперебой заявляют, что в ходе голосования были нарушены права избирателей и права человека в целом, однако на чём основана такая уверенность, если международных наблюдателей, за исключением делегации СНГ и сотрудников посольств, на избирательных участках в день президентских выборов в Белоруссии не было?

По разным причинам: одним Минск вовремя не прислал приглашение, другие сами отказались из-за эпидемии коронавируса. Ответ на брифинге дал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано: «Мы основываемся на данных местных независимых наблюдателей, на их основании у нас возникают обоснованные сомнения в точности опубликованных результатов выборов, в том, что они отражают реальную волю белорусского народа».

То есть Брюссель делает выводы, исходя в том числе из заявлений сторонников оппозиции, которые никогда не скажут, что всё прошло в строгом соответствии с законом. Или из заявлений провластных структур, а они-то точно скажут, что всё шло идеально и нарушения даже близко не проходили. Конечно, никто не отрицает, что повсеместное отключение интернета и мессенджеров именно 9 августа было совпадением или продление работы отдельных избирательных участков после 20:00 — это нормальная практика, но чтобы кого-то в чём-то обвинять, нужно иметь на руках маломальские доказательства.

Только официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация не была вовлечена в работу наблюдателей, поэтому у неё нет полномочий комментировать сам ход выборов.

В отличие от европейцев и американцев, лидеры стран постсоветского пространства либо за долгие 26 лет уже свыклись с хитрой игрой Лукашенко, либо смотрят на мир реалистично и понимают, что пересчитывать голоса никто и не подумает, а дело иметь всё равно придётся с Лукашенко. К тому же никто своим руками не хочет разжигать пламя революции у собственных границ да и игра не стоит свеч. Давление на Лукашенко будет только усиливаться – Ищенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Кроме того, никто не отменял экономического прагматизма — несмотря на то что государства давно живут независимо друг от друга, тесные связи между ними остались, чему способствуют различные интеграционные структуры. Следовательно, разрывать сотрудничество, тем более в свете понесённых из-за карантинных ограничений потерь, было бы абсурдно.

Даже Украина, которая демонстративно отстраняется от собратьев по бывшему СССР, тоже не спешит обозначать свою позицию, поскольку понимает, что в Минске проходят заседания Контактной группы, а найти замену этой переговорной площадке и наладить её работу в короткие сроки не удастся. А ведь президент Владимир Зеленский пообещал в течение года вернуть мир на юго-восток страны, отведённое им самим время подходит к концу, а результатов пока нет.

Владимир Путин хоть и поздравил коллегу, но российская сторона громко и открыто критиковала власти Белоруссии за задержание своих журналистов, освещавших протесты. Да, как и в случае с заявлениями западных политиков, речь шла о нарушении прав человека, но Москва фокусировалась на нарушении прав своих граждан, а не вмешивалась во внутренние дела соседней страны.