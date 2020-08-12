В случае победы демократов на президентских выборах США впервые в истории получат темнокожего вице-президента, к тому же женщину. Джо Байден, который сам был вице-президентом, выбрал в напарницы сенатора от Калифорнии Камалу Харрис, с которой оживлённо спорил на внутрипартийных дебатах в прошлом году

Вечером 11 августа разрешилась главная на сегодняшний день интрига избирательной кампании — бывший вице-президент США Джо Байден, который 3 ноября будет бороться за президентский пост с действующим главой государства Дональдом Трампом, выбрал человека, который в случае его победы станет вице-президентом США.

«Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за «маленького человека» и одну из лучших государственных служащих, в качестве своего товарища на выборах», — написал Байден в Twitter. Протесты заставили Трампа пересмотреть своё отношение к величию Америки, а Байдена – к женщинам © AP,

Итак, если победят демократы, то Камала Харрис будет первой в истории страны женщиной-вице-президентом (ранее женщин дважды выдвигали на эту должность — конгрессвумен от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатора Аляски Сара Пэйлин в 2008 году, — но обе потерпели поражение) и первым темнокожим вице-президентом. В некоторых СМИ её называют афроамериканкой, но это не так — Камала родилась в Окленде (штат Калифорния) в семье мигрантки из Индии и мигранта с Ямайки.

Харрис вскоре отреагировала на предложение своего однопартийца в Twitter: «Джо Байден в состоянии объединить народ Америки, потому что он посвятил свою жизнь борьбе за нас. Став президентом, он построит Америку, которая будет чтить свои идеалы. Для меня честь присоединиться к нему в качестве кандидата на пост вице-президента от нашей партии и сделать всё от меня зависящее, чтобы он стал главнокомандующим».

Любопытно, что, по информации телеканала CNN, Байден сообщил Харрис о своём решении выдвинуть её на должность вице-президента всего за 1,5 часа до того, как официально объявил об этом.

Чего ждать от уникального вице-президента

В США, где с конца мая после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда не стихают массовые акции протеста, внутриполитической темой номер один предстоящих выборов будет расовое неравенство, и кому, как не дочери мигрантов, говорить об этом. На первых теледебатах внутрипартийных праймериз демократов в июне прошлого года Харрис припомнила Байдену, что он в 1970-х — начале 1980-х в составе группы сенаторов от обеих ведущих партий США заблокировал предложение об использовании федеральных средств в целях отмены правил сегрегации при развозе школьников на автобусах.

«Жила в Калифорнии маленькая девочка, которая ходила во второй класс, её возили в школу каждый день. И этой девочкой была я», — сказала она.

Та дискуссия между двумя политиками стала самым ярким эпизодом первых теледебатов.

Харрис поддерживала курс предыдущего президента США Барака Обамы, который предусматривал, что все прибывшие в страну в несовершеннолетнем возрасте защищены от депортации. Как член Конгресса работала над законопроектами о воссоединении семей иммигрантов, а также об усилении контроля за деятельностью центров содержания незаконных иммигрантов и прекращении строительства новых таких учреждений.

Кроме того, Харрис критиковала инициативу Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой для сокращения незаконной иммиграции, назвав её «средневековым проектом, продиктованным тщеславием».

Не разделяет взгляды нынешнего президента напарница Байдена и по многим вопросам внешней политики. В частности, она выступала против выхода из ядерной сделки с Ираном и торговой сделки с Китаем (но в то же время осуждает власти КНР за несправедливую политику и хищения американской интеллектуальной собственности), а также критиковала Трампа за общение с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом есть направления, на которых взгляды Харрис совпадают с курсом нынешней администрации Белого дома: политик выступает за тесные связи с Израилем и урегулирование конфликта в Афганистане, голосовала в Сенате против резолюции, осуждавшей Трампа за вывод американских войск из Сирии. Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

Много внимания Харрис уделяет российской тематике. В целом она действует в фарватере Демократической партии: считает РФ противником США и обвиняет неких российских хакеров в распространении ложной информации лично о ней и вмешательстве в американские выборы, не приведя при этом никаких доказательств. В этом контексте потенциальный вице-президент уличала Трампа в том, что он верит своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем собственной разведке, постоянно твердящей о «российском следе», доказать который, впрочем, никак не удаётся, даже спецпрокурор Роберт Мюллер ничего найти не смог.

К тому же Харрис негативно восприняла заявление Трампа о том, что он может поехать в Россию на празднование 75-летия Победы.

«США должны координироваться с партнёрами в борьбе с кибератаками со стороны России. Повернуться к миру спиной — это не вариант, США и наши союзники сталкиваются с реальными угрозами в сфере безопасности — от агрессии России до международного терроризма, — нам следует ясно их видеть, решительно и активно им противодействовать», — написано на сайте сенатора о её взглядах на отношения с РФ.

Харрис — вице-президент: за и против

Выбор Байдена одобрили высокопоставленные члены Демократической партии. Барак Обама написал в Twitter, что знает Камалу Харрис давно, и она более чем подготовлена для должности вице-президента. По словам бывшего главы государства, сенатор посвятила всю свою политическую карьеру защите Конституции США и отстаиванию интересов людей, которым нужны равные с другими возможности.

«Камала Харрис будет отличной напарницей, она и Джо Байден станут сыгранной командой», — заявил 42-й президент США Билл Клинтон.

Его супруга Хиллари, которая в 2016 году была кандидатом в президенты от демократов, приветствовала выбор Байдена и выразила уверенность, что Харрис станет для него надёжной напарницей, поскольку она уже показала себя отличным должностным лицом и лидером. В свою очередь, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала решение Байдена знаковым событием для страны. Она написала в Twitter, что сенатор Харрис в качестве вице-президента продолжит наследие новаторского руководства и будет способствовать продвижению страны.

Оценили решение Байдена и республиканцы.

«Как вы знаете, Джо Байден и Демократическая партия оказались под контролем радикалов из числа левых. Учитывая их обещания повысить налоги, открыть границы, сделать систему здравоохранения государственной, а аборты проводить по первому требованию, неудивительно, что он выбрал сенатора Харрис. Мои поздравления. Увидимся в Солт-Лейк-Сити (на дебатах кандидатов в вице-президенты 7 октября. — Ред.)», — сказал вице-президент США Майк Пенс, который вновь станет напарником Трампа на выборах.

Дональд Трамп считает Харрис лучшим вариантом для республиканцев. По его словам, она, возможно, самый либерально настроенный сенатор, и не факт, что страна хочет такого вице-президента.

«Она желает повысить налоги и избавиться от второй поправки к Конституции США, гарантирующей право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. Она хочет сократить расходы на вооружённые силы. Она против углеводородов, она против фрекинга (добыча сланцевой нефти методом гидравлического разрыва пласта. — Ред.), как и Байден, это означает, что нельзя победить в Техасе, Пенсильвании, Оклахоме или Северной Дакоте, многих других штатах. Я не совсем понимаю этот выбор», — заявил глава Белого дома.

На очередном раунде теледебатов, после массовых убийств в городе Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо), Харрис обещала в случае избрания президентом в течение первых 100 дней ввести запрет на торговлю автоматическим оружием в США, на что Байден возразил, что у президента страны нет таких полномочий. Что касается взглядов на энергетику, сенатор поддержала резолюцию о переходе на чистые возобновляемые источники через 10 лет и выступает за сокращение объёма выбросов углекислого газа в атмосферу.

В нынешней президентской гонке нефтегазовый сектор уже сделал свою ставку — на Трампа, в избирательный фонд которого, по данным на август, отрасль направила $936 тысяч, а Байден получил $265 тысяч. Для сравнения: в 2016 году кандидаты от двух партий получили почти одинаковые суммы — $1,2 млн для Трампа и $1 млн для Хиллари Клинтон.

Такая разница, произошедшая за 4 года, объясняется несколькими причинами: во-первых, нынешний президент на протяжении всего этого периода оказывал поддержку энергетикам, создавал новые рабочие места, добился при содействии Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии роста нефтяных котировок на мировом рынке, а Байден выступает с проектом экологически чистой энергетики, и его заверения в сохранении метода фрекинга не внушают доверия нефтяникам.

Мина замедленного действия

Как отметил Трамп, некоторые американские политологи называют выбор Харрис на пост вице-президента опасным для Байдена.

Во-первых, теледебаты в рамках праймериз продемонстрировали, что между нынешними соратниками есть серьёзные разногласия по многим ключевым вопросам и внутренней, и внешней политики, а без согласия внутри администрации эффективной работы не получится.

«Она самая подлая, самая ужасная, самая грубая из всех американских сенаторов. Харрис была очень неуважительна к Джо Байдену, хуже, чем Покахонтас (Трамп так называет сенатора Элизабет Уоррен. — Ред.). Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он её выбрал», — недоумевает Трамп. Октябрьский сюрприз Трампа. Президент США готовит Байдену и его демократам суперразоблачение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, против Харрис может сыграть её профессиональное прошлое — больше 10 лет она работала прокурором, сначала окружным в Сан-Франциско, а затем генеральным в Калифорнии. Участники нынешних протестов выступают не только против расового неравенства, но и против полицейского произвола, а напарница Байдена — это часть той системы.

В-третьих, штаб Байдена надеется, что темнокожая Харрис поможет завоевать голоса представителей расовых меньшинств, однако на деле всё может пойти не так гладко.

«У Камалы Харрис есть недостаток с точки зрения электоральных проблем, которые связаны с тем, что демократы в целом в «колеблющихся» штатах, не в Калифорнии, где она была прокурором, откуда она сенатор, там и так всё ясно — там проголосуют за Байдена, — а в целом по стране и в «колеблющихся» штатах, что очень важно, там демократические избиратели не очень жалуют своих коллег с западного побережья, то есть это всегда проигрышный ход. Демократических президентов из Калифорнии я не припомню, среди республиканцев были — ну не любят демократов оттуда, не говоря уже о том, что в тех же штатах, где Трамп выиграл в 2016-м, Огайо, Мичиган, уроженцев и уроженок западного побережья не любят, поэтому это очень серьёзная проблема для демократов на предстоящих выборах», — говорил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Выбор Байденом кандидатуры Харрис на должность вице-президента на фоне протестов был очень символичным — женщин в большой политике гораздо меньше, чем мужчин, а темнокожих ещё меньше. Однако сенатор не лучшим образом проявила себя на теледебатах, из-за чего и сошла с дистанции.

Зато она обладает важным для своего старшего товарища качеством — харизмой, которая ей пригодится в словесной дискуссии с Майком Пенсом, который в 2016 году одержал победу над своим демократическим оппонентом на дебатах. Байден в последнее время очень часто делает несуразные заявления, путает имена, даты, цифры и факты, поэтому ему нужен надёжный тыл в лице вице-президента, который отобьётся от соперников.

Напор Харрис Байден почувствовал на себе, и перед началом второго раунда теледебатов попросил её «Полегче со мной, детка», припоминая её речь о сегрегации и девочке в автобусе. Не пожалеет ли о своём выборе Байден, покажут президентские выборы 3 ноября.