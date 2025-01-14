"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения - 14.01.2025 Украина.ру
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"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения
"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения - 14.01.2025 Украина.ру
"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения
Главная угроза для России — это продолжение глобального противостояния, которое приводит к всё большей деградации глобальной безопасности. Война де-факто уже объявлена. И Россия, и Запад констатировали, что находятся в состоянии войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-14T05:30
2025-01-14T05:30
новости
россия
запад
сша
ростислав ищенко
война
конфликт
противостояние
агрессия
вс рф
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Опасность новой провокации в отношении России возрастает, потому что возрастает заинтересованность США, сообщил политолог. Мирного варианта нет, нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению, которое опасно для всех, добавил эксперт.Поэтому это угроза для всего мира и для России как для части этого мира, потому что планета очень маленькая. Так что главная угроза — это продолжение глобального противостояния, которое приводит к всё большей и большей деградации глобальной безопасности, указал обозреватель."Война де-факто уже объявлена. И Россия, и Запад констатировали, что находятся в состоянии войны. Поэтому и народом, и государством, все подобного рода действия (теракты на территории РФ. — Ред.) рассматриваются как непосредственная военная агрессия", — констатировал эксперт.И если государство еще может решить, на какие действия следует реагировать, а на какие нет, то народ, творец истории, всегда требует "дать в морду в ответ". Причем ответить в "четыре раза сильнее", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, сша, ростислав ищенко, война, конфликт, противостояние, агрессия, вс рф, безопасность, сво, детали, спецоперация, теракт
Новости, Россия, Запад, США, Ростислав Ищенко, война, конфликт, противостояние, агрессия, ВС РФ, безопасность, СВО, детали, Спецоперация, теракт

"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения

05:30 14.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Главная угроза для России — это продолжение глобального противостояния, которое приводит к всё большей деградации глобальной безопасности. Война де-факто уже объявлена. И Россия, и Запад констатировали, что находятся в состоянии войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Опасность новой провокации в отношении России возрастает, потому что возрастает заинтересованность США, сообщил политолог. Мирного варианта нет, нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению, которое опасно для всех, добавил эксперт.
"Нам ведь с вами всё равно уничтожат Америку в ядерной войне или нет. Нам интересно, что после этого останется от России. Даже от победившей России. Потому что восстанавливать российскую государственность с каменным топором в руках значительно хуже, чем даже с паровозом", — подчеркнул Ищенко.
Поэтому это угроза для всего мира и для России как для части этого мира, потому что планета очень маленькая. Так что главная угроза — это продолжение глобального противостояния, которое приводит к всё большей и большей деградации глобальной безопасности, указал обозреватель.
"Война де-факто уже объявлена. И Россия, и Запад констатировали, что находятся в состоянии войны. Поэтому и народом, и государством, все подобного рода действия (теракты на территории РФ. — Ред.) рассматриваются как непосредственная военная агрессия", — констатировал эксперт.
И если государство еще может решить, на какие действия следует реагировать, а на какие нет, то народ, творец истории, всегда требует "дать в морду в ответ". Причем ответить в "четыре раза сильнее", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 17:39
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофыЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияЗападСШАРостислав ИщенковойнаконфликтпротивостояниеагрессияВС РФбезопасностьСВОдеталиСпецоперациятеракт
 
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