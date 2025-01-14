https://ukraina.ru/20250114/1060231838.html

"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения

"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения - 14.01.2025 Украина.ру

"Война де-факто уже объявлена": Ищенко рассказал, как в мире растет опасность глобального столкновения

Главная угроза для России — это продолжение глобального противостояния, которое приводит к всё большей деградации глобальной безопасности. Война де-факто уже объявлена. И Россия, и Запад констатировали, что находятся в состоянии войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-14T05:30

2025-01-14T05:30

2025-01-14T05:30

новости

россия

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сша

ростислав ищенко

война

конфликт

противостояние

агрессия

вс рф

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Опасность новой провокации в отношении России возрастает, потому что возрастает заинтересованность США, сообщил политолог. Мирного варианта нет, нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению, которое опасно для всех, добавил эксперт.Поэтому это угроза для всего мира и для России как для части этого мира, потому что планета очень маленькая. Так что главная угроза — это продолжение глобального противостояния, которое приводит к всё большей и большей деградации глобальной безопасности, указал обозреватель."Война де-факто уже объявлена. И Россия, и Запад констатировали, что находятся в состоянии войны. Поэтому и народом, и государством, все подобного рода действия (теракты на территории РФ. — Ред.) рассматриваются как непосредственная военная агрессия", — констатировал эксперт.И если государство еще может решить, на какие действия следует реагировать, а на какие нет, то народ, творец истории, всегда требует "дать в морду в ответ". Причем ответить в "четыре раза сильнее", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в материале "Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060231085.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, сша, ростислав ищенко, война, конфликт, противостояние, агрессия, вс рф, безопасность, сво, детали, спецоперация, теракт