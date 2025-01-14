https://ukraina.ru/20250114/1060234062.html

"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела"

"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела" - 14.01.2025 Украина.ру

"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела"

Весь комплекс проблем, которые разделяют Россию и США, невозможность мирного урегулирования ввиду диаметральной противоположности позиций и создает главную опасность 2025 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-14T04:45

2025-01-14T04:45

2025-01-14T04:45

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ростислав ищенко

конфликт

ядерная война

санкции

вс рф

американская гегемония

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Если ядерная доктрина РФ предполагает нанесение ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию российского государства, то только недалекие люди считают, что это будут "немецкие танки под Москвой", рассказал эксперт.Весь комплекс проблем, которые разделяют Россию и США, невозможность мирного урегулирования ввиду диаметральной противоположности позиций и создает главную опасность 2025 года, подчеркнул политолог.Экономические санкции, если вдруг "додавливают Россию", как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по США. И до них это все время пытаются донести, указал он."У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии. Пока они (США и их союзники. — Ред.) этого не поняли, посмотрим, поймут ли дальше", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений и конфликта на Украине — в статье Олега Хавича "Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060225727.html

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новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, конфликт, ядерная война, санкции, вс рф, американская гегемония, союзники, запад, сво, ядерный, война