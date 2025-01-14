"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела" - 14.01.2025 Украина.ру
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"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела"
"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела" - 14.01.2025 Украина.ру
"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела"
Весь комплекс проблем, которые разделяют Россию и США, невозможность мирного урегулирования ввиду диаметральной противоположности позиций и создает главную опасность 2025 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-14T04:45
2025-01-14T04:45
новости
россия
сша
украина
ростислав ищенко
конфликт
ядерная война
санкции
вс рф
американская гегемония
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Если ядерная доктрина РФ предполагает нанесение ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию российского государства, то только недалекие люди считают, что это будут "немецкие танки под Москвой", рассказал эксперт.Весь комплекс проблем, которые разделяют Россию и США, невозможность мирного урегулирования ввиду диаметральной противоположности позиций и создает главную опасность 2025 года, подчеркнул политолог.Экономические санкции, если вдруг "додавливают Россию", как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по США. И до них это все время пытаются донести, указал он."У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии. Пока они (США и их союзники. — Ред.) этого не поняли, посмотрим, поймут ли дальше", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений и конфликта на Украине — в статье Олега Хавича "Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, конфликт, ядерная война, санкции, вс рф, американская гегемония, союзники, запад, сво, ядерный, война
Новости, Россия, США, Украина, Ростислав Ищенко, конфликт, ядерная война, санкции, ВС РФ, американская гегемония, союзники, Запад, СВО, ядерный, война

"Не капитуляция, а ядерный удар по Америке": Ищенко о том, что будет, если Россию "додавят до предела"

04:45 14.01.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Весь комплекс проблем, которые разделяют Россию и США, невозможность мирного урегулирования ввиду диаметральной противоположности позиций и создает главную опасность 2025 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если ядерная доктрина РФ предполагает нанесение ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию российского государства, то только недалекие люди считают, что это будут "немецкие танки под Москвой", рассказал эксперт.
"Это вполне может быть экономическая блокада, которая разрушает экономику и несёт ещё более страшную угрозу существованию российского государства. Поэтому политика санкций тоже может привести к глобальному вооружённому ядерному конфликту", — предостерег Ищенко.
Весь комплекс проблем, которые разделяют Россию и США, невозможность мирного урегулирования ввиду диаметральной противоположности позиций и создает главную опасность 2025 года, подчеркнул политолог.
Экономические санкции, если вдруг "додавливают Россию", как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по США. И до них это все время пытаются донести, указал он.
"У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии. Пока они (США и их союзники. — Ред.) этого не поняли, посмотрим, поймут ли дальше", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
Также на тему международных отношений и конфликта на Украине — в статье Олега Хавича "Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?" на сайте Украина.ру.
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