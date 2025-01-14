По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Собственный "фирменный" инструмент ВСУ – быстрыми мобильными группами врывать туда, где фронта практически нет. Под Курском этот прием сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Если не считать вторжения в Курскую область, для ВСУ попытка наступления на хутор Бердин была крупнейшей со времен контрнаступа 2023 года. Но прорвать фронт колонной по минным полям у них не получилось, сообщил эксперт.
"То есть на практике подтверждается то, о чем мы говорил в теории: средств прорыва фронта у ВСУ нет. Их собственный фирменный инструмент – быстрыми мобильными группами врывать туда, где фронта практически нет. Лучше всего это получилось под Харьковом", — подчеркнул Полетаев.
Под Курском в августе прошлого года украинская армия использовала тот же прием. Он сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме, указал эксперт.
По мнению Полетаева, российской армии не ставится задача "любой ценой прогнать из Курской области Украину", сейчас это ничего не решает. Если ВС РФ продвинутся к границе, то ее придется переходить, чтобы сохранить линию фронта, отметил он.
"Когда это произойдет? По мере истощения противника. Но судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, встречных боев здесь происходит значительно меньше, чем в сентябре", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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