По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
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По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области
По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области
Собственный "фирменный" инструмент ВСУ – быстрыми мобильными группами врывать туда, где фронта практически нет. Под Курском этот прием сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-14T03:30
2025-01-14T03:30
новости
россия
курская область
всу
вс рф
наступление
граница
харьков
плацдарм
прорыв
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Если не считать вторжения в Курскую область, для ВСУ попытка наступления на хутор Бердин была крупнейшей со времен контрнаступа 2023 года. Но прорвать фронт колонной по минным полям у них не получилось, сообщил эксперт.Под Курском в августе прошлого года украинская армия использовала тот же прием. Он сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме, указал эксперт.По мнению Полетаева, российской армии не ставится задача "любой ценой прогнать из Курской области Украину", сейчас это ничего не решает. Если ВС РФ продвинутся к границе, то ее придется переходить, чтобы сохранить линию фронта, отметил он."Когда это произойдет? По мере истощения противника. Но судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, встречных боев здесь происходит значительно меньше, чем в сентябре", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, всу, вс рф, наступление, граница, харьков, плацдарм, прорыв, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, ВСУ, ВС РФ, наступление, граница, Харьков, плацдарм, прорыв, СВО, детали, Спецоперация

По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области

03:30 14.01.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Собственный "фирменный" инструмент ВСУ – быстрыми мобильными группами врывать туда, где фронта практически нет. Под Курском этот прием сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Если не считать вторжения в Курскую область, для ВСУ попытка наступления на хутор Бердин была крупнейшей со времен контрнаступа 2023 года. Но прорвать фронт колонной по минным полям у них не получилось, сообщил эксперт.
"То есть на практике подтверждается то, о чем мы говорил в теории: средств прорыва фронта у ВСУ нет. Их собственный фирменный инструмент – быстрыми мобильными группами врывать туда, где фронта практически нет. Лучше всего это получилось под Харьковом", — подчеркнул Полетаев.
Под Курском в августе прошлого года украинская армия использовала тот же прием. Он сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме, указал эксперт.
По мнению Полетаева, российской армии не ставится задача "любой ценой прогнать из Курской области Украину", сейчас это ничего не решает. Если ВС РФ продвинутся к границе, то ее придется переходить, чтобы сохранить линию фронта, отметил он.
"Когда это произойдет? По мере истощения противника. Но судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, встречных боев здесь происходит значительно меньше, чем в сентябре", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 12:02
Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия Все беды Украины основаны на том, что она, будучи по своей природе транзитным государством, должна была быть заинтересована в росте российско-европейской торговле, шла на поводу у США и пыталась этой торговле препятствовать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиРоссияКурская областьВСУВС РФнаступлениеграницаХарьковплацдармпрорывСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
04:15"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области
04:00"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей
03:45Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией
03:30По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области
03:15Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области
03:00В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту
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