https://ukraina.ru/20250114/1060225209.html

По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области

По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области - 14.01.2025 Украина.ру

По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области

Собственный "фирменный" инструмент ВСУ – быстрыми мобильными группами врывать туда, где фронта практически нет. Под Курском этот прием сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-14T03:30

2025-01-14T03:30

2025-01-14T03:30

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курская область

всу

вс рф

наступление

граница

харьков

плацдарм

прорыв

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Если не считать вторжения в Курскую область, для ВСУ попытка наступления на хутор Бердин была крупнейшей со времен контрнаступа 2023 года. Но прорвать фронт колонной по минным полям у них не получилось, сообщил эксперт.Под Курском в августе прошлого года украинская армия использовала тот же прием. Он сработал частично, с тех пор они толкутся на этом плацдарме, указал эксперт.По мнению Полетаева, российской армии не ставится задача "любой ценой прогнать из Курской области Украину", сейчас это ничего не решает. Если ВС РФ продвинутся к границе, то ее придется переходить, чтобы сохранить линию фронта, отметил он."Когда это произойдет? По мере истощения противника. Но судя по масштабам боевых действий, кроме этого небольшого эпизода, встречных боев здесь происходит значительно меньше, чем в сентябре", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О том, как будет накаляться ситуация вокруг Приднестровья — в материале "Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя Молдавии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html

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новости, россия, курская область, всу, вс рф, наступление, граница, харьков, плацдарм, прорыв, сво, детали, спецоперация