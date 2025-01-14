Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что в Донбассе российские военные физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами, рассказал эксперт.
"Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска/Краматорска из района Днепропетровска. При этом мне трудно сказать, будет ли противник бросаться в яростные контратаки, чтобы отбить у нас эту трассу, оголяя при этом другие участки донбасской дуги", — подчеркнул Анпилогов.
Дело в том, что киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области, отметил он.
Все же считали это отвлекающим ударом или "обманывающей операцией", но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась, указал эксперт.
"Теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.
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