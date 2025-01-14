https://ukraina.ru/20250114/1060234563.html

Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом"

Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом" - 14.01.2025 Украина.ру

Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом"

Киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-14T04:30

2025-01-14T04:30

2025-01-14T04:30

новости

курская область

днепропетровск

алексей анпилогов

всу

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атака

славянск

краматорск

резервы

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Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что в Донбассе российские военные физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами, рассказал эксперт. Дело в том, что киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области, отметил он.Все же считали это отвлекающим ударом или "обманывающей операцией", но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась, указал эксперт."Теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060233051.html

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днепропетровск

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