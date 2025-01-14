Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом" - 14.01.2025 Украина.ру
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Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом"
Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом" - 14.01.2025 Украина.ру
Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом"
Киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-14T04:30
2025-01-14T04:30
новости
курская область
днепропетровск
алексей анпилогов
всу
наступление
атака
славянск
краматорск
резервы
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Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что в Донбассе российские военные физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами, рассказал эксперт. Дело в том, что киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области, отметил он.Все же считали это отвлекающим ударом или "обманывающей операцией", но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась, указал эксперт."Теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250113/1060233051.html
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новости, курская область, днепропетровск, алексей анпилогов, всу, наступление, атака, славянск, краматорск, резервы, операция, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, ВСУ, наступление, атака, Славянск, Краматорск, резервы, операция, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

Рывок последней надежды: Анпилогов раскрыл, почему атака на хутор Бердин не была "отвлекающим ударом"

04:30 14.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что в Донбассе российские военные физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами, рассказал эксперт.

"Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска/Краматорска из района Днепропетровска. При этом мне трудно сказать, будет ли противник бросаться в яростные контратаки, чтобы отбить у нас эту трассу, оголяя при этом другие участки донбасской дуги", — подчеркнул Анпилогов.

Дело в том, что киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области, отметил он.
Все же считали это отвлекающим ударом или "обманывающей операцией", но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась, указал эксперт.
"Теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Барабанов, историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай интервью - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 19:00
Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем УкраиныПрофессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов объяснил, почему гарантии безопасности для России останутся на бумаге, но договариваться по Украине все равно важно.
 
НовостиКурская областьДнепропетровскАлексей АнпилоговВСУнаступлениеатакаСлавянскКраматорскрезервыоперацияВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
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