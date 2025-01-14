"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей - 14.01.2025 Украина.ру
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"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей
"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей - 14.01.2025 Украина.ру
"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей
Украина действительно подошла к пределу своих военных возможностей. Это видно по динамике ее ситуации с восполнением техникой и живой силой – основного критерия длительной войны, в которую превратилась СВО. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-14T04:00
2025-01-14T04:00
новости
украина
россия
всу
потери всу
военная техника
запад
поставки
мобилизация
украинская армия
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На тактическом уровне можно спорить, у кого эффективнее дроны, но на оперативном уровне Украина проигрывает двух-трех ходовым операциям России. Это недопустимо, если нужно свести войну к почетной ничье, рассказал эксперт.Заботу об оружии и боеприпасах Украина сразу взвалила на плечи западных союзников. Теперь она ноет по поводу того, что Запад ей "что-то невовремя поставляет". А личный состав – это уже забота Украины. Но мобилизация живой силы там уже подошла к своему пределу, указал эксперт."По официальным украинским данным, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. (...) Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части)", — сообщил Анпилогов.Причем это официальные дела, открытые украинской прокуратурой (первый факт СЗЧ уголовно не наказывается). То есть киевский режим набрал 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч тут же утекли в виде дезертиров, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.О том, станет ли Арктика следующей ареной противостояния США и России после Украины — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, всу, потери всу, военная техника, запад, поставки, мобилизация, украинская армия, дезертирство , сво, война, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, ВСУ, потери ВСУ, военная техника, Запад, поставки, мобилизация, украинская армия, дезертирство , СВО, война, детали, Спецоперация

"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей

04:00 14.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУБлиндаж ВСУ
Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украина действительно подошла к пределу своих военных возможностей. Это видно по динамике ее ситуации с восполнением техникой и живой силой – основного критерия длительной войны, в которую превратилась СВО. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На тактическом уровне можно спорить, у кого эффективнее дроны, но на оперативном уровне Украина проигрывает двух-трех ходовым операциям России. Это недопустимо, если нужно свести войну к почетной ничье, рассказал эксперт.
"И сейчас уже ни о какой ничье речи не идет. Украина действительно подошла к пределу своих военных возможностей. Это видно по динамике ее ситуации с восполнением техникой и живой силой – основного критерия длительной войны, в которую превратилась СВО", — отметил Анпилогов.
Заботу об оружии и боеприпасах Украина сразу взвалила на плечи западных союзников. Теперь она ноет по поводу того, что Запад ей "что-то невовремя поставляет". А личный состав – это уже забота Украины. Но мобилизация живой силы там уже подошла к своему пределу, указал эксперт.
"По официальным украинским данным, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. (...) Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части)", — сообщил Анпилогов.
Причем это официальные дела, открытые украинской прокуратурой (первый факт СЗЧ уголовно не наказывается). То есть киевский режим набрал 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч тут же утекли в виде дезертиров, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.
О том, станет ли Арктика следующей ареной противостояния США и России после Украины — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Барабанов, историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай интервью - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 19:00
Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем УкраиныПрофессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов объяснил, почему гарантии безопасности для России останутся на бумаге, но договариваться по Украине все равно важно.
 
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04:00"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей
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