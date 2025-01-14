"Наверное, мне тоже надо валить": Анпилогов рассказал, сколько тысяч солдат ВСУ получили статус СЗЧ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
По официальным украинским данным, за месяц около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ. Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это приговор. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
По официальным данным Украины, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. Это соотносится с масштабами набора контрактников в России, рассказал эксперт.
Учитывая нынешнюю численность населения Украины и оборонительные бои эти 20 тысяч мобилизованных — внушительная цифра. Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части), отметил Анпилогов.
"Причем это официальные дела, открытые украинской прокуратурой (первый факт СЗЧ уголовно не наказывается). То есть киевский режим набрал 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч тут же утекли в виде дезертиров", — сообщил он.
В результате пополнение ВСУ составляет всего лишь 3 тысячи человек в месяц. Про потери противника убитыми и ранеными я вообще не говорю. Армия врага начинает физически уменьшатся, а это уже катастрофа, констатировал эксперт.
Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это их приговор. Проблема же не просто в том, что кто-то ушел. Приблизительно это работает так, добавил он.
"Сидит в окопе Грицко. Рядом с ним сидели Тарас и Мыкола. Тарас и Мыкола сбежали, а Грицко думает: "Я что, рыжий что ли? Наверное, мне тоже надо валить". То есть именно "пятисотые" наносят больше морального урона остальным бойцам, чем "двухсотые" (лежат в окопе) и "трехсотые" (лежат в окопах и при этом кричат от боли). "Пятисотый" - это "двести" плюс "триста", — констатировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.
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