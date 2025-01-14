https://ukraina.ru/20250114/1060235279.html

"Наверное, мне тоже надо валить": Анпилогов рассказал, сколько тысяч солдат ВСУ получили статус СЗЧ

"Наверное, мне тоже надо валить": Анпилогов рассказал, сколько тысяч солдат ВСУ получили статус СЗЧ - 14.01.2025 Украина.ру

"Наверное, мне тоже надо валить": Анпилогов рассказал, сколько тысяч солдат ВСУ получили статус СЗЧ

По официальным украинским данным, за месяц около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ. Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это приговор. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-14T06:00

2025-01-14T06:00

2025-01-14T06:00

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По официальным данным Украины, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. Это соотносится с масштабами набора контрактников в России, рассказал эксперт.Учитывая нынешнюю численность населения Украины и оборонительные бои эти 20 тысяч мобилизованных — внушительная цифра. Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части), отметил Анпилогов.В результате пополнение ВСУ составляет всего лишь 3 тысячи человек в месяц. Про потери противника убитыми и ранеными я вообще не говорю. Армия врага начинает физически уменьшатся, а это уже катастрофа, констатировал эксперт.Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это их приговор. Проблема же не просто в том, что кто-то ушел. Приблизительно это работает так, добавил он."Сидит в окопе Грицко. Рядом с ним сидели Тарас и Мыкола. Тарас и Мыкола сбежали, а Грицко думает: "Я что, рыжий что ли? Наверное, мне тоже надо валить". То есть именно "пятисотые" наносят больше морального урона остальным бойцам, чем "двухсотые" (лежат в окопе) и "трехсотые" (лежат в окопах и при этом кричат от боли). "Пятисотый" - это "двести" плюс "триста", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.О том, станет ли Арктика следующей ареной противостояния США и России после Украины — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060234239.html

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новости, россия, украина, алексей анпилогов, мобилизация, всу, потери всу, оборона, дезертирство , убитые, раненые, сво, детали, спецоперация, война