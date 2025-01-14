"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
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"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области
"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области - 14.01.2025 Украина.ру
"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области
В течение нескольких дней в сентябре ВС РФ сократили вдвое плацдарм в Курской области, поджав ВСУ с двух сторон. Военные применяют там такую же тактику, что и на Донбассе, максимально истощая армию противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-14T04:15
2025-01-14T04:15
новости
россия
курская область
донбасс
сергей полетаев
вс рф
наступление
всу
сво
детали
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В сентябре-октябре прошлого года ВС РФ сократили Курский плацдарм противника до той степени, когда он перестал представлять опасность, сообщил эксперт. Большой плацдарм представлял определенную угрозу, потому что оттуда ВСУ могли совершить прорыв в сторону Льгова и Рыльска. И в течение нескольких дней в сентябре ВС РФ сократили плацдарм вдвое, поджав его с двух сторон, отметил он.И после этого здесь тоже применяется стратегия на истощение, и линия фронта остается статичной. Противник подбрасывает на это направление очень большие резервы, уточнил Полетаев.Единственно верный способ ее освободить – уничтожить украинскую армию. А единственно доступный инструмент для этого — истощение ВСУ. В Курской области применяется такой же подход, то есть российские войска максимально истощают армию противника, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, донбасс, сергей полетаев , вс рф, наступление, всу, сво, детали, плацдарм, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Донбасс, Сергей Полетаев , ВС РФ, наступление, ВСУ, СВО, детали, плацдарм, Спецоперация

"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области

04:15 14.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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В течение нескольких дней в сентябре ВС РФ сократили вдвое плацдарм в Курской области, поджав ВСУ с двух сторон. Военные применяют там такую же тактику, что и на Донбассе, максимально истощая армию противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
В сентябре-октябре прошлого года ВС РФ сократили Курский плацдарм противника до той степени, когда он перестал представлять опасность, сообщил эксперт.
Большой плацдарм представлял определенную угрозу, потому что оттуда ВСУ могли совершить прорыв в сторону Льгова и Рыльска. И в течение нескольких дней в сентябре ВС РФ сократили плацдарм вдвое, поджав его с двух сторон, отметил он.
И после этого здесь тоже применяется стратегия на истощение, и линия фронта остается статичной. Противник подбрасывает на это направление очень большие резервы, уточнил Полетаев.
"Половина всех видео поражений вражеской техники — из Курской области. Здесь могут сказать, что это все разговоры в пользу бедных и надо освобождать нашу землю. Но там земля такая же наша, как на Донбассе", — подчеркнул эксперт.
Единственно верный способ ее освободить – уничтожить украинскую армию. А единственно доступный инструмент для этого — истощение ВСУ. В Курской области применяется такой же подход, то есть российские войска максимально истощают армию противника, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.
Николай Доронин интервью
Вчера, 07:10
Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после УкраиныЗачем Трампу Гренландия? Станет ли Арктика следующей ареной противостояния США и России после Украины? Как Москва и Вашингтон могут сотрудничать в рамках Севморпути?
 
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Заголовок открываемого материала
04:15"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области
04:00"Ни о какой ничье речи не идет": Анпилогов о том, почему Украина подошла к пределу военных возможностей
03:45Мирного варианта нет: Ищенко рассказал, какие страны могут стать новой площадкой для войны с Россией
03:30По мере истощения противника: Полетаев объяснил, когда ВС РФ окончательно выбьют ВСУ из Курской области
03:15Получилось наоборот: военный эксперт о том, в чем просчитались ВСУ и почему стихли бои в Курской области
03:00В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту
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