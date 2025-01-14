"Поджали с двух сторон": Полетаев о том, как бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ с плацдарма в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
В течение нескольких дней в сентябре ВС РФ сократили вдвое плацдарм в Курской области, поджав ВСУ с двух сторон. Военные применяют там такую же тактику, что и на Донбассе, максимально истощая армию противника. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
В сентябре-октябре прошлого года ВС РФ сократили Курский плацдарм противника до той степени, когда он перестал представлять опасность, сообщил эксперт.
Большой плацдарм представлял определенную угрозу, потому что оттуда ВСУ могли совершить прорыв в сторону Льгова и Рыльска. И в течение нескольких дней в сентябре ВС РФ сократили плацдарм вдвое, поджав его с двух сторон, отметил он.
И после этого здесь тоже применяется стратегия на истощение, и линия фронта остается статичной. Противник подбрасывает на это направление очень большие резервы, уточнил Полетаев.
"Половина всех видео поражений вражеской техники — из Курской области. Здесь могут сказать, что это все разговоры в пользу бедных и надо освобождать нашу землю. Но там земля такая же наша, как на Донбассе", — подчеркнул эксперт.
Единственно верный способ ее освободить – уничтожить украинскую армию. А единственно доступный инструмент для этого — истощение ВСУ. В Курской области применяется такой же подход, то есть российские войска максимально истощают армию противника, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.