По состоянию на 12:30 11 августа в мире зарегистрировали свыше 20 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 736,2 тыс. человек, 12,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали почти у 5,1 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 163,4 тыс. человек, больше 1,6 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3 млн жителей, свыше 101,7 тыс. человек скончались, больше 2,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 2,2 млн случаев заражения, 45,2 тыс. смертей, 1,5 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Южной Африке, Мексике, Перу.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 897,5 тыс. (плюс 4945 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 131 человек (плюс 130 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 703,1 тыс. человек.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Всего с начала эпидемии в столице скончались 4599 человек с COVID-19.

Для предотвращения распространения коронавируса компании могут переводить своих сотрудников на удаленку даже в том случае, если такой формат работы не предусмотрен трудовым договором, подтвердили в Минтруде. Чтобы перевести сотрудников на удаленную работу, достаточно издать соответствующий приказ. Зарплата при этом должна остаться той же.

Наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции выявлены в Татарстане (31,5%), Санкт-Петербурге (26%), а также в Тульской (27,8%) и Тюменской (24,5%) областях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян, из них 75% должны составлять люди из группы риска. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что вакцина от коронавирусной инфекции появится в ближайшее время. Однако Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призывает Минздрав повременить с регистрацией препарата до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. В противном случае вакцина может быть небезопасной. Несмотря на это, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности проверить на себе разработанную в России вакцину. Своим поступком президент хочет показать, что доверяет российской науке.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков уверен, что коронавирус не будет опасен для школьников, так как для заражения нужен длительный контакт. Если учеников рассадить по разным партам, то между ребятами не будет такого контакта, и риск заболеть коронавирусом упадет в разы.

Крым бьет рекорды по заражению коронавирусом. Скорее всего, это связано с наплывом отдыхающих. Полуостров посетили миллионы туристов.

А вот в Турции сезон только начинается. Российское посольство разъяснило правила тестирования и карантина для прибывающих в Турцию туристов. Перед паспортным контролем туристам измерят температуру. Если она выше 37,8 градуса, пассажиру сделают тест. По его результату пассажира направят в отель или больницу. Туриста без симптомов изолируют в гостинице под наблюдением врача. Пребывание будет бесплатным. При этом родным туристов, умерших в Турции от коронавируса, могут отказать в перевозке тела для захоронения на родину.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса на Украине выросло на 1158 за минувшие сутки, скончались еще 29 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской областях (129), Киеве (123) и Ивано-Франковской области (114).

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов, среди заболевших — 66 детей и 75 медработников.

Всего с начала пандемии в стране выявили 83 115 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1951 человек, выздоровели 44 934 человека.

Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 303 человека.

Летальность коронавируса в среднем в Украине составляет 2,3%, наивысший показатель зафиксирован в Кировоградской области — 5,4%.

Вторая волна коронавируса COVID-19 надвигается на Черновицкую область Украины.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Статус безработного за время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 получили 406 тысяч украинцев, сообщается на сайте Госслужбы занятости.

Коронавирус: потери Украины во внешней торговле нарастают © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Более 60 тысяч социально незащищенных киевлян получат в ближайшее время специальную аптечку из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Украинские правоохранители обнаружили незаконное производство дезинфицирующих средств в Харьковской области, возбуждено уголовное дело.

Во Львове приостановило работу Генконсульство Польши из-за угрожающей эпидситуации с распространением COVID-19 в городе. Поэтому сейчас дипломатическое учреждение, обслуживающее весь западный регион, прекратило прием и выдачу документов.

Ситуация в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды. Он призвал государства брать пример со стран, которые смогли предотвратить вспышку инфекции. Лучшим примером такой работы он назвал Новую Зеландию, где эпидемию остановили на раннем этапе.

За появление без маски в центре Парижа и на некоторых улицах города ввели штраф €135. Власти пошли на такой шаг из-за роста числа заражений COVID-19. Не носить маску разрешается только людям, которым это противопоказано по медицинским причинам.

Около 70% жителей Финляндии готовы сделать прививку от коронавируса, если она будет доступна и рекомендована медиками, показал опрос.

Американские ученые научились определять COVID при помощи смарт-часов. Ускоренный пульс и увеличение времени сна характерны для 85% инфицированных пациентов. Ученые считают, что мониторинг показателей организма с помощью умных часов может стать более действенным методом, чем стандартный тест ПЦР. Также ученые из США пришли к выводу, что коронавирус способен вызвать потерю памяти. Воспалительные процессы мозга чаще связаны не с самим заболеванием, а с борьбой иммунной системы с инфекцией. Из-за этого у некоторых пациентов повышается риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус. По его словам, пандемию удастся остановить только через два с половиной года. При этом масштабы потрясений для всего человечества сопоставимы с Первой и Второй мировыми войнами, считает миллиардер.