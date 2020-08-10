Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некие силы за границей в пропаже интернета в стране. Само отключение интернета имело двоякие последствия для протестов в ночь после выборов 9 августа

В понедельник, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил силы за границей в пропаже доступа белорусов в интернет в день голосования. Майданом не пахнет, но у Лукашенко — большие риски. Эксперты о выборах в Белоруссии © REUTERS, Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — подчеркнул Лукашенко.

Белоруссий президент заявил, что на его страну пытаются направленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».

«Но мы выстоим», — заверил Лукашенко.

Интернет в Минске начал пропадать с утра 9 августа, когда в стране шли выборы. К вечеру он исчез совсем. Но уже утром 10 августа правительственные сайты возобновили устойчивую работу. При этом сохранялись проблемы с доступом к другим сайтам и популярным мессенджерам.

Связь между проблемами со связью и выборами была очевидна. Но вот в то, что отключила интернет власть, поверили не все.

По проторенному пути

«Арабская весна», которая началась в декабре 2010 года, среди прочего показала, насколько важен интернет для безопасности государства.

«Что касается масштабной протестной волны, то она стала неожиданной главным образом потому, что недооценили возможности современных коммуникаций, в частности, интернета. Особенно это было характерно для Египта, там социальные сети мгновенно сплотили молодежь, вывели на улицы миллионы демонстрантов. Египет, «заразившись от Туниса», стал основным ядром «арабской весны», оттуда волна пошла дальше — в Ливию, Сирию, Йемен, Бахрейн. Такой масштаб стал, повторяю, неожиданным для всех», — отмечал в комментарии «Российской газете» академик, бывший премьер-министр России Евгений Примаков в 2012 году. «Надо что-нибудь выторговать». Как Украина намерена нажиться на ситуации в Белоруссии © пресс-служба президента Украины

Противники власти использовали Facebook и Twitter для координации своих действий. При этом разные соцсети использовались комплексно.

«Эксперты отмечают, что Facebook используется для назначения даты, Twitter — для тактического реагирования на ситуацию, Google и YouTube — для информирования общественности», — писали в своей статье «Новые СМИ и «Арабская весна» в 2012 году главный эксперт ФГУП «Почта России» Николай Беляков и президент Фонда реальной политики Владимир Прохватилов.

Если вдуматься, роль связи в восстаниях известна довольно давно. Самый успешный из всех революционеров — Владимир Ленин — в своих «Советах постороннего», напечатанных за несколько дней до Октябрьской революции, писал: «Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову».

Неудивительно, что лишение революционеров, бунтовщиков да и просто оппозиционеров средств связи всегда было приоритетным заданием властей. Так, в феврале 2020 года в Турции во время эскалации конфликта в сирийском Идлибе ограничили доступ к соцсетям Twitter, Instagram и Facebook, а также мессенджеру WhatsApp и видеохостингу YouTubе. Тогда многие эксперты отмечали, причиной этого могло стать желание властей помешать распространению неправдивой информации о количестве погибших турецких военных, что могло вызвать возмущение в обществе. Примечательно, что официального заявления властей по поводу ограничения доступа к интернет-ресурсам не было.

Поэтому, когда в Белоруссии в день выборов пропала связь, оппозиционерам сразу стало понятно, чья в этом вина.

«По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам. «Выборы» начались!» — заявил в своем Τelegram-канале Nexta-live пишущий из Польши оппозиционный белорусский блогер Степан Путило.

Однако были и те, кто поставил под сомнение выгоду белорусских властей в отключении интернета в стране.

Англичанка гадит?

Некоторые среди усомнившихся в том, что белорусским властям было выгодно отключение интернета, вспомнили египетский опыт во время «Арабской весны». Там отключение интернета лишь спровоцировало людей выходить на улицы, чтобы узнать, что происходит. В результате власть в этой стране была сметена. Мирзаян спрогнозировал, по какому сценарию будут развиваться протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Блокирование интернета в случае серьезных беспорядков мало кому помогало. Поэтому некоторые готовы поверить заверениям белорусских властей в том, что те непричастны к блокированию интернета в стране.

Тем более Лукашенко уже назвал конкретные страны, которые приложили руку к беспорядкам.

«Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко 10 августа на встрече с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

В то же время, если его слова правдивы, получается, что Белоруссия полностью беззащитна перед влиянием извне. В смысле связи и коммуникаций. А это плохие новости для белорусской власти.