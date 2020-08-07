Украина упразднила госрегулирование цены на газ для населения, президент внес в Раду законопроект о повышении «минималки» до 5000 грн (13 500 рублей), экономика упала во II квартале на 11%. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Государство больше не регулирует цены на газ для населения

Кабинет министров Украины не продлил спецобязательства «Нафтогаза» по поставкам природного газа населению по льготной цене. Таким образом, с субботы, 1 августа, цена на газ для населения, как и для промышленных потребителей, формируется по принципу импортного паритета — стоимость газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку на Украину.

Первое ключевое изменение касается именно цены на газ. На Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности. Она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно. Рынок без конкуренции. Сколько теперь придётся платить за газ украинцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для населения действовал механизм возложения специальных обязательств (PSO), который в последние годы несколько раз менялся. Сначала цена фиксировалась на одном уровне на определенный период. С января нынешнего года стоимость газа начали определять по формуле «стоимость газа на нидерландском хабе TTF + доставка на Украину».

К слову, отмена механизма PSO является одним из пунктов подписанного меморандума с Международным валютным Фондом.

Второе новшество — украинцы теперь могут свободно менять поставщика газа. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной. Накануне регулятор упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому.

Стоит отметить, что в июле «Нафтогаз» впервые с начала года повысил стоимость газа для населения. Тариф вырос на 7,2% — до 2 297,53 грн (6085,6 руб.) за тыс. кубометров без учета НДС, наценки газсбытов и доставки. А в августе в «Нафтогазе» еще повысили цену на газ для населения, в этот раз на 9%.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» определила цену на газ в рамках тарифа «Годовой» — 4,73 грн (12,62 руб.) за кубометр (с НДС и без учета доставки), подключение к тарифу будет доступно с 15 августа.

Кроме этого компания предлагает бытовым потребителям три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: «Большое дело» (с заказным месячным объемом потребления от 100 тысяч кубометров), «Удобный бизнес» (от 10 до 100 тысяч кубометров) и «Все включено» (до 10 тысяч кубометров). Коболев заверил Reuters, что Украина не собирается покупать газ у России © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении «минималки» до 5000 грн

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, внес в Верховную Раду законопроект об изменении в государственный бюджет Украины, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн (около 13 500 рублей) уже с 1 сентября 2020 года.

Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 6% — с 4723 грн (12 612 руб.).

Как сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, парламент может рассмотреть законопроект на внеочередном заседании в августе. Она добавила, что основным источником для финансирования повышения минимальной зарплаты станет в первую очередь экономия на обслуживании госдолга.

Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает двукратное повышение минимальной зарплаты в 2021 году — до 6 тыс. грн (16 022 руб.) и 6,5 тыс. грн (17 357 руб.). На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год.

Напомним, в июле Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года — до 6000 грн, с 1 июля 2021 года — до 6500 грн. Оппозиция в Раде требует поднять минимальные пенсию и зарплату на Украине до 7 тысяч грн © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что увеличение минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.

В Европейской бизнес-ассоциации опасаются, что рост налоговой нагрузки на оплату труда в период экономического кризиса увеличит рост сектора «теневых» заработных плат. В случае реализации задуманного возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса (ЕСВ), которая составляет 15 минимальных зарплат. К тому же пропорционально повышению «минималки» вырастут единый налог, налог на недвижимость, другие сборы, платежи и штрафы.

Украинская экономика упала во II квартале на 11%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение ВВП в апреле-июне в 11%. Об этом свидетельствуют данные министерства в обзоре экономической активности за первое полугодие 2020 года, опубликованном в четверг, 7 августа.

Падение экономики во II квартале было несколько меньшим, чем прогнозируемое ранее сокращение на 14%. В целом в первом полугодии текущего года, по оценкам министерства, ВВП упал на 6,5%.

«Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И пока на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться», — отмечает Минэкономики.

Согласно данным министерства, по итогам января-июля сокращение сводного индекса производства составило 7,7% (на 7,3% — в январе-мае 2020).

«В июне 2020 года смягчение карантинных ограничений, как в середине страны, так и за ее границами, способствовали замедлению падения промышленного производства до 5,6% (по сравнению с 12,2% в мае 2020 года), с учетом эффекта календарных дней — до 7,1% (11,7% соответственно)», — указало Минэкономики. Кабмин Украины сохранил прогноз падения экономики на 2020 год © Андрей Лубенский

В частности, сезонно скорректированный индекс промышленной продукции в июне к маю 2020 года вырос на 3,4% (+2,8% май к апрелю 2020 года).

Уменьшение глубины падения в июне наблюдалось в добывающей промышленности — до 4,9% (спад на 8,9% в мае 2020 года) и в перерабатывающей — до 6,2% (падение на 15,6% соответственно), свидетельствуют данные министерства.

В июне темпы падения производства в металлургии существенно замедлились до –3,9 по сравнению с –19% в мае, чему поспособствовало оживление экономической активности. В частности, возобновил работу после семимесячной паузы Днепровский металлургический завод.

Машиностроение сохранило в июне темпы сокращения производства — проседание на 22,5% по сравнению с –22,4% в мае.

«В то же время в снабжении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло углубление падения до –4% (–1,9% соответственно)», — отметило министерство.

Строительство в июне благодаря дорожным работам выросло на 0,1% по сравнению с –2,6% в мае, а за первое полугодие сократилось на 5,5% (25,3% за аналогичный период прошлого года), указало министерство.

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Однако в целом сельское хозяйство по итогам минувшего месяца показало сокращение объемов производства на 40,6% по сравнению с ростом на 12,2% в июне 2019-го и –18,7% по итогам первого полугодия этого года по сравнению с +5,8% за январь-июнь 2019.

Отмечается постепенное восстановление экономики на фоне смягчения карантина в июне, в частности, в отдельных видах промышленной деятельности (производство потребительских товаров длительного пользования), сфере транспорта и строительной отрасли.

Напомним, Национальный банк оценивает падение ВВП в апреле-июне в 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно последнему прогнозу, обнародованному Министерством экономики Украины, в следующем году ВВП Украины в абсолютном выражении практически достигнет уровня 2011 года.

Так, в Министерстве ожидают рост ВВП на 4,6% — до 4505 млрд грн (12 030 млрд руб.) в абсолютном выражении. При этом средний прогнозный курс доллара, по данным Минэкономики, составит в 2021 году 29,1 грн (77,71 руб.)/долл.

То есть в абсолютном выражении ВВП Украины в 2021 году составит около $154,8 млрд. Что приблизит экономику страны к 2011 году, когда ВВП составлял $163,2 млрд.

В то же время рекордный для Украины показатель 2013 года, когда ВВП достиг $183,3 млрд, отечественная экономика сможет повторить лишь в 2023 году при условии сохранения неизменным в 2022-23 годах курса доллара, что является маловероятным.