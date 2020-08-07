Президент Лукашенко находится в условиях жесткого давления, которого никогда раньше не испытывал

Предвыборный белорусский коктейль. Ингредиенты: митинги оппозиции, крупнейшие со времен распада СССР, арест 33 российских "бойцов ЧВК", якобы направленных для дестабилизации ситуации в стране и признание Александра Лукашенко в том, что результат его теста на наличие вируса оказался положительным. И это после того, как он на протяжении месяцев демонстративно занижал опасность и масштабы эпидемии коронавируса, пишет британская газета The Guardian.

Вполне вероятно, что через несколько дней президент, который находится у власти уже 25 лет, заявит о своей победе на выборах и продолжит руководить страной.

Но он оказался в очень сложной ситуации, столкнувшись с активно действующей оппозицией на фоне ожесточенных споров с Россией по поводу экономической интеграции и с Западом — по поводу прав человека.

«Лукашенко впервые ведет войну на три фронта, — говорит политолог Александр Федута, который в 1990-е годы был помощником Лукашенко. — Он не знает, как поступить». Даже при победе в воскресенье эти баталии не прекратятся, и Лукашенко придется вести эту борьбу на протяжении своего шестого срока.

Загнанный в угол белорусский президент отреагировал на ситуацию, посетив несколько воинских частей и бригаду спецназа, и заявил военнослужащим, что они «не должны допускать» уличных протестов. Политолог Олег Бондаренко рассказал, станет ли Белоруссия второй Украиной без Лукашенко © Скриншот с видео Украина.ру

Государственное телевидение показало репортаж о том, как войска проводят учебную операцию по разгону демонстрации с использованием спецтехники и водометов.

Но обычная тактика запугивания оказалась не слишком эффективной и не привела к сокращению числа участников митингов оппозиции. Они привлекли многотысячные толпы даже в небольших городах, где обычно бывает высокой явка в пользу действующего президента.

«Это все для того, чтобы запугать белорусов, чтобы они не протестовали. Но это не получается, — говорит Федута. — Чем больше он пытается напугать их, тем сильнее обратный эффект…. Сейчас он пытается всех убедить, что откроет огонь. Если не будет стрельбы, значит, он слаб. Но если прозвучат выстрелы, для него это будет означать политическую смерть».

Похоже, что на следующей неделе обязательно состоятся протесты с требованием признать результаты выборов недействительными. Кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская заявила журналистам, что не будет призывать к демонстрациям, но присоединится к ним, если они начнутся. Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Она согласилась выставить свою кандидатуру вместо своего мужа Сергея Тихановского, популярного блогера, арестованного властями. Её предвыборная программа проста: освободить политзаключенных и провести новый тур голосования — свободные и честные выборы.

Заключенный в тюрьму оппозиционный кандидат Виктор Бабарико, который не имеет права баллотироваться, перед своим арестом сказал, что общественность возмущена, хотя он надеется, что люди будут избегать насилия.

«Мы видели, как обманутый народ расправился с Чаушеску», — сказал он, напомнив, как внезапно оборвалась жизнь румынского диктатора в конце декабря 1989 года.

На митинге, состоявшемся недавно в Минске, по оценкам наблюдателей из правозащитной организации «Весна», собралось 63 тысячи человек, и он стал самой массовой демонстрацией после распада СССР.

В отсутствие заслуживающих доверия опросов общественного мнения значительная часть информации из Белоруссии основана на том, что говорят представители толпы и анонимные интернет-каналы. Правозащитники назвали число людей, пришедших на митинг в поддержку Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам лидеров оппозиции, Лукашенко лишился поддержки многих людей из-за своих скептических высказываний о пандемии коронавируса и из-за того, что он просто уже не может руководить страной.

«Это превратилось в какую-то личную неприязнь к нему, — говорит Мария Колесникова, которая входит в группу поддержки Тихановской. — Он долгое время считался сильным лидером. А теперь ему 65, и есть ощущение, что ему пора на пенсию».

Лукашенко раньше не раз обращался за поддержкой к России как к традиционному союзнику, но теперь отношения между двумя странами ухудшились.

Основной причиной разногласий является план дальнейшей интеграции экономик двух стран. Лукашенко обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в том, что тот оказывает на него экономическое давление, а затем — в том, что тот поддерживает его оппонентов на выборах.

Неделю назад напряженность в отношениях между двумя странами резко обострилась, когда Белоруссия задержала под Минском 33 российских "сотрудников ЧВК", обвинив их в подготовке теракта с целью дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Москва потребовала возвращения задержанных россиян и ужесточила пограничный контроль между двумя странами. По мнению аналитиков, Лукашенко, скорее всего, отпустит этих людей после выборов, но пока будет держать их под арестом, чтобы обратить особое внимание общественности на опасность вмешательства Москвы.

«Лукашенко должен показать всем, что если существуют протесты против его избрания, то их инспирирует Кремль», — считает Федута.

«Россия предупреждает, что Белоруссия заплатит за аресты подрядчиков». Под таким заголовком влиятельная американская газета The Washington Post публикует материал, посвященный ситуации в стране накануне выборов.

Российские власти назвали арест 33 "частных военных подрядчиков" в Белоруссии трюком в ходе президентской кампании и предупредили, что это будет иметь серьезные последствия для связей между двумя союзниками.

Местные спецслужбы арестовали российских подрядчиков в пригороде Минска по обвинению в планировании массовых беспорядков на фоне всплеска протестов оппозиции и в преддверии воскресных выборов, на которых белорусский лидер Александр Лукашенко претендует на шестой срок. Лукашенко намерен выдать задержанных «боевиков» России и Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, резко поднял ставки в споре в среду, заявив, что белорусское руководство превратило двусторонние связи в «мелкий элемент предвыборной кампании».

Не называя Лукашенко по имени, Медведев считает, что арест подрядчиков — часть «незатейливой политической технологии — создать образ врага и добиться политического результата, используя этот образ».

«Это не только обидно, это очень печально», — сказал Медведев, который занимал пост президента России в 2008-2012 годах, а затем премьер-министра в течение следующих восьми лет. «И это повлечет за собой печальные последствия», — подчеркнул он.

На протяжении 26 лет Лукашенко опирался на российские субсидии и кредиты, чтобы поддержать экономику своей страны в советском стиле. При этом он яростно сопротивлялся попыткам Москвы установить контроль над экономическими активами Белоруссии, утверждает издание.

65-летний президент заявил в своем обращении к нации, что на юг Белоруссии направлена еще одна группа «боевиков», но не привел никаких подробностей. Он предостерег Москву от попыток разжечь напряженность в его стране, заявив, что нестабильность может распространиться и на Россию.

Чтобы еще больше разозлить Кремль, Лукашенко в минувшую среду провел телефонный разговор с президентом Украины, указывает газета. В ходе этого разговора президент Владимир Зеленский попросил Минск выдать 28 арестованных россиян, чтобы судить их за то, что они якобы воевали на стороне повстанцев на востоке Украины. Лукашенко рассказал, сколько Белоруссия потеряла из-за торговых войн и дорогих кредитов © скриншот

Аналогичным образом оценивает ситуацию в Белоруссии швейцарская газета Le Temps. По мере приближения президентских выборов Минск обвиняет оппозицию в подготовке беспорядков с помощью российских наемников.

В преддверии выборов 9 августа усиливается степень нервозности в лагере Александра Лукашенко. Ситуация осложнилась, поскольку впервые после его прихода к власти в 1994 году одному кандидату удалось сплотить вокруг себя оппозицию.

За несколько недель кандидат на пост президента 37-летняя Светлана Тихановская, домохозяйка и жена арестованного блогера, собрала в свою поддержку тысячи человек.

«Власти используют членов группы Вагнера, чтобы напугать людей до голосования, придумывая историю о российских активистах», — пояснил Александр Алесин агентству Associated Press. По мнению этого независимого военного эксперта, живущего в Минске, «если бы эти люди участвовали в заговоре, то они не были бы одеты в одежду в стиле милитари и футболки с надписью «Россия» и не останавливались бы в одном месте». Ищенко объяснил, кто организовал приезд «российской ЧВК» в Белоруссию © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Россия отрицает какое-либо желание дестабилизировать своего маленького соседа, однако сам факт, что Лукашенко сейчас размахивает такой угрозой подчеркивает увеличивающуюся пропасть между Минском и Москвой.

Президент Белоруссии, который долгое время занимал позицию, близкую к политике Владимира Путина, изменил свой курс после украинской революции 2014 года и предпринял опасную попытку балансирования между Россией и Западом, указывает Le Temps.

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