Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, посетил зону проведения Операции объединённых сил на Донбассе. Наградил военных, поблагодарил Кучму, похвалил Кравчука и признал, что ему сложно объяснить, почему так долго не стреляют в зоне конфликта

Действительно, введение с 27 июля дополнительных мер контроля режима прекращения огня дало положительный результат. За всё это время было зафиксировано лишь несколько нарушений, которые наблюдатели сочли «несистемными», потерь нет.

На брифинге в зоне ООС Зеленский заявил, что украинская сторона делает всё возможное для сохранения режима тишины.

«Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался… Если бы всё зависело от нашей стороны, я уверен, это был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам завершения войны», — сказал Зеленский, слова которого цитирует президентская пресс-служба.

В то же время президент признал, что ему сложно «за одну минуту» объяснить, почему нынешнее перемирие продержалось уже больше недели, в отличие от предыдущих соглашений. По его словам, «это (был бы — Ред.) диалог на несколько часов». Ястребы, голуби и Кравчук в одном флаконе. Почему на Украине пока невозможен мирный исход гражданской войны © Facebook, Операція об'єднаних сил

Зеленский отметил, что, несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов и — «там много проблем».

«Но, в целом, мы благодарны нашим военным. Самое главное — мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много», — добавил глава государства.

Как сообщает сайт президента Украины, военные в этот день получили из рук Зеленского награды.

Но вряд ли чувство благодарности к украинским военным испытывают по другую сторону линии разграничения. Как раз в этот день жители непризнанной ДНР возложили цветы на месте гибели в селе Пересып вблизи Снежного фотокорреспондента информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина. Выполняя свою журналистскую работу, он погиб 6 августа 2014 года — по словам свидетелей обстрела, погиб именно от огня украинских военных. Ему было 33 года.

Всего же за шесть лет войны на Донбассе погибли, по данным ООН, более 13 тысяч человек.

Когда же наступит долгожданный мир, а не хрупкое перемирие? Переговоры об этом идут в Минске. Полпредом Киева на этих переговорах был экс-президент Украины Леонид Кучма, но недавно его сменил другой экс-президент — Леонид Кравчук.

Зеленский выразил Кучме благодарность за проделанную сложную работу, поведав, что тот «действительно устал», и никаких других причин его ухода нет. По словам нынешнего президента Украины, на должность главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) рассматривалось несколько кандидатур.

Донбасс, перемирие. Потерь нет, что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ», — пояснил Зеленский.

Стоит отметить, что степень популярности Кравчука среди жителей республик Донбасса вызывает вопросы. По крайней мере, его первые заявления в должности главы украинской делегации в ТКГ симпатий к нему в Донецке и в Луганске явно не добавили.

В частности, Кравчук заявил, что в Минских соглашениях, по его мнению, нет обязательного требования ввести особый статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в Конституцию Украины. В ответ полномочный представитель ДНР в ТКГ Наталья Никонорова посоветовала Кравчуку и всем членам украинской делегации, старым и новым, «внимательно вчитаться в документы, по которым они собираются работать».

«Надеемся, что господин Кравчук не начнет свою деятельность с попытки нивелировать договоренности, достигнутые с таким трудом в Контактной группе при его предшественнике», — отметила полпред ДНР, добавив, что «выполнение Комплекса мер — единственный способ возврата к мирному сосуществованию Украины и Донбасса».