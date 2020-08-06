По состоянию на 12:30 четверга, 6 августа, в мире официально зарегистрировано свыше 18,8 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 707,7 тыс. человек, более 11,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 4,8 млн человек. Болезнь забрала жизни 158,2 тыс. граждан, 1,5 млн выздоровели.

На второй позиции с 2,8 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 97,2 тыс. человек, выздоровели 2,1 млн.

Третье место занимает Индия, где, по официальным данным, выявлено более 1,9 млн случаев заражения. Заболевание забрало жизни 40,6 тыс. человек, 1,3 млн выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Россия (866,6 тыс.), Южная Африка (529,8 тыс.) и Мексика (456,1 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии официально зафиксировано 76 808 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 1819 человек, 42 524 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 1318 украинцев — это новый антирекорд.

Лидерами по числу случаев заражения стали Львовская область (10 420), Киев (8 992) и Ровенская область (6 538).

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 5 августа

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) в Киеве — COVID-19 был выявлен у пяти сотрудников. В ВАКС отметили, что с целью обеспечения безопасности посетителей и работников допускают в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Во Львове закрыли два дошкольных учреждения из-за выявленного коронавируса у сотрудников. Отмечается, что в городе по этой причине закрыты уже четыре детсада.

В Минобразования в связи с пандемией коронавируса советуют школам отпраздновать День знаний в рамках одного класса и воздержаться от массовых мероприятий. Как уточнила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, во время передвижения по школе дети должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

«Во время проведения занятий маску можно не использовать… Мы рекомендуем проводить по возможности занятия по отдельным предметам на открытом воздухе», — добавила она.

В клинической больнице Херсона две недели не будут принимать пациентов из-за вспышки коронавируса среди медиков и госпитализированных. Отмечается, что выписка из больницы возможна только при наличии отрицательного теста ПЦР.

Ситуация в России

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5204 россиян.

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом.

«Я столкнулся с этой болезнью, у меня положительный результат», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Хасикова, коронавирус он переносит без особенных осложнений, состояние здоровья позволяет ему работать удаленно. Глава республики призвал граждан соблюдать медицинские предписания. Особо он поблагодарил сотрудников магазинов, требующих от посетителей надеть маску или соблюдать социальную дистанцию.

Несмотря на спад заболеваемости, ограничительные меры в Москве будут действовать еще несколько месяцев, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр отметил, что обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте будет сохранено на недели и даже месяцы. Собянин отметил, что «это неправильно, когда половина людей в метро в масках, а половина — нет».

В Карелии зафиксировали два случая повторного заражения коронавирусом. Как предположил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, положительные результаты тестов могут быть связаны с длительным выделением вируса из организма, а не с повторным заражением.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом — теперь поехать в город могут не только те, у кого есть там прописка, а вообще все россияне.

Ситуация в мире

За последние пять месяцев в мире в три раза увеличилось число молодых людей, которые заразились коронавирусом, — это может быть связано с тем, что молодежь менее бдительна и более активна. Исследователи проанализировали 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля в США, Испании, Германии, Франции и Японии. Оказалось, что количество молодежи в возрасте 15-24 лет, которые заболели Covid-19, увеличилось с 4,5% до 15%.

COVID-19: неустойчивое равновесие планеты Земля в ожидании вакцины и второй волны пандемии © REUTERS, Christian Hartmann

Также из списка эпидемиологически небезопасных стран Россию исключила Швейцария — прибывающим россиянам не нужно будет проходить карантин. Авиасообщение РФ со Швейцарией планируется восстановить с 15 августа.

Американские ученые выяснили, какая температура тела человека предвещает тяжелое течение коронавирусной инфекции. Так, температура ниже 35,5 и выше 40 градусов в 40% случаев свидетельствует о скорой смерти пациента.