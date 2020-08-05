Лукашенко стремится показать белорусам, что только он гарантирует сохранность государства и пытается показать себя главным защитником страны, говорят политэксперты. В то же время у белорусской оппозиции появляется шанс из-за ошибок властей

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут выборы президента. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране.

Ситуация в Белоруссии накалена до предела. Всё это напоминает события 2004 и 2013-2014 годов на Украине.

На этом фоне отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера». Минску «Люблин» не нужен. Почему Белоруссия не войдёт в союз лебедя, рака и щуки © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

Воинственный тон обращения

Во вторник, 4 августа, Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие прошло во Дворце Республики, куда было приглашено более 2,5 тысячи человек со всей страны.

С трибуны Лукашенко рассказал о сильном государстве Белоруссии, припугнул «украинским сценарием». Также глава Белоруссии заявил, что «попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна», а «против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии».

Что же касается ранее задержанных в республике россиян, то, по словам Лукашенко, они были якобы специально направлены в Белоруссию, а купленные билеты в Турцию — лишь прикрытие. «Попытка организовать бойню в центре Минска очевидна». Главное из обращения Лукашенко к народу © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA

Каковы шансы Лукашенко сохранить свой пост, а также что происходит в Белоруссии накануне выборов президента, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Лукашенко дрейфует в зависимости от цен на нефть и газ»

Сейчас сложно сказать, какова политическая позиция Лукашенко: он прозападный или пророссийский, отмечает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По словам эксперта, глава Белоруссии дрейфует в зависимости от того, какова цена на нефть и газ.

«А то, что очень многие в его окружении спят и видят эти райские кущи будущей евроинтеграции и прочее, — это факт, который не раз проявлялся. Повторюсь, как только Лукашенко добивается какой-то экономической выгоды в спорах с Российской Федерацией, он тут же становится самым пророссийским политиком мира», — подчеркнул Корнилов.

Он добавил, что судьба экс-президента Украины Виктора Януковича должна была многому научить Лукашенко, но так ничему и не научила. Владимир Корнилов: Выдача Минском россиян Киеву может стать точкой невозврата в отношениях РФ и Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Лукашенко готов к попытке его «отмайданить»

Лукашенко готов к сценарию, что его попытаются отмайданить, однако оказывается в таком положении, когда у него теряется точка опоры на Востоке и давно потеряна точка опоры на Западе. Такое мнение у главы аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрея Золотарёва.

Политолог пояснил: если посмотреть на таких лидеров постсоветских республик, как экс-председатель молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк или экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, то всё это действительно может закончиться сценарием, когда при молчаливом согласии сторон такого лидера сносят.

«Для него [Лукашенко] ситуация, откровенно говоря, тяжелая. И здесь задержание 33 русских богатырей может стать для него попыткой показать, что, дескать, против меня действует Россия, а Запад, как правило, если усматривал где российскую руку, молчаливо соглашался на любые, в том числе силовые, действия», — сообщил Золотарёв.

В то же время сценарий белорусский оппозиции, по словам эксперта, следующий: непризнание итогов выборов, майдан и попытка смещения Лукашенко.

«Но к такому сценарию, судя по всему, белорусские спецслужбы готовы — разбирали украинский Майдан буквально поминутно», — заявил политолог. Андрей Золотарев: Лукашенко теряет точку опоры на Востоке и давно уже потерял на Западе © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Еще одна пощечина России»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько называет обращение Лукашенко к народу «смесью злости, лжи, лицемерия и самодовольства».

«Я могу только так оценить его послание. Это очень большое количество эмоций, которое сопровождается призывами как раз не делать акцент на эмоциях», — подчеркнул политолог.

По его мнению, Лукашенко отождествил государство с самим собой, «он и белорусский народ отождествил с самим собой: говоря от имени белорусского народа, он, конечно же, имеет в виду себя».

«Ну и, собственно говоря, там было очень много обещаний, которые он раздает уже 26-й год, и очень много было прямой лжи. Когда он говорит, что в Белоруссии было создано несколько сотен тысяч рабочих мест, совершенно непонятно, почему же тогда белорусы едут во все окружающие страны на заработки: в Польшу, Литву, Россию. В один из прошлых годов в Россию уехало более миллиона граждан на заработки. Неужели они уехали, потому что в Белоруссии такое большое количество рабочих мест?» — задаётся риторическим вопросом Безпалько.

В целом, говорит эксперт, это была предвыборная речь, «которая призвана, с одной стороны, запугать избирателя, объяснив ему, что единственным гарантом существования в относительной стабильности является он — Александр Григорьевич Лукашенко. А с другой стороны, это прямые непосредственные угрозы самому избирателю, чтобы он не вздумал каким-то образом противодействовать желанию Лукашенко остаться у власти». Богдан Безпалько: Послание Лукашенко к белорусам - это прямые угрозы избирателям © РИА Новости, Нина Зотина

Похвастаться же Лукашенко нечем, отмечает Безпалько: «экономика стагнирует, импорт-экспорт падают примерно на 20%, безработица растёт».

Что касается отношений с Россией, по сути в послании президент Белоруссии как раз обвинял в организации цветных революций и майданов не Запад, а нашу страну, добавил эксперт.

«И это еще одна пощечина со стороны Александра Григорьевича нашей стране, нашему руководству, нашему народу. Совершенно очевидно, что союзник он исключительно формальный, и очень жаль, что идея Союзного государства стала заложницей политика, который в качестве самого сильного своего наркотика использует личную, почти ничем не ограниченную власть», — заявил политолог.

У оппозиции есть шанс благодаря ошибкам власти

Сейчас у белорусской оппозиции появляется шанс, и не столько благодаря их умелой работе, сколько ошибкам власти. Об этом говорит ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Олег Неменский: У белорусской оппозиции появился шанс благодаря ошибкам власти © РИА Новости, Нина Зотина

Он поясняет: основная ошибка в том, что отстранены основные соперники, это показывает обществу, что Лукашенко не принимает вызов, не готов соперничать с другими кандидатами, если они не полные маргиналы.

«Это сильно ударило по имиджу Лукашенко как лидеру нации. Лидер нации не должен пасовать перед вызовами со стороны молодых политиков.

Явно ошибочной была политика в отношении пандемии. Скандал, на который пошла Белоруссия в отношениях с Россией, несомненно, негативно скажется на поддержке Лукашенко со стороны пророссийского электората. А за счет этого электората он во многом имел свою электоральную базу», — сообщил эксперт.

Впрочем, продолжил Неменский, белорусский режим кажется очень крепким, «но, как видим, политические ошибки незадолго до выборов могут довольно дорого стоить».

«Главная проблема Лукашенко в том, что из-под белорусской экономической модели выходит ее российское спонсирование, плюс хорошие отношения с Россией. Как Лукашенко будет решать этот вопрос, пока неизвестно», — сказал политолог.